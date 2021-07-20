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Олег Растренин. Штурмовая авиация после Великой Отечественной войны. Часть 1. От Ил-10 к Ил-16

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Олег Валентинович Растренин.  Развитие штурмовой авиации после Великой Отечественной войны. Часть 1. От Ил-10 к Ил-16.
- Какие характеристики штурмовика Ил-10 не устраивали военных?
- Какой штурмовик требовался Советской армии?
- Какими путями шли в ОКБ Ильюшина, разрабатывая штурмовики на смену Ил-10?
- Почему не был запущен в производство тяжелый штурмовик Ил-8?
- Как был разработан и запущен с малую серию штурмовик Ил-16?
- Почему штурмовик Ил-16 не был оставлен в серийном производстве?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!

Предыдущие лекции Олега Валентиновича Растренина про создание и совершенствование легендарного  штурмовика Ил-2:
О становлении штурмовой авиации:
https://youtu.be/6RxSiL1Inz8
О совершенствовании штурмовика Ил-2: от "Летающего танка" к "Черной смерти":
https://youtu.be/6e90qATOh_0
О создании "летающего танка" штурмовика Ил-2:
https://youtu.be/FgaoX0np7Vo
Про легендарный штурмовик Ил-2 – окончание истории:
https://youtu.be/n_F3410uS2U
О штурмовиках, необходимых ВВС РККА как воздух, как хлеб, как воздух:
https://youtu.be/QjPNZg2SYVE
О том, как вместо заказанного штурмовика Ил-2М, ВВС Красной Армии получили Ил-10:
https://youtu.be/odREq9q9F0M

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-QJ7NP0uhoE
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