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Как найти вторую половинку. Техники, практики, частые ошибки. Александр Жарков

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Как притянуть гармоничные отношения и от чего это зависит.
Как формируются привязки к партнерам, а также виды отношений по Ведам.
Что необходимо сделать, чтобы притянуть партнера?
Что делать, если партнер не соответствует мечтам?
Как определить кармические отношения?
В чем отличие кармические отношений от близнецовых пламен?
Как притянуть вторую половинку?
Как трансформировать кармические отношения и превратить их в звездную семью. Основные ошибки в текущих отношениях.
Страхи и комплексы мешающие встретить отношения и как их побороть.
Александр Жарков – Целитель, парапсихолог, ясновидящий. Содействовал сформированию более 900 гармоничных отношений.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MR6HyN_uqqg
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