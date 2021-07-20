Олег Валентинович Растренин. Развитие штурмовой авиации после Великой Отечественной войны. Часть 1. От Ил-10 к Ил-16.

- Какие характеристики штурмовика Ил-10 не устраивали военных?

- Какой штурмовик требовался Советской армии?

- Какими путями шли в ОКБ Ильюшина, разрабатывая штурмовики на смену Ил-10?

- Почему не был запущен в производство тяжелый штурмовик Ил-8?

- Как был разработан и запущен с малую серию штурмовик Ил-16?

- Почему штурмовик Ил-16 не был оставлен в серийном производстве?

Ответ на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!

Предыдущие лекции Олега Валентиновича Растренина про создание и совершенствование легендарного штурмовика Ил-2:

О становлении штурмовой авиации:

https://youtu.be/6RxSiL1Inz8

О совершенствовании штурмовика Ил-2: от "Летающего танка" к "Черной смерти":

https://youtu.be/6e90qATOh_0

О создании "летающего танка" штурмовика Ил-2:

https://youtu.be/FgaoX0np7Vo

Про легендарный штурмовик Ил-2 – окончание истории:

https://youtu.be/n_F3410uS2U

О штурмовиках, необходимых ВВС РККА как воздух, как хлеб, как воздух:

https://youtu.be/QjPNZg2SYVE

О том, как вместо заказанного штурмовика Ил-2М, ВВС Красной Армии получили Ил-10:

https://youtu.be/odREq9q9F0M