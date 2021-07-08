Англия и Франция готовились нанести удар по СССР
В 1939-1940 годах Англия и Франция активно готовились сообща нанести удар по СССР после заключения пакта Молотова – Риббентропа. Это следует из документов, обнародованных впервые на выставке «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 — 22 июня 1941», которая проходит в Выставочном зале федеральных архивов. Согласно документам, Лондон и Париж обеспокоились, что после подписания пакта произойдёт усиление Третьего рейха за счёт поставок из СССР. В первую очередь речь шла о нефти. В связи с этим они планировали уничтожить бакинские нефтепромыслы, а также разбомбить порты на Чёрном море, в Туапсе и Батуми. Кроме того, для противодействия советско-германскому союзу рассматривалась возможность дестабилизации ситуации на Кавказе посредством активизации национал-сепаратистских и религиозных движений, а в крайнем случае — военное вторжение в регион французской и британской армий. Сам план получил название Pike («Копьё»), впоследствии его отменили. На выставке «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 — 22 июня 1941» представлен широкий круг исторических...
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