Ракета-носитель “Протон”. Время. Эфир 6 июля 1988
Ракета-носитель "Протон". Время. Эфир 6 июля 1988
Байконур. Репортаж о завершении сборки ракеты-носителя автоматической межпланетной станции "Фобос-2".
Информационный сюжет программы "Время". Эфир: 06.07.88.
Главная редакция информации, 1988 г.
Когда “Протон” вверх уходит, за три километра от пуска от низкочастотного гула дышать трудно и весь ливер внутри вибрирует, да так, что все тело кажется вибрирующим ливером. Мощь! А на следующий день всегда холодно и это летом, на Байконуре то. Жаль в прошлое уходит – казахи, вроде, с 24 года мораторий на запуск “Протонов” вводят – все из-за токсичного гидразина. Батуты экологичней.