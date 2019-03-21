Новости Украины и Новороссии 21 марта 2019

Порошенко кресло отдавать не намерен: СБУ будут контролировать ввод данных с бюллетеней

Одесский журналист Юрий Ткачёв обсуждает известие о контроле предстоящих президентских выборов со стороны СБУ на странице в социальной сети. Как-то затерялась в потоке событий новость о том, что в окружных избирательных комиссиях в день выборов будут дежурить сотрудники СБУ. Если быть точным, дежурить они будут возле системы «Выборы», в таком кабинетике, где осуществляется самое интересное: ввод данных с протоколов в систему. Именно по этим данным потом будут определять результаты, которые нам с вами огласят. Помещение это, как понятно, довольно-таки «режимное». Наблюдателей, даже международных, туда, к примеру, не пустят. И вот там будет сидеть админ — и вокруг него 5-7 СБУшников. Подчеркну: в истории украинских выборов такого не было никогда. Максимум, для чего привлекали СБУ, и то редко — это проследить за доставкой бюллетеней. Но до Порошенко и его ручной ЦИК никому не приходило в голову посадить Избу (изба, избушка — так называют СБУ в повседневной речи на Украине — прим. РВ) контролировать самый ответственный момент избирательного процесса. Ага. В теории они должны наблюдать за тем, чтобы в систему «Выборы» случайно не влезли русские хакеры. Но я вот тут получил список прикреплённых чекистов из одного из районов Одесской области и показал его знающим людям. На что получил ответ, цитирую: «К кибербезопасности они имеют отношение не большее, чем морская свинка к подводному флоту». Понимаете, да? Если вдруг злые русские хакеры решат взломать систему «Выборы», то сделать с этим закреплённые чекисты всё равно ничего не смогут. А что же они смогут сделать и зачем их туда сажают? А вы догадайтесь! Читайте также: Опрос показал, кто станет президентом Украины при любом раскладе

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Украинско-немецкий фейк, или Салют холостым патроном в честь томоса

Президентская избирательная кампания на Украине близится к решающему финалу первого тура голосования. Действующий президент Петр Порошенко очевидным образом проигрывает в ней. Так, например, томос-тур президента во имя прославления созданной им якобы «автокефальной» Украинской православной церкви сошел на нет по причине его полной безрезультатности для избирательного рейтинга Порошенко. Тем не менее по заранее запланированному графику на прошлой неделе перед уик-эндом к Порошенко по этой части пришла поддержка из Германии. Германский официальный ресурс Deutsche Welle (DW) опубликовал сообщение под заголовком «В контексте томоса: Германия передала Киеву уникальный документ». Означенный пропагандистский случай, действительно, представляет интерес — как по существу, так и в связи с той фальшивой информационной волной, поднятой в украинских СМИ вокруг обретения «украинской автокефалии» образца января 2019 года.

Сначала коротко о сюжетной канве события. В 2016 году украинский историк и музейный работник Наталья Синкевич работала по гранту в Германии в Институте восточноевропейской истории и географии Тюбингенского университета (земля Баден-Вюртемберг). В библиотеке института она обратила внимание на украшающую стену под стеклом в большой раме писанную русским письмом грамоту. Так был случайно обнаружен подлинный первоклассный исторический документ — жалованная настольная грамота царя Петра Iмитрополиту Киевскому Иоасафу Кроковскому о посвящении его в сан в 1708 году. Означенная грамота царя Петра I на пергаменте размером 80 на 58 сантиметров представляет из себя настоящий памятник русской археографии, а также изобразительного и прикладного искусства конца ХVII — начала ХVIII веков. Заключенный в художественную разноцветную рамку с рисунками земельных гербов царского титула и растительного орнамента по окружности текст писан с прописью титлов золотом. Грамота снабжена вислой Средней государственной печатью на золотом шнуре с кистями в серебряном позолоченном ковчеге при парчевой кустодии. Сохранность случайно найденного в Германии государственного акта начала ХVIII века великолепная.

Средняя государственная печать в позолоченном ковчежце. Источник: DWelle

Если бы не прочие обстоятельства, то и можно было бы поздравить Наталью Синкевич за элементарное внимание за рубежом к древностям и профессиональное любопытство. Пишущий эти строки в свое время тоже работал в этой самой библиотеке Института восточноевропейской истории в Тюбингене. Эту грамоту на стене он заметил, но не придал ей особого внимания.

14 марта 2019 года грамота Петра І митрополиту Иоасафу была официально передана в Берлине в помещении МИД послу Украины в Германии Андрею Мельнику.

«Уже на днях она познакомится в Киеве с нашим Томосом. Danke Deutschland!» — написал Мельник в Twitter. Т. е. мероприятие вписали в рамки официальной пропагандистской кампании на Украине вокруг томоса.

Жалованная настольная грамота царя Петра I киевскому митрополиту

Фото: ресурс Тюбингенского университета.

Как же исторический памятник очутился в Германии? Ведь изначально грамота хранилась в комплексе актов архива митрополитов киевских в ризнице кафедрального митрополичьего Софийского собора в Киеве. При советской власти документ вместе с другими актами ризницы был перемещен в отдел рукописей Всенародной библиотеки Украины — нынешнюю Национальную библиотеку им. Вернадского. В начале германской оккупации Киева в октябре 1941 года фонд библиотеки был расхищен нацистами, — по-видимому, работала специализированная по захвату культурных ценностей зондеркоманда СС «Кюнсберг». Так грамота Петра I и попала в Германию. В 1958 году этот документ случайно приобрел у одного частного лица первый директор Института восточноевропейской истории проф. Вернер Маркерт (1905−1965). Более полувека раритет украшал стену библиотеки института. Грамота висела и «служила наглядностью для студентов», стала предметом обстановки.

