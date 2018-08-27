Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 августа 2018
- 02:30 Гроза над Сирией.
- 00:06 Коротко по Идлибу. 26.08.2018.
- Вчера 23:02 «Это будет самый мощный удар»: как США готовят нападение на Сирию (ФОТО).
- Вчера 21:31 Assad must go! McCain Edition.
Гроза над Сирией
В Сирии близится опасность прямой конфронтации. Нам стало известно, что в субботу Россия предупредила американскую администрацию, что знает все детали провокации, готовящейся в провинции Идлиб.
Террористы собираются симулировать химическую атаку, якобы произведённую Дамаском, а «в ответ» англичане, американцы и французы ударят по сирийским объектам. Таким образом они собираются задержать восстановление целостности Сирии, восстановление разрушений и подавление террористов.
Вот подробности. Восемь ёмкостей с газом хлором были доставлены британцами в городок Джиср эш-Шугур и переданы террористам «ан-Нусры»* (сейчас они возглавляют коалицию группировок «Хайят Тахрир аш-Шам»).
Те передали ёмкости террористам «Хизб ат-Туркестан аль-Ислами», расположенным в деревне Халлюз (Halluz), а те были обучены симулировать спасение жертв химатаки.
Операцию курирует британская ЧВК Olive, а общее руководство осуществляет британская интеллидженс сервис. Англичане слезли с забора и решили подтолкнуть увальней-американцев к войне.
Несколько дней назад новый британский министр иностранных дел Джереми Хант прилетел в Вашингтон, чтобы призвать Трампа ударить по России. Публично он говорил о санкциях, но, как мы видим сейчас, за кулисами шла речь и о ракетном, а не только санкционном ударе.
В США идёт спор между клятыми врагами России и… нет, не друзьями, но людьми, у которых есть другие заботы, в частности самим Трампом.
Сейчас Великобритания бросила свой немалый вес на сторону партии войны. Хотя в России сомневались, что Англия сумеет убедить США, но, видимо, Лондон умеет убеждать.
За Англией виден и другой заказчик, который ещё лучше убеждает. Израильтяне крайне огорчены быстрым продвижением войск Асада и отстраиванием сирийской государственности. Израильские think tanks призывают спасти и сохранить ИГИЛ* в качестве препятствия для русских и сирийских правительственных сил.
Ослабленный ИГИЛ и другие боевики должны остаться в Сирии, говорят израильские аналитики. А если сейчас не остановить русских и сирийцев, скоро исламские боевики в Сирии останутся только в музее. Это не устраивает Израиль.
Джереми Хант считается особо приближённым к израильскому посольству в Лондоне, и израильская газета назвала его «лучшим союзником, последовательно защищающим интересы Израиля». Естественно, что он направил часть усилий по «сдерживанию» России на сирийский ТВД.
Перед началом провокации американцы перебросили эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами на борту в Персидский залив, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре был переброшен стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами.
Теперь стало понятно, почему в телефонной беседе Сергея Лаврова и Майка Помпео 23 августа американский госсекретарь предупредил русского министра, что американцы собираются нанести удар возмездия за готовящуюся Дамаском химатаку в провинции Идлиб. Даже если почему бы то ни было провокация сорвётся, удар возмездия неминуем.
Россия пока воздержалась от публикации факта демарша и его содержания. Мы основываемся на неофициальной информации.
Президент Трамп, вероятно, не ищет конфликта, но кто его спрашивает?
На этой неделе президент был загнан в ловушку, когда его собственный юрист сдал его с потрохами «гестаповцу» Мюллеру. Речь идёт о возможном нарушении финансовых правил избирательной кампании при оплате молчания порноактрисе.
Газета The New York Times (ненавидящая Трампа) уже назвала эту порноактрису путеводной звездой феминизма, демократы заговорили об импичменте.
Но тут за него вступился ведущий американский юрист Ален Дершовиц. Он вообще-то либерал и демократ, и ему положено мочить Трампа, но Трамп перевёл американское посольство в Иерусалим и выполнил все просьбы израильского премьера Нетаньяху, а для Дершовица, по его словам, нет ничего важнее благосостояния и безопасности Израиля. Поэтому он даже защитил Трампа, сказав, что в таком платеже нет нарушения закона.
Теперь Трампу придётся выполнить заказ Тель-Авива, тем более что он пришёл через Лондон, и нанести удар по Сирии — вместо того чтобы уйти оттуда, как ему хотелось.
