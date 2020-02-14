Как англо-американские фашисты уничтожали гражданский Дрезден

К началу весны 1945-го было уже ясно: рейх доживает последние дни. Послевоенный мир необходимо было переустраивать на новый лад — и в этом вопросе между союзниками по антигитлеровской коалиции начали намечаться трещины. Британия и США предпочитали договариваться о важнейших тактических и стратегических планах за спиной Москвы. Впрочем, Кремль, конечно, и не рассчитывал на искреннюю дружбу «империалистов». И гнул свою линию, учитывая лукавство союзников.

Огненный смерч: зачем американцы и англичане уничтожили Дрезден 75 лет назад, 13 февраля 1945 года, начались беспрецедентно мощные бомбардировки Дрездена силами британской и американской авиации . Три дня тяжелые самолеты сбрасывали на беззащитный город фугасные и зажигательные бомбы. Сравнимое с гитлеровским варварство союзники пытались оправдать местью за преступления нацистов, но посыл был прозрачен: это не наказание немцев, а предупреждение русским.



В Лондоне и Вашингтоне еще до Ялтинской конференции понимали, что Дрезден — жемчужина Саксонии — после падения Берлина окажется в советской зоне оккупации. Этот фактор они учитывали, составляя планы бомбовых ударов.



Например, Рурскую область с ее запасами угля и промышленными гигантами они берегли — потому что понимали, что она вряд ли окажется в руках большевиков. А восточные области Германии союзники явно намеревались превратить в безлюдную пустыню.



Соображения мести здесь переплетались с желанием ограничить могущество Москвы.



Саксонская Флоренция

Накануне Второй мировой Дрезден замыкал семерку самых населенных городов рейха. Туристические путеводители называли его Флоренцией на Эльбе. Уникальные памятники архитектуры и богатейшие музеи, полные сокровищ саксонских курфюрстов, привлекали сюда туристов с XIX столетия.



Достаточно упомянуть Дрезденскую галерею, музей фарфора, дворцовый ансамбль Цвингер, оперный театр, считавшийся лучшим в Германии по акустике. Столица маркграфства Мейсен и курфюршества Саксония, Дрезден стал признанным культурным центром восточной Германии в золотую эпоху пышного барокко, в XVIII веке.

Немаловажно, что Дрезден — в отличие от Мюнхена, Гамбурга, Берлина, Нюрнберга — был мало связан с нацистской мифологией. Когда практически всем — по обе стороны фронта — было ясно, что финал рейха не за горами, многие считали, что после войны именно Дрезден может стать центром обновленной Германии.

Курт Воннегут, «Бойня номер пять»:

Все остальные большие города в Германии были страшно разбомблены и сожжены. В Дрездене даже ни одно стекло не треснуло. Каждый день адским воем выли сирены, люди уходили в подвалы и там слушали радио. Но самолеты всегда направлялись в другие места — Лейпциг, Хемниц, Плауэн и всякие другие пункты. Такие дела.Паровое отопление в Дрездене еще весело посвистывало. Звякали трамваи. Свет зажигался, и когда щелкали выключатели. Работали рестораны и театры. Зоопарк был открыт. Город в основном производил лекарства, консервы и сигареты.

Американец Воннегут многое видел своими глазами: он в 1944 году попал в плен и стал очевидцем и дрезденского благополучия (относительного), и дрезденского ужаса (бесспорного). И всё-таки он не вполне прав: военное производство в Дрездене, конечно, имелось, хотя и не слишком масштабное.

Точка на карте

Идея форсированной бомбардировки Дрездена принадлежала министру ВВС Великобритании сэру Арчибальду Синклеру. Он был лидером Либеральной партии и в известной степени конкурентом консерватора Черчилля. Но по этому вопросу политические противники сошлись.

Речь о бомбардировках Лейпцига и Дрездена в их переписке зашла еще в середине января. Тогда же британские ВВС стали готовиться к операции. Синклер отмечал, что «внезапная массированная бомбардировка не только внесет беспорядок в эвакуацию с востока, но и затруднит переброску войск с запада».



