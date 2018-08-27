Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 августа 2018

В Сирии близится опасность прямой конфронтации. Нам стало известно, что в субботу Россия предупредила американскую администрацию, что знает все детали провокации, готовящейся в провинции Идлиб.

Террористы собираются симулировать химическую атаку, якобы произведённую Дамаском, а «в ответ» англичане, американцы и французы ударят по сирийским объектам. Таким образом они собираются задержать восстановление целостности Сирии, восстановление разрушений и подавление террористов.

Вот подробности. Восемь ёмкостей с газом хлором были доставлены британцами в городок Джиср эш-Шугур и переданы террористам «ан-Нусры»* (сейчас они возглавляют коалицию группировок «Хайят Тахрир аш-Шам»).

Те передали ёмкости террористам «Хизб ат-Туркестан аль-Ислами», расположенным в деревне Халлюз (Halluz), а те были обучены симулировать спасение жертв химатаки.

Операцию курирует британская ЧВК Olive, а общее руководство осуществляет британская интеллидженс сервис. Англичане слезли с забора и решили подтолкнуть увальней-американцев к войне.

Несколько дней назад новый британский министр иностранных дел Джереми Хант прилетел в Вашингтон, чтобы призвать Трампа ударить по России. Публично он говорил о санкциях, но, как мы видим сейчас, за кулисами шла речь и о ракетном, а не только санкционном ударе.

В США идёт спор между клятыми врагами России и… нет, не друзьями, но людьми, у которых есть другие заботы, в частности самим Трампом.

Сейчас Великобритания бросила свой немалый вес на сторону партии войны. Хотя в России сомневались, что Англия сумеет убедить США, но, видимо, Лондон умеет убеждать.

За Англией виден и другой заказчик, который ещё лучше убеждает. Израильтяне крайне огорчены быстрым продвижением войск Асада и отстраиванием сирийской государственности. Израильские think tanks призывают спасти и сохранить ИГИЛ* в качестве препятствия для русских и сирийских правительственных сил.

Ослабленный ИГИЛ и другие боевики должны остаться в Сирии, говорят израильские аналитики. А если сейчас не остановить русских и сирийцев, скоро исламские боевики в Сирии останутся только в музее. Это не устраивает Израиль.

Джереми Хант считается особо приближённым к израильскому посольству в Лондоне, и израильская газета назвала его «лучшим союзником, последовательно защищающим интересы Израиля». Естественно, что он направил часть усилий по «сдерживанию» России на сирийский ТВД.

Перед началом провокации американцы перебросили эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами на борту в Персидский залив, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре был переброшен стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами.

Теперь стало понятно, почему в телефонной беседе Сергея Лаврова и Майка Помпео 23 августа американский госсекретарь предупредил русского министра, что американцы собираются нанести удар возмездия за готовящуюся Дамаском химатаку в провинции Идлиб. Даже если почему бы то ни было провокация сорвётся, удар возмездия неминуем.

Россия пока воздержалась от публикации факта демарша и его содержания. Мы основываемся на неофициальной информации.

Президент Трамп, вероятно, не ищет конфликта, но кто его спрашивает?

На этой неделе президент был загнан в ловушку, когда его собственный юрист сдал его с потрохами «гестаповцу» Мюллеру. Речь идёт о возможном нарушении финансовых правил избирательной кампании при оплате молчания порноактрисе.

Газета The New York Times (ненавидящая Трампа) уже назвала эту порноактрису путеводной звездой феминизма, демократы заговорили об импичменте.

Но тут за него вступился ведущий американский юрист Ален Дершовиц. Он вообще-то либерал и демократ, и ему положено мочить Трампа, но Трамп перевёл американское посольство в Иерусалим и выполнил все просьбы израильского премьера Нетаньяху, а для Дершовица, по его словам, нет ничего важнее благосостояния и безопасности Израиля. Поэтому он даже защитил Трампа, сказав, что в таком платеже нет нарушения закона.

Теперь Трампу придётся выполнить заказ Тель-Авива, тем более что он пришёл через Лондон, и нанести удар по Сирии — вместо того чтобы уйти оттуда, как ему хотелось.

И если влияние Израиля нас не удивляет, то активная позиция Лондона заставляет задуматься: может быть, слухи о независимости США были преждевременными и за дядю Сэма по-прежнему решает его старая метрополия?

России же придётся сейчас задуматься, как ответить на очередную провокацию. Они ведь, пока не нарвутся, не отстанут…

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Исраэль Шамир

*запрещенные в РФ террористические группировки