И если влияние Израиля нас не удивляет, то активная позиция Лондона заставляет задуматься: может быть, слухи о независимости США были преждевременными и за дядю Сэма по-прежнему решает его старая метрополия?
России же придётся сейчас задуматься, как ответить на очередную провокацию. Они ведь, пока не нарвутся, не отстанут…
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Исраэль Шамир
*запрещенные в РФ террористические группировки
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Коротко по Идлибу. 26.08.2018
Коротко по развитию ситуации в Идлибе.
1. МО РФ сообщает, что провокация с использованием химического оружия может состояться в ближайшие 2 дня. Локация – Кафр-Зита (населенный пункт рядом с Хан-Шейхуном, по которому неоднократно работала как сирийская, так и российская авиация). Схема ранее уже описывалась – распыление кустарного хим.оружия, фиксация, фабрикация необходимых кадров, обеспечение повода для удара по Сирии под уже развернутые носители крылатых ракет и те, которые могут в течение 1-2 недель быть переброшены для ударов на сирийском ТВД. Из новых деталей – МО РФ утверждает, что в провокации может быть задействована британская частная военная компания, сотрудники которой под видом боевиков будут способствовать проведению операции под фальшивым флагом. Фронт Национального Освобождения уже заявил, что Россия и Сирия готовят хим.атаку в Идлибе. Текущие громкие заявления со стороны МО РФ и сирийцев призваны помешать спокойному развитию подготовительной фазы операции с хим.провокацией. По хорошему, уже на днях должны были бы на английском и арабском выпустить доступные ролики с наглядным раскладом провокации на пальцах в виде пропаганды "ан масс" и затапливать ими соц.сети.
2. Несмотря на серьезную угрозу подобной провокации, МО Сирии сегодня заявило, что Дамаск не откажется от идеи вернуть под контроль Идлиб и это непременно произойдет – или путем переговоров или силой. Оба варианта Асада вполне устроят при достижении желаемого результата. Разумеется, при возможности вернуть территории мирным путем, этому варианту будут отдавать предпочтение, но есть мнение, что боевиков будут утюжить. Колонны с пехотой и техникой продолжают прибывать в Латакию и Северную Хаму в рамках одной из самых масштабных концентраций сирийских войск за последние пару лет.
3. В Средиземном море продолжают собираться корабли и подводные лодки ВМФ РФ, которые должны обеспечить дополнительные ракетные удары по ключевым опорным пунктам боевиков, дабы дополнить усилия ВКС РФ и ВВС Сирии по поддержке наступления сирийских войск на оперативно-тактическом уровне. Активно работает и сирийский экспресс производя поставки дополнительной техники и боеприпасов под грядущую операцию.
4. Боевики также ведут концентрацию оставшихся резервов к западу от Алеппо, но если их командование не будет глупить, то они их преберегут для контрударов в качестве оперативных резервов (несколько десятков единиц техники + до 8000 личного состава). Если же пустят в очередное безнадежное наступление, это было бы подарком для Сирии и России. Пока что "Ан-Нусра" пытается договориться с как можно большим кол-вом группировок, с частью которых она ранее успела разругаться на почве разногласий из цикла "кто в нашей помойке главный". Попутно в тылу продолжаются аресты нелояльных боевиков и ведутся зачистки местных ячеек ИГИЛ, которые изрядно досаждают прочим группировкам своими нападениями, терактами и убийствами. В преддверии наступления САА, боевики пытаются обеспечить устойчивость тыла, который ныне представляет из себя достаточно рыхлую субстанцию с практически ежедневными разборками, убийствами, терактами и прочими прелестями несостоявшейся "сирийской демократии". Собственно, именно это, заказчики провокации с хим.оружием и пытаются уберечь от прихода "кровавого тирана Асада".
5. В Дамаск прибыл министр обороны Ирана, где он встретился с сирийским военным руководством на предмет военного взаимодействия и развития двусторонних военных связей. Достаточно симптоматичный визит, которым Иран ясно дает понять, что свои военные отношения с Дамаском он сворачивать не собирается, резонно ссылаясь на то, что Иран оперирует в Сирии по приглашению законного сирийского правительства (чем кроме Ирана может похвастаться лишь Россия и Хезбалла). На встрече с иранской делегацией, сирийские военные еще раз подтвердили, что Идлиб так или иначе будет возвращен под контроль Дамаска. Иран надо понимать не возражает против такой постановки вопроса и готов этому способствовать.
