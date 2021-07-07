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Ракета-носитель “Протон”. Время. Эфир 6 июля 1988

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Ракета-носитель "Протон". Время. Эфир 6 июля 1988
Байконур. Репортаж о завершении сборки ракеты-носителя автоматической межпланетной станции "Фобос-2".

Информационный сюжет программы "Время". Эфир: 06.07.88.
Главная редакция информации, 1988 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2MrAPjmPvw4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7541 6193
    Женечка 7 мин. назад

      Когда “Протон” вверх уходит, за три километра от пуска от низкочастотного гула дышать трудно и весь ливер внутри вибрирует, да так, что все тело кажется вибрирующим ливером. Мощь! А на следующий день всегда холодно и это летом, на Байконуре то. Жаль в прошлое уходит – казахи, вроде, с 24 года мораторий на запуск “Протонов” вводят – все из-за токсичного гидразина. Батуты экологичней.

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