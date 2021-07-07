Заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что Налоговый кодекс надо полностью поменять, не вызвало бурных дискуссий или громких заявлений тех, кто ведет свой бизнес в России. Главный фискальный документ, принятый в 1998 году, давно устарел, как, впрочем, и сама модель экономики, к которой он был крепко привязан.

Если раньше либералы ориентировали страну на сокращение денежной массы, закупки всего зарубежного, оттесняя на задворки своего производителя, то теперь, в условиях санкций, на смену старому курсу пришло импортозамещение. С новой экономической политикой, ориентированной на развитие отечественного производства, потребовался другой подход к налоговой политике. И дело не только в том, что с внедрением «цифры» изменился сам принцип подачи отчетности.

Налоговый кодекс как основополагающий документ, должен определять общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации. От того, какими они будут, справедливыми или слишком жесткими и губительными для экономики, напрямую зависит и наполняемость бюджета, и уровень жизни миллионов людей.

Когда представители Минфина говорят, что у нас налоговая нагрузка одна из самых низких в мире, то, очевидно, имеют в виду налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Да, действительно ставки НДФЛ в нашей стране составляют всего 13% для богатых и бедных и 15% с доходов свыше 5 млн рублей в год, в то время как в других странах с приличных зарплат государство взимает 35% и выше. Но если учесть, что к прямым налогам добавляются косвенные, которые мы платим каждый день, посещая магазины, кафе, заправочные станции, парикмахерские, центры бытовых услуг, то говорить о налоговом рае не приходится.

В цену товаров, которые мы покупаем каждый день, заложен налог на добавленную стоимость, тот самый НДС, который в 2019 году вырос с 18 до 20%. Прибавьте к этому постоянно поднимающиеся акцизы на спиртное и табак, регулярное повышение стоимости проезда в общественном транспорте, платные парковки, рост квартплаты – мало не покажется. А с 2020 года приходится еще платить налог с дохода от вкладов. Его начисляют даже в том случае, если доходность по депозитам ниже инфляции.

Многим владельцам старых домов и квартир вменяют новый земельный и имущественный налог, который исчисляется теперь по кадастровой стоимости. Автолюбители опасаются, что повышенный налог на роскошные авто доберется и до обычных массовых моделей, поскольку цены на машины растут. Так что, если к нашему НДФЛ прибавить другие налоги и сборы, то налоговое бремя низким не покажется.

Правда, в некоторых западных странах встречается НДС и выше нашего. В Норвегии, например, этот налог достигает 25%. Но там продукты питания облагаются по особой ставке, их не делят как у нас – на социально значимые и деликатесные. Со всей норвежской еды, будь то хлеб, молоко, вино или сырокопченые колбасы, государство берет с покупателя 15%. Льготное налогообложение действует на проезд на любом пассажирском транспорте, билеты на культурные и спортивные мероприятия, аренду жилья.

Немало льгот по уплате налогов есть и у нас. Причем с каждым годом их все больше. Совсем недавно президент России предложил освободить семьи, в которых больше двух детей, от уплаты подоходного налога с продажи жилья, если в течение года они направят эти деньги на покупку нового дома или квартиры.

Если у нас небольшая дача, доставшая от дедушки с бабушкой, не считается роскошью, то во многих западных странах о загородном домике на шести сотках многие при своих солидных зарплатах могут только мечтать.

А если посчитать все, за что приходится там платить государству с зарплаты в несколько тысяч евро, включая медицинскую страховку, всевозможные сборы и взносы, то жизнь рядовых европейцев перестанет манить ищущих лучшей жизни. Да и граждане США целую треть своей зарплаты тратят на налоги. Но там существует механизм, позволяющий уменьшить налогооблагаемый доход небогатого, по их меркам, гражданина и не позволяет ему скатиться к категории бедных.