В целом, по мере приближения часа Х – нарастает накал информационной войны, которая дополняет подготовительный этап военной операции, которая очевидно станет крупнейшим сражением осенней кампании 2018 года.
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«Это будет самый мощный удар»: как США готовят нападение на Сирию (ФОТО)
Как известно, все новое — это хорошо забытое старое. У некоторых участников военного конфликта в Сирии понятие временных рамок, судя по всему, крайне размытое, а потому старое слишком часто подается как новое…
США вновь обвинили официальное сирийское руководство в проведении химической атаки на территории республики. Пока, правда, планируемом, однако такая гипотетичность не помешала Вашингтону объявить о готовности «ответить еще более мощными военными действиями» на возможное применение химоружия со стороны Дамаска при освобождении районов, контролируемых боевиками, чем ранее.
С чего вдруг в Белом доме решили, что в Сирии готовится новый бесчеловечный акт агрессии с применением запрещенных веществ, гадать не будем, но отметим, что на этот раз американцы действительно недалеко ушли от истины. Только смотрят не в ту сторону.
В частности, Министерство обороны России накануне заявило, что террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» для инсценировки химической атаки доставила 8 емкостей с хлором в город Джиср эш-Шугур провинции Идлиб, которые после передачи боевикам группировки «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от города.
Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, в самом Джиср эш-Шугуре под руководством представителей печально известной организации «Белые каски» активно проводятся так называемые тренировки по действиям «в условиях химического заражения», тогда как несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированыдля наступления на позиции правительственных войск в Хаме и Алеппо.
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Согласитесь, что при таком раскладе прибытие несколько дней назад в Персидский залив американского эсминца The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту и внеплановая передислокация стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer, вооруженных 24 крылатыми ракетами «воздух — земля» на авиабазу Эль-Удейд в Катаре, выглядят, мягко говоря, странно и подозрительно совпадают с намерениями террористических группировок атаковать сирийскую армию. Однако на этом сомнительный американо-экстремистский унисон не заканчивается.
Сегодня даже президент Боливии Эво Моралес не выдержал наглой лжи Вашингтона, оправдывающей подготовку к новому преступлению:
«Трамп продолжает военные действия против сирийского народа, посылая эсминец Sallivans c 56 ракетами и бомбардировщик B-1B с 24 ракетами. Мир не будет удивлен ложным химическим обвинением, чтобы оправдать новую бомбардировку Сирии, которая борется за мир», — написал боливийский лидер в своих официальных аккаунтах в соцсетях.
По данным разведки
В субботу разведорганам САР стало известно о прибытии в населенный пункт Эль-Хабит провинции Хама ряда офицеров спецслужб США в сопровождении нескольких боевиков и журналистов, которые, по словам местных жителей, насильно отбирали людей из числа малоимущих граждан для съемок в видеоролике, в котором от «актеров» требовалось изобразить… жертв химической атаки.
Дальнейшая судьба «шедевров кинематографа» пока не известна, однако, по словам одного из присутствующих, автомобили были оборудованы спутниковыми станциями трансляции в сети «Интернет», что позволяет сделать вывод, что «премьерный показ» начнется параллельно с заявлениями чиновников Вашингтона об «очередных бесчинствах» сирийского руководства.
И все-таки, несмотря на столь тщательную проработку мельчайших деталей, от планируемого Соединенными Штатами спектакля, как говорится, веет нафталином. Для того, чтобы это понять, достаточно вспомнить середину апреля, когда США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, что, как было отмечено, стало ответом на химатаку властей Сирии в городе Дума в Восточной Гуте, доказательства чего, впрочем, так и не были представлены.
По сути, тогда на юго-западе республики обстановка была очень схожа с той, которую мы наблюдаем сейчас в Идлибской зоне деэскалации: правительственные войска имеют существенный перевес в силах и средствах и располагают фактически безоговорочной поддержкой мирного населения. В то же время противник зачастую деморализован и занят, скорее, вопросами собственного выживания и дележом иностранных финансовых вливаний, нежели реально рассчитывает добиться успеха в противостоянии с армией.
Нетрудно догадаться, кому в такой ситуации на руку постановочная трагедия с химическим оружием.
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Сергей Петров
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Assad must go! McCain Edition
Хороший день, чтобы обновить и дополнить известную коллекцию.
Из призывавших к уходу Асада еще остались при власти – Нетаньяху, Тереза Мэй, Эрдоган, эмир Катара и ряд персонажей калибром поменьше.
Из невошедших, но достойных, стоит упомянуть Бориса Джонсона и великого халифа Багдади.
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