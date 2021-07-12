Завершив героическое строительство первой очереди, метростроевцы сразу же приступили к подготовительным работам на трассе второй очереди, а потом и к проходке стволов, штолен и тоннелей. Вторая очередь была огромным шагом вперед по сравнению с первым. Например, если на строительстве первой очереди работало 2 щита, то на второй — 42. Новые тип станций, перегонных тоннелей, использование чугунной обделки. И колоссальный скачок в архитектуре. Именно вторая очередь нам подарила такие станции как «Площадь Революции» и «Маяковская».

Вашему вниманию предлагается первая часть лекции про вторую очередь. В ней пойдет рассказ про Арбатский и Покровский радиусы.

Другие ролики Александр Попова о метро:

Первая линия Московского метро: https://youtu.be/3Gizg-_BGJ0

О метро во время Великой Отечественной войны: https://youtu.be/9cbHJXt9BaI

Блог Александра Попова: https://russos.livejournal.com/

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