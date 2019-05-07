Операция «Немыслимое»: как «союзники» готовили удар в спину СССР

Для многих эта информация станет самым настоящим шоком. Речь идет о плане Великобритании нанести внезапный удар по войскам СССР, который не был воплощен в реальность и вошел в историю под названием «Немыслимое».

Казалось бы — за что такое внимание именно к этой разработке военных, ведь за столетия мировой политики в мире накопились тысячи нереализованных военных операций? Но все дело в дате и в… статусе.

Британская операция «Немыслимое» планировалась на лето 1945 года, а ее целью был молниеносный разгром частей Красной армии в Европе с последующими массированными атаками территории СССР авиацией. Помните, в каком статусе находились Москва, Лондон и Вашингтон в 1945 году? На всякий случай уточню, что между Советским Союзом и Великобританией 26 мая 1942 года в Лондоне был подписан официальный документ. Он назывался «ДОГОВОР МЕЖДУ СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ О СОЮЗЕ В ВОЙНЕ ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ И ЕЕ СООБЩНИКОВ В ЕВРОПЕ И О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Союз был заключен сроком на 20 лет, то есть до 1962 года.

(Забегая вперед, уточним, что договор был аннулирован советской стороной 7 мая 1955 года, то есть после Фултонской речи Черчилля в марте 1946 года, создания НАТО в 1949-м, начала холодной войны, соперничества по всему миру, Корейской войны и многих других событий. Но даже в этой ситуации союзный договор между Москвой и Лондоном продолжал действовать и был расторгнут Хрущевым из-за вопиющего нарушения англичанами не только его духа, но и его буквы. Дело в том, что Лондон ратифицировал Парижские соглашения, которые открывали двери к приему в НАТО ФРГ. Получалось, что наши союзники в войне против Германии не только создали против нас Североатлантический военный блок, но… и приняли в него Германию!)

Но в 1945 году договор действовал. Более того, он был наполнен смыслом и содержанием. По итогам Ялтинской конференции (февраль 1945 года) СССР взял обязательство после разгрома Германии вступить в войну против Японии, помогая тем самым союзникам.

Выходит, что премьер-министр Великобритании отдал приказ в марте 1945 года — то есть до разгрома не только Японии, а даже Германии — подготовить план операции против своего официального союзника в войне!

В операции «Немыслимое» принимать участие должны были не только британские, но и американские войска. 1 июля 1945 года 47 английских и американских дивизий без объявления войны должны были нанести удар по частям Красной армии в Европе.

После уничтожения этих сил англосаксы готовились сравнять с землей крупные города Советского Союза сокрушительными ударами своих стратегических бомбардировщиков. Несколько миллионов русских людей должны были погибнуть в уже отработанных «огненных смерчах». Так были уничтожены Гамбург, Дрезден, Токио…

Помимо «союзников» воевать против русских должны были… части гитлеровского вермахта. Около 10-12 германских дивизий в полном составе «сидели» в английском плену и даже тренировались. Оставалось только раздать им оружие, которое хранилось там же. Это не выдумки. Это исторический факт. В протоколах Потсдамской конференции есть интереснейший момент, когда Сталин прямо говорит об этих фактах, а в ответ получает лишь беспомощные слова Черчилля, которому просто нечего сказать на это и который не ожидал такого прямого вопроса главы советского правительства.

Сталин выбрал удачный момент, когда Черчилль сказал, что Германии не хватает угля, что в Руре его не добыть, потому что не хватает людей, а значит — надо угольные копи Силезии не отдавать полякам. Вот тут Иосиф Виссарионович и заявил…

Сталин. Достаточно имеется пленных. У нас пленные работают на угле, без них было бы очень трудно. Мы восстанавливаем наши угольные районы и используем пленных для этой цели. 400 тысяч немецких солдат сидят у вас в Норвегии, они даже не разоружены, и неизвестно, чего они ждут. Вот вам рабочая сила.

Черчилль. Я не знал, что они не разоружены. Во всяком случае, наше намерение заключается в том, чтобы разоружить их. Я не знаю точно, каково там положение, но этот вопрос был урегулирован верховной ставкой союзных экспедиционных сил. Во всяком случае, я наведу справки… Но я могу дать заверение, что нашим намерением является разоружить эти войска.

Сталин. Я не сомневаюсь. (Смех).

Черчилль. Мы не держим их в резерве, чтобы потом вдруг выпустить их из рукава. Я тотчас же потребую доклада по этому поводу».

Списывать все лишь на вероломство одного «сэра «Уинстона» не приходится — это были сознательные действия и общая подготовка сил против СССР. Инициатором этого выступал Лондон, а Вашингтон не был против. При этом стоит отметить, что никаких планов столкновений с союзниками у Сталина не было. СССР собирался спорить, отстаивать свои интересы «орудиями» дипломатии, но точно не воевать с американцами и англичанами. Зато вероломство Черчилля смело можно назвать «зашкаливающим» и беспрецедентным.

Готовить удар в спину своему официальному союзнику — это чисто британское коварство, на которое не был способен более никто, кроме англосаксов. Чтобы сразу пресечь спекуляции на эту тему: удар Германии 22 июня 1941 года, вероломный и внезапный, наносился не по союзнику, коими Москва и Берлин никогда не были. В июне 1941 года фюрер атаковал Советский Союз, с которым у него был «Договор о ненападении», нарушив тем самым принципы дипломатии и международного права. Так вот Черчилль собирался атаковать официального союзника, готовясь тем самым пойти по скользкой «гитлеровской дорожке» далее самого Гитлера!

Так ведь не атаковал Черчилль Сталина летом 1945 года?! Как же можно его в этом обвинять?

Факты таковы.

1. К концу мая 1945 года план «Немыслимое» был разработан британскими военными, что само по себе никак не укладывается в рамки союзничества и дружбы.

2. В истории есть факт, когда Лондон вероломно атаковал своего официального союзника, как только посчитал это соответствующим своим интересам.

Это случилось не во время Столетней войны, а рамках все той же Второй мировой. Напомню, что 22 июня 1940 года Франция капитулировала перед Гитлером. При этом состав парламента, правящая партия не менялись. То есть французская демократия сдалась Третьему рейху, полностью сохранив систему управления страной. Союзные отношения с Лондоном не разрывались.

Операция «Катапульта» была проведена британцами всего через 11 дней после капитуляции Франции. Смысл внезапного предательского удара англичан — вывести из строя французский флот. Удар был двойным: по французским судам в британских портах (захват) и по французским судам на местах их постоянной стоянки.

«Выступление было неожиданным и в силу необходимости внезапным», — напишет позднее об этом сам Черчилль.

Все корабли — 2 линкора, 4 крейсера, 8 эсминцев, 12 подводных лодок и около 200 тральщиков и охотников за подлодками — ранним утром 3 июля 1940 года были силой захвачены британцами. Нападение было столь неожиданным, что вооруженное сопротивление англичанам успел оказать лишь экипаж подлодки «Сюркуф». Французские экипажи кораблей были насильно высажены на берег и интернированы «не без кровавых инцидентов» .

В тот же день, 3 июля 1940 года, англичане атаковали французские корабли в Оране, Мерс-эль-Кебире и Дакаре. Британская эскадра под командованием адмирала Соммервелла предъявила французам ультиматум — сдать корабли или затопить их, а после отказа атаковала своих ещё официальных союзников! Это был не бой, не морское сражение. Это был расстрел совершенно не готовых к отпору французов, не ожидавших такого вероломства.

Все новейшие линкоры Франции были выведены из строя. Линкор «Бретань» от прямого попадания бомбы в пороховые погреба взлетел на воздух и в течение нескольких минут исчез в морской пучине. Линкор «Прованс», получив серьезные повреждения, выбросился на берег. Линкор «Дюнкерк» плотно сел на мель. Линкор «Ришелье», находившийся в Дакаре, был атакован английскими самолетами-торпедоносцами и сильно поврежден. Всего за время операции «Катапульта» погибли около 1300 французов. В ответ на этот акт вероломства французское правительство, не объявляя Англии войны, разорвало с ней дипломатические отношения.

Могли ли немцы захватить французский флот и тем самым хоть отчасти оправдать английское предательство? Ответ на этот вопрос отрицательный. Французский флот в своих портах, согласно капитуляции Франции, подлежал разоружению.

«… В условиях перемирия не содержалось никаких прямых посягательств немцев на французский военно-морской флот», — говорит в своих мемуарах Шарль де Голль. Единственное обязательство, которое Франция брала на себя, более не воевать против Германии.

Таковы факты. Англосаксы готовились атаковать своего союзника — СССР, до этого они уже атаковали своего союзника — Францию. Что же остановило выполнение операции «Немыслимое»? Сталин и его операция по штурму Берлина, а также работа советской разведки, вовремя вскрывшей планы «союзников». 29 июня 1945 года, за день до планируемого начала Третьей мировой войны, Красная армия внезапно изменила свою дислокацию. До этого взятие считавшегося неприступным Берлина показало мощь сухопутных сил Советского Союза. Риск для англосаксов был слишком велик — и приказ на проведение операции «Немыслимое» так и не был отдан. Третья мировая война не началась.

Поблагодарим за это советских разведчиков, воинов, отдавших свои жизни и здоровье во время взятия укрепленных крепостей врага.

И товарищу Сталину, Верховному главнокомандующему.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/103453