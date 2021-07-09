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Влияние алкоголя на женщину. Елена Андреева и Алексей Орлов

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Считается, что женский алкоголизм неизлечим.

Так ли это?
Почему женщин уничтожают через алкоголь, кому выгодно, чтобы «продолжательницы Родов» спивались и деградировали?

Об этом поговорим в этой программе с главным редактором Народного Славянского Радио Алексеем Орловым.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tv7hyI34IrI
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