В те дни союзники вели напряженную борьбу с немецкими дивизиями в Арденнах. Красная армия, преодолевая отчаянное сопротивление врага, освобождала Венгрию и рвалась к Берлину. На Ялтинской конференции заместитель начальника советского Генерального штаба Алексей Антонов говорил о необходимости авиаударов по Берлину и Лейпцигу — чтобы затруднить переброску немецких войск на восточный фронт.



Дрезден советская сторона не упоминала, но в Лондоне к тому времени уже вынашивали планы уничтожения именно этого музейного города.

8 февраля Верховная ставка экспедиционных сил союзников в Европе официально известила ВВС Великобритании и США, что Дрезден включен в список целей для нанесения бомбовых ударов. Чуть позже в тот же день об этом уведомили и советскую сторону.

И заодно показать русским…

Служебная записка, с которой пилотов Королевских ВВС ознакомили перед вылетом, гласила:

Дрезден, седьмой по размеру город Германии… на настоящий момент крупнейший район противника, всё еще не подвергавшийся бомбежкам. В середине зимы, с потоками беженцев, направляющимися на запад, и войсками, которые где-то должны быть расквартированы, жилые помещения в дефиците, поскольку требуется не только разместить рабочих, беженцев и войска, но и правительственные учреждения, эвакуированные из других районов.



В свое время широко известный своим производством фарфора Дрезден развился в крупный промышленный центр… Целью атаки является нанести удар противнику там, где он почувствует его сильнее всего, позади частично рухнувшего фронта… и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны Королевские ВВС.

Удар в ночь с 13 на 14 февраля должны были нанести самолеты 8-й воздушной армии США, но плохая погода помешала их вылету — и первые бомбы были сброшены на Дрезден с британских «ланкастеров». Экипажи многих бомбардировщиков, впрочем, были укомплектованы поляками, находившимися тогда на грани бунта.



Причиной были принятые в Ялте решения мировых лидеров — часть территории, которую Польша считала своей (к примеру, Вильнюс), должна была отойти к СССР…



В Дрездене немцы почти ничего не могли противопоставить американским и британским бомбардировщикам. Большинство зенитных расчетов защищали другие, стратегически более важные города. Даже сигнал воздушной тревоги прозвучал над Дрезденом всего за несколько минут до начала бомбежки.

Один из пилотов вспоминал:

«Признаюсь, я бросил взгляд вниз, когда бомбы падали, и своими глазами увидел шокирующую панораму города, полыхающего от одного конца до другого. Виден был густой дым, относимый ветром от Дрездена. Открывалась панорама ярко сверкавшего города. Первой реакцией была потрясшая меня мысль о совпадении происходившей внизу бойни с предостережениями проповедников перед войной».

Первой волной за 15 минут на Дрезден было сброшено 800 т бомб. Спустя три часа — еще 1,8 тыс. т. На следующий день эстафету приняли справившиеся с метеоусловиями американцы. 311 бомбардировщиков сбросили на город 771 т бомб, а 15 февраля на прощание — еще 466 т. Историческая часть города погибла. Дрезден пылал. Англичане сбрасывали на город и емкости, наполненные смесью каучука и белого фосфора.





Фосфор воспламенялся, вязкая масса покрывала собой и стены домов, и людей — и горела, горела… Технология уничтожения города была продумана до мелочей. Сначала фугасами пробивались крыши зданий. Потом в полуразрушенные дома вбрасывались зажигательные бомбы — и город превращался в пылающий костер.

Выжившая в пламени телефонистка дрезденского Центрального телеграфа оставила такие воспоминания о тех огненных часах:

«Некоторые девушки предложили выйти на улицу и бежать домой. Лестница вела из подвала здания телефонного узла в четырехугольный двор под стеклянной крышей. Они хотели выбраться через главные ворота двора на Почтовую площадь. Мне не нравилась эта идея; неожиданно, как раз когда 12 или 13 девушек перебегали двор и возились с воротами, стараясь их открыть, раскаленная докрасна крыша обрушилась, похоронив их всех под собой».

К 15 февраля город представлял собой апокалиптическое зрелище. Возле пакгаузов лежали трупы погибших детей, их складывали друг на друга и вывозили на поездах.

Дрезден лежал в огне и руинах. Скрупулезная немецкая полиция быстро подсчитала, что в городе сгорело 12 тыс. зданий.