На практике же означенный документ — это один частный пример оказавшихся за рубежом расхищенных нацистами культурных ценностей Советского Союза. Это капля в культурном море похищенного и уничтоженного из более чем 300 тыс. музейных экспонатов, 51 млн книг и 46 млн архивных документов. Поэтому DW уместней было бы в заголовке писать не «передала», а «вернула». Вот так: «Германия вернула Киеву уникальный документ». Грамота Петра I прошла процедуру реституции культурных ценностей.

Теперь обратимся собственно к томос-агитации в связи со случившимся событием. В публикации DW утверждается:

«Удивительная находка уже позволила разоблачить один исторический фейк».

Далее в подхваченной антироссийской информационной волне «фейки» стали множиться.

«Этот документ имеет большое значение для истории православной церкви в Украине и помогает разоблачить многие лживые сведения», — написали на литовском ресурсе delfi.lt

Ну и в чем же означенный «фейк» и «лживые сведения» заключаются? Ведь царская настольная грамота митрополиту Иоасафу Кроковскому 1708 года давно известна российской исторической науке. В научный оборот ее ввел российский церковный историк и археограф митрополит Киевский и Галицкий Евгений Болховитинов (1767−1837). Текст означенной настольной грамоты и ее описание были опубликованы Болховитиновым вместе с другими актами митрополичьей ризницы Софийского собора в 1825 году в издании с описанием Софийского собора.(1)

Митрополит Евгений Болховитинов (1767—1838).

Спустя почти два столетия, в 2016 году, при сверке оригинального текста грамоты 1708 года с печатной публикацией 1825 года Наталья Синкевич обнаружила в опубликованном Болховитиновым тексте лакуну — пропуск одного фрагмента. Синкевич в интервью DW стала утверждать о «зловредности» и намеренном характере текстового пробела. Она утверждает:

«Болховитинов вырезал самый интересный с сегодняшней точки зрения момент о том, что Киевский митрополит обязуется не возвращаться больше к Константинополю».

С «сегодняшней точки зрения» — заметим. Короче, Синкевич обвинила одного из основателей российской научной археографии Евгения Болховитинова в фальсификации издаваемых им актов и в политической цензуре публикуемых текстов. В ход пошел и этнический фактор. «Русский» Болховитинов намеренно обманывал «украинцев».

Не много ли на себя берет эта женщина, утверждая подобное? Много… Слишком много. Поэтому разберемся конкретно и по существу. Проблемный фрагмент текста в публикации Болховитиновым жалованной настольной грамоты царя Петра I митрополиту Иоасафу Кроковскому выглядит следующим образом:

«А ему, богомольцу нашему преосвященному Иоасафу митрополиту Киевскому, и Галицкому, и Малыя России, и по нем будучим митрополитам Киевским со всем причтом духовным малоросийскаго народа быти впред под благословением и послушанием святейшаго и всеблаженнейшаго Московскаго и всея России и всех Северных стран патриарха на веки неотступно по своему обещанию, каково он учинил с подписанием руки своея при возведении своем на престол Киевской епархии и причту чина духовнаго властем и под властию сущим, видя к себе сию нашу великаго государя нашего царского величества милость и жалование, нам великому государю нашему царскому величеству обещание свое исполнять твердо и непоколебимо». (Болховитинов Е. Описание… С. 179)



Фрагмент у Болховитинова

Здесь обратите внимание на то, что в части предложения в проблемном фрагменте — «…каково он учинил с подписанием руки своея при возведении своем на престол Киевской епархии и причту чина духовнаго властем и под властию сущим» — утрачен смысл, что и является свидетельством наличия пропуска в тексте.

Теперь сравним тот же текст жалованной настольной грамоты царя Петра I Иоасафу Кроковскому по современной публикации с подлинной грамоты в статье 2018 года в «Украинском историческом журнале» Татьяны Себты и Натальи Синкевич (2):

«А ему, богомолцу нашему преосвященному Иоасафу митрополиту Киевскому, и Галицкому, и Малыя Росии, и по нем будучим митрополитом Киевским со всем причтом духовным малоросииского народу быти впред под благословением и послушанием святейшаго и всеблаженнейшаго Московскаго и все Росии и всех Северных стран патриарха на веки неотступно по своему обещанию, каково он учинил с подписанием руки своея при возведении своем на престол Киевскии в митрополиты в соборной и апостолской церкви пресвятыя Владычицы нашея Богородицы честнаго и славнаго ея Успения, не отлучаяся под благословение и разсуждение святейших вселенских патриархов. И богомолцу нашему преосвященному Иоасафу митрополиту Киевскому, и Галицкому, и Малыя Росиии той Киевской епархии причту чина духовнаго властем и под властию сущим, видя к себе сию нашу великого государя нашего царского величества милость и жалование, нам великому государю нашему царскому величеству обещание свое исполнять твердо и непоколебимо». (Себта Т., Сінкевич Н. Підтверджувальна грамота… С. 159)