У нас основную налоговую нагрузку несут не граждане, а предприятия. Не нефть и газ, а налог на добавленную стоимость (НДС) приносит в российский бюджет треть всех доходов. Причем наш НДС уплачивается на каждом этапе производства. Завод закупил сырье, заплатил налог, произвел детали, продал их другому заводу, и тот тоже заплатил… Чем сложнее цепочка производства, тем больший НДС государство получит.

До 2006 года НДС уплачивали по отгрузке продукции или по оплате. Но потом правила изменили, обязав бизнес, применяющий общую систему налогообложения, делиться с государством еще не получив дохода, то есть перечислять налог авансом, даже если оплата за товар так и не поступила. Одно это положение оказалось разорительным для многих предпринимателей.

У американцев тоже есть свой НДС, но в отличие от нашей налоговой системы каждый штат определяет его на свое усмотрение. Причем данный налог там уплачивается лишь единожды, при оплате конечным потребителем, а не как у нас – на каждом этапе производства. Некоторые территории от такого налога вообще отказываются.

В России собранные налоги на добавленную стоимость первым делом уходят в одну общую копилку, потом чиновники решают, какому региону сколько денег выделить. Регионы распоряжаются лишь собранным НДФЛ. Львиная доля этого налога остается в областном или республиканском центре, остальное по остаточному принципу распределяется по городским округам и населенным пунктам.

И все же, несмотря на издержки, наша налоговая система за два десятилетия продвинулась далеко вперед. И в этом нет преувеличения. «Цифра» преобразовала налоговую службу настолько, что заполнить декларацию о доходах, провести отчетность и рассчитаться с налоговой можно, сидя на диване, с помощью смартфона и банковской карты.

За десять лет цифровизации фискальное ведомство так быстро перестроилось, что его передовые технологии вошли в противоречие со старыми нормами Налогового кодекса, в которых осталось много странных ограничений.

О необходимости донастройки налоговой системы сегодня много говорят высокопоставленные чиновники. Министр экономического развития РФ Максим Решетников, например, предлагает повысить налоги для компаний, которые выплачивают слишком большие дивиденды акционерам и потом уводят деньги за рубеж. В правительственных кругах обсуждается также донастройка налогового законодательства для металлургической отрасли (повышение налога на добычу полезных ископаемых) и нефтянки (налог на дополнительный доход), совершенствование системы уплаты акцизов, введение новых сборов на некоторые виды алкоголя и сахаросодержащие напитки и другие меры для лучшего наполнения казны.

Если для крупных компаний налоги повышают, то к налогообложению малого и среднего предпринимательства готовят другой подход. Речь о том, чтобы с 2022 года предприятия общепита, получающие выручку до 2 млрд. рублей, вообще освободить от НДС. А страховые взносы для кафе, ресторанов, комбинатов общественного питания понизить, если количество сотрудников не превышает 1,5 тыс. человек (по действующим нормам – 250 челочек).

Снижение налоговой нагрузки на бизнес уже принесло первые плоды. Как только для небольших предприятий в два раза уменьшили ставку страховых взносов – с 30 до 15%, то поступления в бюджет от НДФЛ малого и среднего бизнеса выросли на 20%. Представителей индивидуального предпринимательства и их сотрудников скоро вообще освободят от страховых взносов за счет увеличения ставки «налога на деятельность».

Под антимонопольный контроль теперь будут подпадать предприятия только с выручкой свыше 800 млн рублей, а не 400, как раньше. Сроки расчетов с поставщиками по госконтрактам снизятся вдвое, до 15 рабочих дней. Новый налоговый режим позволит упростить ведение бизнеса, отказаться от налоговой отчетности и стимулировать рост числа сотрудников.

Сегодняшнюю роль фискалов один из создателей современной налоговой системы России, парламентарий Андрей Макаров сравнил с родительским долгом – опекать дитя, но присматривать за ним; если провинилось – наказывать. А суть налоговой политики, по его словам, должна быть похожа на «процесс ощипывания гуся, когда хотят получить максимальное количество пуха при наименьшем количестве писка». Макаров надеется, что налоговое ведомства перейдет на «следующий уровень», когда стимулирующая функция ФНС станет ключевой, а фискальная политика все-таки будет способствовать не только пополнению казны, но и поиску новых стимулов для экономического роста. Надо полагать, что этот посыл пропишут в новом Налоговом кодексе.