В том числе — 24 банка, 26 зданий страховых компаний, 31 торговая лавка, 6470 магазинов, 640 складов, 256 торговых залов, 31 гостиница, 26 трактиров, 63 административных здания, 3 театра, 18 кинотеатров, 11 церквей, 60 часовен, 50 культурно-исторических зданий, 19 больниц (включая вспомогательные и частные клиники), 39 школ, 5 консульств, зоологический сад, водопроводная станция, железнодорожное депо, 19 почтамтов, 4 трамвайных депо, 19 судов.



При этом невредимыми остались стратегически важные объекты, которые, по военной логике, должны были пострадать в первую очередь: крупные сортировочные станции, железнодорожный мост через Эльбу, военный аэродром.

Из этого можно сделать один вывод: главной целью британцев и американцев в те дни были вовсе не военные объекты и не важные коммуникации. Как объяснял впоследствии известный историк Стюарт Росс, «налет был по сути политическим заявлением, что, несмотря на временные неудачи в Арденнах, Америка оставалась мощной военной державой, особенно в том, что касалось военной авиации». Демонстрация силы обернулась огненным адом — в основном для мирного населения города.

Сами они обошлись малой кровью. Потери британских ВВС при двух бомбардировках Дрездена 13–14 февраля 1945-го составили шесть самолетов. Еще два потерпели крушение во Франции и один — в Англии. Американская авиация в той же операции безвозвратно потеряла восемь бомбардировщиков и четыре истребителя.



Общие потери союзников составили около 20 самолетов, при этом погибли или попали в плен примерно сто человек. Как писал в министерство главный маршал авиации Великобритании Артур Харрис (известный среди пилотов под прозвищем Бомбовоз), «я лично не считаю, что все оставшиеся города Германии стоят костей одного британского гренадера».

Подсчитать невозможно

Геббельс, пытавшийся после Дрездена с новой силой разбудить в немецких сердцах демона мести, говорил о сотнях тысяч погибших, о тысячах сгоревших и искалеченных детей. Население 650-тысячного города за годы войны, конечно, сократилось, но в Дрезден прибывали и беженцы, и раненые — от 150 до 200 тысяч.

Авторы капитального немецкого труда «Итоги Второй мировой войны» утверждали:

Количество жертв в Дрездене подсчитать невозможно. По данным Госдепартамента, в этом городе погибло 250 тыс. жителей, однако действительная цифра потерь, конечно, гораздо меньше; но даже 60–100 тыс. человек гражданского населения, погибших в огне за одну только ночь, с трудом укладываются в человеческом сознании.

Это и в наше время спорный вопрос. Звучат разные цифры — от 15 до 350 тыс. Несколько раз в город выезжали комиссии историков, работали в архивах, изучали документы, анализировали масштаб разрушений, пытались восстановить судьбы дрезденцев и беженцев, оказавшихся в городе к февралю 1945 года.



По их сведениям, в те три дня погибло около 25 тыс. мирных жителей. Но это не точный и не окончательный подсчет.



Неудивительно, что и ответственность за бомбардировку Дрездена некоторые западные журналисты пытаются перебросить на советских союзников… Дескать, операция была предпринята чуть ли не по просьбе Сталина. Но никаких подтверждений этим измышлениям нет.

В СССР беспрецедентную бомбардировку Дрездена восприняли как недружественный акт по отношению к нашей стране. Намек получился прозрачный: США сохранили экономический потенциал.



И они готовы править миром, наказывая непокорных. Но политика устрашения оказалась малодейственной. Уже очень скоро после окончания Второй мировой у Советского Союза были и атомное оружие, и средства его доставки к целям в Западной Европе.

У советских людей имелось гораздо больше оснований для мстительных чувств по отношению к немцам, но в знаменитом приказе наркома обороны говорилось: «Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остается». Надо признать, что Черчиллю в 1945 году не хватило гуманизма, чтобы руководствоваться чем-то подобным.

Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Гюнтер Грасс считал, что уничтожение Дрездена было военным преступлением и актом геноцида — таким же, как холокост или ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. С ним согласны многие — и не только в Германии, но и в Англии, в США, в России.

А современные дрезденцы каждый год в эти февральские дни соблюдают траур и поминают погибших в том огненном смерче.

Арсений Замостьянов



***

.