Фрагмент у Сенкевич

Пропущенный в публикации Болховитинова фрагмент текста с полной передачей подлинника мы подчеркнули. Не трудно заметить, что лакуна начинается со слова «Киевскии» и заканчивается перед словом «Киевской». Далее мы утверждаем, что в данном случае мы имеем дело с весьма типичной ошибкой у переписчика. При копировании документа переписчик вынужден попеременно смотреть на текст подлинника грамоты и на копируемый им пером собственный текст на другом листе. Текст в грамоте 1708 писан в одну длинную строку примерно в 40 см. При длинной строке и большом листе подлинника взгляд переписчика в цикле «смотрю на грамоту — смотрю на свой текст» перепрыгнул через строку в оригинале, бессознательно сориентировавшись на слово «киевскии». При механической ошибке переписчика и получилось так, что опубликованный у Болховитинова текст утратил смысл. Текст у Болховитинова при стыке в пропущенном фрагменте не имеет признаков правки для придания ему смысла. В данном случае мы столкнулись со случаем плохой работы переписчика с оригинала и недостаточной вычиткой подготавливаемого к публикации текста.

Эта конкретная ошибка была допущена переписчиком грамоты при подготовке копии для издания 1825 года. В датируемой началом ХIХ века копии с жалованной царской настольной грамоты, хранящейся в Институте рукописей Национальной библиотеки имени Вернадского, также отсутствует означенный фрагмент, как и в печатном издании 1825 года. Это доказывает, что ошибка была допущена еще до стадии типографского набора.

Теме не менее, вопреки подобному простому археографическому наблюдению и объяснению, Наталья Синкевич утверждает о сознательной фальсификации Болховитиновым текста публикуемого документа. Лакуна, утверждает она, была сделана намеренно.

Но для чего это надо было делать русскому археографу в 1825 году, когда проблемы украинского самостийничества еще не существовало? Какой в этом был смысл? Чем фраза «не отлучаясь под благословение и рассуждение святейших вселенских патриархов» была опасна для историка Болховитинова в 1825 году?

Отсутствующий фрагмент, утверждает Синкевич, «является свидетельством того, что произошедшее в 1686 году присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату не было одномоментным и безболезненным». Синкевич утверждает:

«Очевидно, желание киевского духовенства вернуться к Константинополю было. Поэтому в грамоте подчеркивалось, что митрополит Иоасаф Кроковский не будет этого делать».

Синкевич «убеждена, что запрет на связи с Константинополем в грамоте 1708 года свидетельствует о том, что Москва и через двадцать лет после присоединения не была уверена в лояльности киевского духовенства». Но в итоге Синкевич утверждает:

«Отрывок о невозврате Болховитинов опустил сознательно — он явно не хотел затрагивать раздражающую тему переподчинения Киевской митрополии Москве».

Но, спросим мы, разве эта тема была актуальна в 1825 году?

Мы заявляем: утверждение Синкевич ложно — и не только потому, что в 1825 году история о переподчинении в 1686 году Киевской митрополии от Константинопольского патриарха к патриарху Московскому и всея Руси была абсолютно не актуальна ни в политическом, ни в каноническом, ни в каких-либо других аспектах. И вот очевидное наше другое доказательство — ведь в означенном издании у Болховитинова опубликован весь комплекс митрополичьих актов из ризницы Софийского собора. Найденная Синкевич в Тюбингене «пропавшая грамота» 1708 года в издании у Болховитинова 1825 года числится под номером 35. До нее на страницах с 82-й по 113-ю Болховитинов опубликовал пять актов — №№ 18—22 — из митрополичьей ризницы, и все они по избранию в 1685 году митрополитом Киевским Гедеона Четвертинского и о переподчинении Киевской митрополии от вселенского Константинопольского патриарха к патриарху Московскому и всея Руси.(3) Все выложено без каких-либо прикрас и умолчаний.



Издание 1825 года Евгения Болховитинова «Описание Киево-Софийского собора и Киевской епархии»;

По Синкевич получается, что Болховитинов «подчистил» один фрагмент в публикации 1825 года в акте № 35 из-за «раздражающей темы переподчинения Киевской митрополии Москве», но при этом рядом всю эту «раздражающую» тему 1686 года в полной красе «неканонического» подчинения со всеми деталями в документах выложил? На странице 179 Болховитинов «скрывал», а на страницах 82—113 не скрывал? Где логика в его действиях? Здесь ангажированному политически историку Синкевич ничего придумать не дано.

И вот, наконец, в заключение наш последний и решающий довод против трактовки Синкевич происхождения лакуны в публикации Болховитинова текста жалованной настольной грамоты царя Петра I митрополиту Иоасафу Кроковскому 1708 года.

Наталье Синкевич следует знать, что государственные акты в московских приказных канцеляриях дьяки и подьячии писали не абы как, а по имеющимся формулярам. В связи с этим Синкевич следовало бы этот исходный формуляр определить, сравнив текст жалованной настольной грамоты царя Петра I Иоасафу Кроковскому 1708 года с царскими жалованными настольными грамотами, выданными предшествующим Кроковскому митрополитам Киевским, Галицким и всея Малыя России. Таковых до Кроковского было двое: преосвященный Гедеон Святополк-Четвертинский (1685—1690) и преосвященный Варлаам Ясинский (1690—1707). Вообще митрополитов с титулом Киевский, Галицкий и всея Малыя Руси было всего трое. В софийской ризнице, так же как и в случае с преосвященным Иоасафом Кроковским, хранились царские жалованные настольные грамоты митрополиту Гедеону Святополку-Четвертинскому от 15 декабря 1685 года и митрополиту Варлааму Ясинскому от 28 сентября 1690 года. И вот ведь незадача для Синкевич: обе эти грамоты опубликованы Болховитиновым в его «Описании Киево-Софийского собора и Киевской епархии» под № 19 (с. 87—95) и № 27 (с. 141—147).

В них мы и находим аналогичные грамоте 1708 года фрагменты о «не отлучаясь под благословение».(3) Пункт об этом проходил не по «ситуации», как утверждает Синкевич в случае с грамотой 1708 года, а входил в формуляр царской жалованной настольной грамоты митрополитам Киевским, Галицким и всея Малыя Руси. Если следовать логике Синкевич, то получается, что Болховитинов намеренно вырезал фрагмент из грамоты 1708 года, чтобы «избегнуть каких бы то ни было упоминаний вселенского патриарха и возможности возвращения под его благословение». Однако, как оказалось, при этом рядом в том же издании Болховитинов оставил подобные фрагменты в опубликованных текстах аналогичных царских грамот предшественникам Кроковского. Где логика в надуманных Синкевич действиях Болховитинова?

Поэтому подчеркнем: грамоту 1708 года следует изучать не изолированно, а в едином комплексе актов киевского митропольчьего дома. Если Синкевич не сделала этого, то и получилось у нее типичное для «самостийников» несообразное разоблачение в духе горячечной лихорадки томоса от Порошенко.

«Разоблачение исторического фейка двухсотлетней давности», «развенчание русского фейка», «исторический фейк», «историки подвергали цензуре» — все это ложь! В этом плане пропагандистское мероприятие украинско-немецкой научной комиссии с салютом холостым патроном в честь томоса в научном плане выглядит лживо и беспомощно. В научном плане Наталье Синкевич нечего будет ответить на эту нашу статью.



Наталья Синкевич демонстрирует придуманный ею «фейк». Источник: DWelle

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Русофобка из Галиции Наталья Синкевич — это типичный грантовый постсоветский историк из молодого поколения, собирающий уже 20 лет корм по крохам на Западе. После окончания в 2004 году Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Синкевич «училась» в Европейском коллегиуме украинских и польских университетов в Люблине (Польша), «училась» в Тюбингенском университете (Германия). Проходила стажировку в США в Гарвардском университете в 2011 году. В миру Наталья Синкевич представляет себя «католиком-экуменистом». В научном поле она занимается весьма чувствительной темой религиозных отношений и идентичности на Украине в ХVII веке. И, как мы теперь наблюдаем, с мозгами ученой дамы наразлет, она не чуждается в ней примитивной русофобской фальсификации с томос-логикой.



Украинский историк Наталья Синкевич. Источник: социальные сети

(1) См. Настольная грамота преосвященному Иоасафу Кроковскому о посвящении его в митрополита Киевского, пожалованная государем, царем Петром I в 1709* году // Болховитинов Е. Описание Киево-Софийского собора и Киевской епархии с присовокуплением разных грамот и выписок. Киев, 1825. № 35. С. 175—180.

*Датировка грамоты публикатором 1709 годом ошибочна. На самом деле грамота по имеющейся дате в тексте датируется 14 сентября 1708 года.

(2) Себта Т., Сінкевич Н. Підтверджувальна грамота Петра І 1708 р. щодо поставлення на Київську митрополію Йоасафа (Кроковського): історія, провенієнція та публікація документа // Український історичний журнал. 2018. № 5. С. 136—162.

(3) См. Болховитинов Е. Описание Киево-Софийского собора:

— № 18. Прием митрополита Гедеона князя Четвертинского со свитою в Москве, содержание их и отпуск, 1685 (С. 82—87);

— № 19. Царская настольная грамота преосвященному Гедеону Четвертинскому о посвящении его в митрополита Киевского, 1685 (С. 87—95);

— № 20. Настольная грамота преосвященному Гедеону Четвертинскому о посвящении его в митрополита Киевского и Галицкого, данная от Иоакима патриарха Московского 1685 года (С. 95—103);

— № 21. Грамота к Константинопольскому патриарху от гетмана Самойловича об утверждении Киевского митрополита Гедеона под властию Московского патриарха, 1685 (С. 103—108);

— № 22. Грамота царская митрополиту Гедеону с посылкою грамот Дионисия патриарха Константинопольского и Досифея Иерусалимского об уступке Киевской митрополии Московскому патриаршему престолу, 1686 (С. 108—113).

(4) См.: Болховитинов Е. Описание Киево-Софийского собора и Киевской епархии…

— № 19. Царская настольная грамота преосвященному Гедеону Четвертинскому о посвящении его в митрополита Киевского.

«А ему богомольцу нашему преосвященному Гедеону митрополиту Киевскому, и Галицкому, и Малыя России и по нем будучим митрополитом Киевским и со всем причтом малороссийскому народу духовным быти под благословением и послушанием во святем дусе у отца нашего и богомольца святейшого и всеблаженнейшего кир Иоакима патриарха Московского и всея России и Северных стран, и по нем будучим святейших и всеблаженнейших патриархов Московских на веки неотступно по своему обещанию, каково он учинил с подписанием руки своея при возведении и благословении своем в митрополиты в соборно-апостольской церкви пресвятыя владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии честнаго и славнаго ея Успения, не отлучатися под повеление и разсуждение к иным Епархиям» (с. 94).

Сравни с аналогичным фрагментом в тексте, опубликованном в Полном собрании законов Российской империи. См. Жалованная грамота, данная по прошению запорожского гетмана Ивана Самойловича митрополиту Киевскому и Галицкому Гедеону-Святополку князю Четвертинскому. О подтверждении прав и преимуществ Киевской митрополии, 15 декабря 1685 года // ПСЗРИ. Т. 2. СПб., 1830. № 1144. С. 702—707.

— № 27. Настольная грамота царская преосвященному Варлааму Ясинскому о посвящении его в митрополита Киевского и о причислении Протопопий Глуховской, Борзенской и конотопоской к Киевской епархии, жалована лета от создания мира 7199 (1691).

«А ему богомольцу нашему преосвященному Варлааму митрополиту Киевскому и Галицкому и Малыя России и по нем будучим митрополитом Киевским со всем причтом духовным малороссийскаго народу быти под благословением и послушанием во Святем Дусе у отца нашего и богомольца святейшаго и всеблаженнейшаго кир Адриана Московскаго и все России и всец Северных стран патриарха, и по нем будущих у святейших и блаженнейших патриархов Московских на веки неотступно по своему обещанию, каково он учинил с подписанием руки своея при возведении своем на престол Киевской в митрополиты в Соборной и Апостольской церкви Пресвятые Владычицы нашея Богородицы честнаго и славнаго ея Успения не отлучаяся под благословение и разсуждение святейшаго вселенскаго патриарха» (с. 145).

Дмитрий Семушин, специально для EADaily



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Россия помогает Украине строить метро

Петр Порошенко совершенно незаслуженно обвинил нас в том, что мы мешаем ему строить подземку. По его словам, во всем виновата «российская агрессия». «Она затормозила планы развития киевского метро», — обидчиво сказал укропрезидент. И смахнул слезу.



Ответственно заявляю: врет. Все как раз наоборот: российские метростроители очень даже помогают Порошенко.

Вчера харьковчанка Татьяна Федоркова рассказала в своем Фейсбуке, что действующая власть разложила по почтовым ящикам брошюру, в которой рассказывается о планах развития метрополитена в первой столице Украины. В которой, в частности, размещена фотография, открывающая этот пост.



Президент в письме из почтового ящика просит присылать ему предложения и замечания к Перспективному плану развития Харькова на 2019-2021 годы. Окей. Предлагаю составителям брошюры внимательнее относиться к реальности. Пишут, что у нас уже роют тоннели метро в сторону Одесской. Иллюстрируя это фотографией российского блогера не менее 8-летней давности. Санкт-Петербург. Ст. м. «Обводной канал». Копирайт отрезан. Подписано «Державинская».



Некоторые особенно запоминающиеся страницы брошюры — в конце поста.



Копирайт составители порошенковской агитки действительно отрезали. Он расположен вертикально, вдоль правого края заглавной фотографии. И хотя читается плохо, кое-что разглядеть все же можно: metro.ru © Lebedev studio photo.



Из чего становится понятно, что обвинения укропрезидента в том, что Россия мешает ему строить метро, совершенно несостоятельны. Все как раз наоборот: помогает. Ну, может, не строить, но подбирать иллюстрации для агитпропа — наверняка.



А в Москве метро вовсю строится, каждый год сдаются новые станции. В Питере медленнее, но тоже каждый год какие-то станции открываются (станция «Обводный канал», кстати, начала работать еще в 2010 году).



Так что недостатка в красивых картинках у украинцев не будет.

Павел Шипилин

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Российская космическая компания отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»

Российская частная компания S7 Space (входит в группу S7, владеет плавучим космодромом «Морской старт») планирует остановить выполнение заключенного два года назад контракта на производство на украинском предприятии «Южмаш» 12 ракет-носителей «Зенит», сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли. «Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение „Южмаш“ о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта», — сказал собеседник агентства. Информацию о планируемом разрыве соглашения подтвердил источник в компании S7 Space. Он сообщил, что в апреле производство будет «заморожено» на текущем уровне изготовления ракет. В «Южмаше» не стали комментировать вопрос о производстве ракет «Зенит». В пресс-службе S7 РИА Новости сообщили, что «контракт действует», но не предоставили комментарий относительно его перспектив. В Роскосмосе, предприятия которого до событий на Украине 2014 года производили около 80% компонентов для ракет «Зенит» (в частности, двигатель РД-171М и систему управления) уточнили, что не располагают информацией о возможном разрыве контракта. Контракт на 12 ракет «Зенит» между компанией S7 Sea Launch Limited (американское представительство S7 Space) и «Южмашем» был заключен 28 апреля 2017 года. Ракеты-носители планировалось использовать в программах «Морской старт» и «Наземный старт» (пуски с Байконура). Первые две ракеты, как сообщалось, должны были быть изготовлены в 2018–2019 годах. Как рассказал РИА Новости еще один источник в российской ракетно-космической отрасли, S7 Space заплатила «Южмашу» часть суммы за производство ракет — около 30 миллионов долларов США. В июне 2018 года бывший гендиректор S7 Space Сергей Сопов рассказал в интервью газете «Ведомости», что компания с конца 2017 года не может получить разрешения российского правительства на поставку отечественных комплектующих для дооборудования ракет «Зенит». О получении такого разрешения с тех пор не сообщалось. По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, возможный разрыв контракта может быть связан именно с отсутствием перспектив получения разрешения на сотрудничество России с Украиной в космической сфере. Планировалось, что двигатель и система управления российского изготовления, а также корпус ракеты украинского изготовления будут собираться в США перед погрузкой на пусковую платформу «Морского старта». «Это было понятно с самого начала, что сама процедура сборки в США российских и украинских компонентов требует разрешения американского правительства, которое они (S7 Space — ред.) вроде бы получили. Нужен сборочный цех для сборки ракеты. Это требует времени и денег без всяких перспектив получения ракеты из-за отношений России и Украины. Ситуация зависла, она с самого начала была странной. Запусков, ясно, не будет ни в этом году, ни в следующем», — сказал РИА Новости Моисеев. Первый старт в рамках возобновления пусковой программы с «Морского старта», как сообщалось на сайте S7 Space, намечался на декабрь 2019 года. В 2020 году планировалось три старта — в апреле, июле, и декабре. В 2021 году S7 назначила уже четыре пуска — в марте, июне, сентябре и декабре. В 2022 году с океанской платформы было намечено также четыре старта — в марте, июне, сентябре и декабре. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта «Морской старт». Предметом сделки являлись корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. Плавучий космодром «Морской старт» был законсервирован. Последний пуск с него был произведен в 2014 году, так как из-за ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году прекратились поставки российских двигателей РД-171 производства НПО «Энергомаш». Они использовались в единственной ракете, адаптированной под пуски с плавучего космодрома, — носителе семейства «Зенит», изготавливаемой на украинском предприятии «Южмаш». В апреле 2018 года Группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта «Морской старт», став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод плавучего космодрома из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Читайте также: Россия отказывается от транзита газа через Украину

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Осталось только смеяться…

Фото: Zuma/ ТАСС

Честно говоря, вопрос, кому даровать на выборах свой голос, был мною решен, когда знакомый «АТОшник» рассказал, что в атаку на супостата они шли с кличем: «За Родину, за Порошенко с Гройсманом!», — и враг трусливо бежал, услышав те грозные имена, пишет колумнист украинского еженедельника «2000» Виталий Бронштейн.

Но за последние дни произошло несколько событий, поколебавших мою уверенность. Старушка Богословская, явившаяся на свет божий ДО неувядаемой молодки Юлии Тимошенко, на одном телешоу в сердцах бросила: «Пусть отсохнет рука у того, кто будет голосовать за Порошенко или Тимошенко!». Не уточнив, правда, кого из двух Тимошенок она имеет в виду, впрочем, и так понятно. С учетом «черного глаза» мадам Инны, это вселило в меня понятную тревогу: мало того, что пенсия почти не увеличилась, так еще и можно без руки остаться!

И стал я поневоле засматриваться на других кандидатов. Сразу скажу: ребята хоть куда! Хоть туда и хоть сюда… Конечно, не каждого пустишь в гости: как говорится, чайную ложку сопрет и не поморщится, но в целом вполне патриотичная публика.

Одно удивительно: только решу, кого осчастливить — он тут же снимает свою кандидатуру, прямо напасть какая-то! Вот, нравится мне пан Садовый, вернее его жена, поведавшая с телеэкранов, что ей приснился маленький Иисус, на ушко шепнувший: быть «файной кобете» (прекрасной женщине, — ред.) вскоре президентшей! Конечно, лучше иметь дело с взрослым Иисусом, но я и маленькому доверяю, только Садовый почему-то пренебрег вещими снами супруги, слившись в политическом экстазе с ЧЕ-полковником Гриценко, и лишив меня права верно распорядиться своим голосом.

Жаль, не проголосовать за Мураева, за которого топит моя женушка — снялся толковый парубок в пользу Вилкула…

Заинтересовался благородной фигурой налоговика Насирова, шикарно возлежавшего на судебном одре в клетчатом пледе, помните? Подкупила его уникальная биография: папа азербайджанец, мама еврейка, но, по его словам, сам он денно и нощно ощущает себя исключительно украинцем. Вот же бывает в жизни! Боюсь только, верный сын трех народов, придя во власть, автоматически станет их позором (если не стал уже!). Пожалуй, воздержусь…

Есть еще некий Геннадий Балашов — лидер движения «5.10». Был бы от партии «7.40», я б еще подумал. А так…

Стал заглядываться на Бойко, впереди и сзади которого плывут по жизни так называемые «вышки Бойко», сразу отбивающие желание следовать в его кильватере. Потом, кто гарантирует, что, проголосовав за любителя вышек с накруткой, не отсохнет вторая рука?!

От явных и тайных националистов, всех этих «любимых друзей», открывших дорогу Галичине на центральную и южную Украину, сразу дистанцируюсь. Чтоб не отсохла третья рука, что вровень с ногами, о которой промолчала пани Богословская, но я-то знаю…

В общем, посоветуйте, за кого голосовать во втором туре. В первом определился, прочитав на заборе: «Голосуй за любого, только не за барыгу и мародера!». Согласен. Только где такого найти?

Виталий Бронштейн

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В Киеве подожгли ещё один магазин Roshen (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве зафиксирован очередной поджог магазина кондитерской корпорации «Рошен». На этот раз пострадал объект в районе Дарницкой площади. Уже установлено, что в витрину бросили бутылку с горючей смесью. Поскольку пожарный расчет прибыл на место довольно быстро, огонь не нанес сильного ущерба магазину — была повреждена только часть витрины площадью 2 кв. м. Как сообщала «Русская Весна», 2 дня назад магазин «Рошен» горел в центре Киева. Злоумышленник, задержанный за поджог, оказался членом неонацистской организации. Иронично, что в магазины того, кто финансировал госпреворот и в чьих интересах он был совершен 5 лет назад, летят инструменты того госпереворота. Читайте также: Беременная девушка разбила насильнику голову кирпичом (+ВИДЕО)

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50 лет до Польши, 100 — до Германии и 25 до НАТО: прогнозы Запада по Украине

На Западе все чаще говорят о том, что с нынешним темпом реформ Украине понадобятся десятилетия, чтобы догнать восточноевропейские страны Евросоюза. Не говоря уже о флагманах ЕС вроде Германии или Франции. Одно из таких заявлений прозвучало буквально на днях. Украинское издание «Страна» вспомнило, какие еще прогнозы давали Украине международные эксперты в сфере экономики и внешней политики. 40 лет до уровня Польши Глава правления «ОТП Банка» Тамаш Хак-Ковач прогнозирует, что украинцы лишь через 40 лет смогут достигнуть такого же благосостояния, как у поляков сейчас. «Я сделал некоторые упрощенные расчеты: в Украине ВВП на душу населения составляет девять тысяч долларов в год, в Польше — тридцать тысяч, или в три раза больше. В Украине экономический рост в прошлом году был три процента, в Польше — пять. При сохранении таких темпов роста украинец только через 40 лет будет таким же богатым, как поляк сегодня. Но в это же время поляк станет уже не втрое богаче украинца, а в семь раз. Чтобы догнать страны центральной Европы, Украине недостаточно нынешних темпов роста — нужно расти на семь процентов в год, как минимум», — рассказал банкир. Также он рассказал, что в мировой прессе преобладают негативные новости об Украине: «Из тридцати трех новостей только семь — положительные. К примеру, о размещении евробондов, успешном сотрудничестве с Международным валютным фондом. Это чуть больше 20%, то есть, очень мало. Остальные новости нейтральные — они не могут повлиять на настроение инвесторов, или в подавляющем большинстве негативные». Догонят Польшу через 50 лет Заявление польского банкира, хоть и грустное для украинцев, но на самом деле более оптимистичное, чем остальные. Другие эксперты ставят сроки и побольше. Министр финансов Украины Оксана Маркарова в феврале этого года прогнозировала, что если экономика Украины будет развиваться в том же темпе, что и сейчас, то догонит Польшу через 50 лет. «Это, конечно, для нас слишком длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее», — отметила глава Минфина. В своем прогнозе Маркарва опиралась на недавно вышедший доклад Всемирного банка (о котором речь пойдет ниже). По словам министра, экономика Украины после падения 2014 года стабилизировалась и вернулась к режиму постоянного роста. В 2014 году экономика Украины была «больна», затем подверглась «давлению российской агрессии», поэтому главной задачей правительства было стабилизировать ее, сказала Маркарова. «Сейчас уже 12 кварталов подряд экономика Украины растет. Если посмотреть на результат, которого мы достигли за предыдущие четыре года, конечно, он необычный. Инфляция — менее 10%. Золотовалютные резервы на сегодняшний день — самые высокие за последние пять лет. Если говорить о макроэкономической ситуации, то она достаточно стабильна сегодня», — сказала Маркарова. Еще 100 лет до Польши В октябре прошлого года наиболее неутешительный прогноз дала директор Мирового банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. По ее словам, Украина еще не отошла от кризиса 2014–2015 годов. Доход на душу населения все еще ниже, чем соответствующие показатели тех лет. «Если рост ВВП страны будет на том же уровне, то чтобы догнать соседние европейские страны, например Польшу, Украине понадобится еще сто лет», — сказала Кахконен. При этом, по ее словам, есть риск замедления реформ из-за грядущих выборов. «Дело не только в рисках — мы уже отметили для себя, что такое замедление произошло. Есть риск, что реформы остановятся. Более того — что некоторые ключевые реформы развернутся в противоположную сторону. Этот разворот никому из нас не хотелось бы увидеть», — заявила она. До уровня Германии — 100 лет Перспективы Украины попали в прогноз Всемирного банка, обнародованный в начале февраля. Его озвучил вице-президент по странам Европы и Центральной Азии Сирилл Мюллер. Он заявил, что Украина отстает с проведением реформ, что влияет на развитие страны и ее экономику, которая отстает даже от соседних стран на целые десятилетия. «Отношение доли дохода самых богатых людей в ВВП почти не менялось с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способных полностью раскрыть потенциал человеческого капитала», — говорится в исследовании Всемирного банка. Это же исследование полагает, что для достижения уровня более развитых стран, чем Польша, понадобится еще больше времени. «При имеющихся темпах экономического роста, которые едва превышают 3% в год, для выхода на текущий уровень доходов Германии Украине понадобится почти сто лет», — считают авторы исследования. В исследовании говорится, что эти показатели рассчитаны, исходя из количества лет, необходимых для преодоления разрыва между показателями ВВП на душу населения в Украине и этих странах. Всемирный банк рекомендует Украине для сокращения этих сроков более активно проводить реформы. В частности, стране нужно откорректировать фискальную политику, улучшить логистику, включая пересмотр тарифов на железнодорожные перевозки, отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, укрепить судебную систему и антикоррупционные институты. 25 лет до НАТО Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в 2016 году очень пессимистично оценивал шансы Украины на скорое вступление в ЕС и НАТО. Он заявил во время своего выступления в Гааге, что в ближайшие 20–25 лет Украина не сможет стать членом этих организаций. «Украина точно не будет способной стать членом ЕС следующие 20–25 лет, это же касается и членства в НАТО», — сказал Юнкер. Канцлер Германии Ангела Меркель минувшим летом дала еще более туманный прогноз. «Я поддерживаю европейские амбиции Грузии и Украины, но я не могу давать поспешных обещаний от имени Европы… Это не стоит на повестке дня, мы должны постепенно достигать той стадии, в которой будет обсуждаться вопрос о вступлении. Не могу сказать, что этот процесс будет завершен через пять лет», — заявила Меркель. То есть, из ее слов следует, что даже обсуждать вступление Киева в ЕС нет смысла в ближайшие пять лет. Добавим, в январе этого года министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил, что Украине будет проще вступить в НАТО, чем в Евросоюз. Точные сроки он не назвал, однако отметил, что в обоих случаях это вопрос среднесрочной перспективы А вот Петр Порошенко накануне выборов сделал вид, как будто не слышал слов Юнкера и Меркель. На своем предвыборном съезде он пообещал в следующие пять лет подать заявки и в НАТО, и в Евросоюз. Если, конечно, его переизберут президентом. Дойдут до уровня Януковича через 15 лет В 2016 году экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что уровень экономического развития Украины скатился к африканскому Габону. «ВВП Украины сократился со $184 млрд до 115 млрд, то есть мы на душу населения упали очень быстро к уровню Габона. Украина, при всем уважении к Африке, — Габон», — сказал политик. Саакашвили отмечал, что ииз-за закрытия 53 банков было потеряно около 400 млрд гривен ($18,5 млрд). «Если Украина будет так развиваться по 2–3% в год, то мы дойдем до уровня 2013 года — последнего года Януковича — только через 15 лет. Если не будет радикальных реформ в стране Саакашвили отметил существенное увеличение уровня теневой экономики на тот момент. «Теневая экономика подскочила с 32% до 47% при работе последние 1,5 года теперешнего правительства. Теневая экономика подскочила, сколько бы нам ни говорили, что боретесь. Это факт международных организаций, что теневая экономика подскочила, что гуляет черная наличность… это убивает бизнес», — сказал он. Читайте также: «Одесская Народная Республика» существует: «патрiоты» требуют остановить «Русскую весну» (ВИДЕО)

