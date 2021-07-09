Влияние алкоголя на женщину. Елена Андреева и Алексей Орлов
Считается, что женский алкоголизм неизлечим.
Так ли это?
Почему женщин уничтожают через алкоголь, кому выгодно, чтобы «продолжательницы Родов» спивались и деградировали?
Об этом поговорим в этой программе с главным редактором Народного Славянского Радио Алексеем Орловым.
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Быть ДОБРУ!
Здрасти-приехали, кому это выгодно… Вы там чем по молодости занимались?
Femina in vina, non curator vagina.