Считается, что женский алкоголизм неизлечим.

Так ли это?

Почему женщин уничтожают через алкоголь, кому выгодно, чтобы «продолжательницы Родов» спивались и деградировали?

Об этом поговорим в этой программе с главным редактором Народного Славянского Радио Алексеем Орловым.

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