Главная » Видео, История, Творчество

Александр Попов: вторая очередь Московского метро

30 0

 Завершив героическое строительство первой очереди, метростроевцы сразу же приступили к подготовительным работам на трассе второй очереди, а потом и к проходке стволов, штолен и тоннелей. Вторая очередь была огромным шагом вперед по сравнению с первым. Например, если на строительстве первой очереди работало 2 щита, то на второй — 42. Новые тип станций, перегонных тоннелей, использование чугунной обделки. И колоссальный скачок в архитектуре. Именно вторая очередь нам подарила такие станции как «Площадь Революции» и «Маяковская».

Вашему вниманию предлагается первая часть лекции про вторую очередь. В ней пойдет рассказ про Арбатский и Покровский радиусы.

Другие ролики Александр Попова о метро:
Первая линия Московского метро: https://youtu.be/3Gizg-_BGJ0
О метро во время Великой Отечественной войны: https://youtu.be/9cbHJXt9BaI

Блог Александра Попова: https://russos.livejournal.com/
Сайт Артема Драбкина: https://adrabkin.com

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bJIN51qPNVs
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Особое мнение Александра Керенского (вторая часть)
Неизвестная Ходынка — взгляд в прошлое
КОРУПЦИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Новости Украины и Новороссии 03 декабря 2015
Новости Украины и Новороссии 30 сентября 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 ноября 2015
Скрытые пружины хрущёвских „разоблачений”
ГЛАВА 1. КОРРЕКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ МОЗГА ДО И ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru