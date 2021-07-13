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Кружок диалектики (2020–2021). 11. «Структура суждения наличного бытия». М. В. Попов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NcjpHI40XiE
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