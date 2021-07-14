Белый террор. Убийство Володарского/Илья Ратьковский и Егор Яковлев
Книга историка Ильи Ратьковского «Гражданская война в России: охота на большевистских вождей» – https://digital-history.ru/seriya_cif…
В гостях у «Цифровой истории» историк и преподаватель СПбГУ Илья Ратьковский с рассказом об убийстве большевика В. Володарского. Как проходила охота на большевистских вождей после событий Октября? Какие силы планировали операции по ликвидации важных большевиков? Какова значимость личности Володарского, и что известно специалистам про его убийство? Об этом и многом другом – в рассказе друга ЦИ Ильи Ратьковского и историка Егора Яковлева.