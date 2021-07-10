Сочетание брутальных бетонных фасадов с “античными” колоннами в 1920-1930-х получило название “красная дорика” – настоящий революционный стиль. Где сегодня можно увидеть такие здания?

Первые годы после революции проходили под девизом освобождения: от бытового рабства, от царского гнета, от старого режима. Архитекторы того времени задумывались над идеальными домами и целыми городами, приспособленными под новый быт пролетариата. На этой авангардной волне появилось отдельное направление – «пролетарская классика» (другое название – «красная дорика»), которое сочетало в себе элементы модного тогда конструктивизма и классическую античную архитектуру. Этот стиль повлиял на появление «сталинского ампира».

Революционная архитектура

Дом общества “Динамо” в Москве. Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

«Отцом» нового направления стал советский архитектор Иван Фомин (1872-1936), который при царском режиме преуспел в строительстве особняков в стиле неоклассицизма. Дача дипломата Александра Половцова в Санкт-Петербурге по его проекту с греческими портиками и широкой колоннадой считается эталоном этого стиля в России. А в годы революции он приспособил классический греческий и римский ордер к лаконичным конструктивистским конструкциям.

Одной из самых известных его работ в Москве стал жилой дом общества «Динамо» на Большой Лубянке (1928-1931), построенный в соавторстве с Аркадием Лангманом (автором здания Госдумы). С одной стороны этот дом представляет собой характерный для того времени конструктивизм: круглые окна-иллюминаторы, строгая геометрия линий. А вот на фасадах мы видим ряды парных колонн без базы – классический пример античного дорического ордера.

Сад-партер перед Смольным. Сергей Ермохин/TASS Сергей Ермохин/TASS

Фомин с 1919 года руководил программой развития Петрограда (Санкт-Петербурга), внедряя свои идеи обновления классики. Вместе со своим учеником Львом Рудневым (автор здания МГУ) занимался планировкой Марсова поля, мемориала жертвам революции. Перед Смольным институтом (сегодня это резиденция губернатора Санкт-Петербурга) находится партер, построенный Владимиром Щуко и Владимиром Гельфрейхом (будущих идеологов «сталинской архитектуры»). Это две высокие пятиколонные пропилеи - парадные врата, характерные для древнегреческой архитектуры. На пропилеях золотыми буквами написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Первый Совет пролетарской диктатуры».

Здание РЖД в Москве. Алексей Майшев/Sputnik Алексей Майшев/Sputnik

Старинные дома также перестраивались в революционном стиле. Здание офиса РЖД на Красных воротах было построено еще в середине 18 века для дворцовой канцелярии, однако в 1930-х Фомин превратил его в супрематический локомотив, дополнив фасады лаконичными колоннами.

Образцовый пролетарский город

Текстильный институт, Иваново. Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

Городом, где идеи Фомина получили масштабное воплощение, стал Иваново, текстильная столица России. За большое количество передовой авангардной архитектуры его называют образцовым пролетарским городом: здесь и дома-коммуны, и дома-метафоры (в виде птицы, корябля, подковы), и, конечно, «пролетарская классика». По проекту Фомина были построены учебные заведения города.

Ивановский химико-технологический университет. Алексей Белобородов (CC BY-SA 4.0) Алексей Белобородов (CC BY-SA 4.0)

Среди них химико-технологический университет, энергетический университет, текстильный институт. Все корпуса учебных зданий образовывают парадный двор, а на проспект выходят торцами. Внутри они оформлены очень лаконично, без излишеств, зато фасады украшены колоннами в античном стиле.

Областная научная библиотека, Иваново. Pericluss Pericluss

Во дворе учебных корпусов расположена Ивановская областная научная библиотека в том же стиле. Таким образом, у Фомина получился целый университетский квартал.

Первые станции метро

Станция “Красные ворота”. Денис Воронин/ Агентство Москва Денис Воронин/ Агентство Москва

В стиле «пролетарской классики» были построены не только здания, но и московские станции метро «Красные ворота» (1935) и «Театральная» (1938). Эти станции отличают массивные пилоны и своды.

Станция “Театральная”. Николай Галкин/TASS Николай Галкин/TASS

Автором проектов обеих станций был Иван Фомин, но «Театральную» (тогда она называлась «Площадью Свердлова») заканчивал его ученик Леонид Поляков.

Идеологи «красной дорики» считали, что новая советская архитектура должна базироваться на классической, однако быть строже и брутальнее. Уже в середине 1930-х годов архитекторы, в том числе, последователи Фомина, обращаются к теме неоклассицизма, добавляя зданиям торжественности. В Советском Союзе наступит эпоха пышной «сталинской архитектуры».