Впрочем, уже сегодня можно сказать, чего ждать налогоплательщику в ближайшее время. Минфин обещает еще большее упрощение налогового администрирования, связанного с формированием единой платформы цифровых данных, которые различные ведомства собирают для своих нужд. Согласно «Плану деятельности ФНС России на 2021 год», недавно появившемуся в открытом доступе, в первую очередь усиливается налоговый контроль. Вывести неплательщиков налогов на чистую воду поможет прикладное программное обеспечение АИС «Налог-3» с подсистемой «Экспедитор данных», в которых налоговый инспектор сможет найти абсолютно любую информацию о физических и юридических лицах, индивидуальных предпринимателях по оборотам, доходам, расходам, налоговым платежам. Подсистема «Экспедитор данных» откроет налоговикам доступ ко всем финансовым операциям, совершенным не только предпринимателями, но и каждым россиянином, отправившим деньги на чью-то банковскую карту или расплатившимися за покупки в магазине.

Наводить порядок со сбором налогов, конечно, нужно, чтобы не было обидно за тех, кто сидит в «тени» и не платит налоги, ничего не отчисляет в Пенсионный фонд и на медицинское страхование, а претендует на справедливые пенсии, пользуется теми же благами, что и честный налогоплательщик.

Быть может, тогда, когда доходы и расходы станут прозрачными, власти перестанут бояться прогрессивной шкалы налогообложения, и налоги с состоятельных физических лиц станут доминировать над НДС. Тогда цены пойдут вниз, а зарплаты поднимутся. Многие товары станут доступными и относительно бедным, и богатым. Вырастут потребление и спрос на товары и услуги.

Такой подход вопреки сложившимся представлениям не пугает бизнес. Недавно Торгово-промышленная палата (ТПП) выступила с предложением повысить налоговую нагрузку для высокооплачиваемых работников коммерческих компаний до 45%, а россиян с низкими зарплатами вообще освободить от налогов. Противники «налога на богатых» говорят о том, что НДФЛ поступает в региональные бюджеты. А значит прогрессивное налогообложение сделает еще богаче те регионы, в которых сосредоточен основной капитал – Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Тюмень, Новосибирск, где с бюджетами и так все неплохо.

Что же касается налогов на бедных, то они пополняют бюджеты бедных территорий. И просто так отменить их не получится. Поэтому прежде чем вводить повышенные налоги на богатых и полностью освобождать от налогов бедных, НДФЛ придется сделать федеральным налогом. Если дело только в этом, то проблема разрешима.

Налоговый кодекс не догма, система сбора налогов изменяется в зависимости от ситуации. Вот и приходится часть налогов поднимать, а часть опускать. Снижена нагрузка на малый бизнес, для IT-отрасли создали такой благоприятный климат, которому завидует весь мир. Ждали решающего момента, чтобы пересмотреть неэффективные льготы в нефтянке. И он наступил. Кризисные ситуации всегда стимулируют принятие решительных мер. Они позволяют выстроить новую экономику, менее зависящую от нефти и газа.

И тут главное не переборщить. Слишком высокие налоги и сборы тормозят экономический рост, делают народ беднее. Мировой опыт показывает, что при посильных налогах бизнес растет, конкуренция расширяется, цены падают, увеличивается спрос, и все становятся богаче.

Такой подход согласуется со Стратегией национальной безопасности до 2030 года, высшим приоритетом которой названо «сбережение народа России». В ней впервые четко и ясно обозначен курс на обретение экономического суверенитета Российской Федерации с помощью «структурной трансформации национальной экономики», с «опорой на внутренний потенциал страны» и сочетание самостоятельности с открытостью для сотрудничества с другими государствами. Этой цели и должен служить новый Налоговый кодекс.