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Запахло порохом: чем Порошенко отплатит полякам за выборы

Несмотря на победные реляции своих противников в предвыборной гонке, Петр Порошенко не собирается сдаваться — и после венгров Закарпатья положил свой глаз на многочисленную польскую диаспору на Украине. Однако традиционной гречкой и обещаниями светлого будущего здесь не обходится — на кон поставили более весомые аргументы… Новая неделя действующему президенту Украины на первый взгляд не принесла ничего хорошего — итоги свежего опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в период 9–15 марта 2019 г., пророчат комику Зеленскому 24,5% симпатий и непотопляемой Тимошенко 18,8% голосов — а Порошенко при этом отводят весьма скромное третье место, всего 17,4%. Плюс аппетит гаранту основательно подпортили боевики «Национального корпуса», устроившие в последние дни под радостные вопли «Петю геть!» акции массовой охоты на действующего президента. И опубликованные рейтинги только добавили эйфории дебильно-восторженной толпе «национально озабоченных». Однако так ли однозначен проигрыш Петра Порошенко? 15 марта 2019 г., аккурат к окончанию работы социологов из группы «Рейтинг», президент Украины посетил Закарпатье — всё согласно ранее достигнутым непубличным договоренностям советника Порошенко Игоря Грынива и лидера местной венгерской общины Василия Ласло-Брензовича. К приезду пока еще действующего президента муниципальные власти устроили явную показуху — согнали бюджетников, подлатали асфальт на дорогах и даже — и смех, и грех! — украсили выбоины горшочками с цветами. В ответ Порошенко, как бы расчувствовавшись, пообещал закарпатским элитам прекратить на них наезды украинских силовиков и фискалов — и даже возобновить в полном объеме работу международного аэропорта «Ужгород». Однако итог этого постановочного спектакля вполне весом — по данным соцопроса фонда «Демократические инициативы» им. Кучерива и компании Ukrainian Sociology Service, Петр Порошенко вместе с Юрием Бойко и Анатолием Гриценко на Закарпатье набирают по 6% голосов каждый. На самом деле это много: потому что во втором туре, учитывая почти полное равнодушие местных жителей к выборам, эти голоса автоматически перекочуют к Порошенко, обеспечив ему не менее 18% симпатий в Закарпатской области — против 10% голосов за Тимошенко. Вот вам и немногочисленная венгерская диаспора в 156 тыс.человек — или 0,3% от населения Украины! А вот второй после украинских венгров является сопоставимая с ними по численности польская диаспора, которая насчитывает 144 тыс. человек. И именно с ней уже сейчас активно работает окружение Порошенко — причем по сценарию, в чем-то схожему с закарпатским. Весь прошлый год был ознаменован чередой скандалов Киева не только с Будапештом — но и с Варшавой. И в свете предвыборных приемов Порошенко на Закарпатье многие несостыковки получают свое ясное и прозрачное объяснение. Рецепты предвыборных технологий Банковой в общем-то довольно просты — это игра в хорошего и злого полицейского: это когда один пугает и отбирает, а второй наоборот, успокаивает и возвращает, как говорится, всё взад. В итоге полицейские абсолютно ничего не теряют — но вот жертву обрабатывают так, что она готова на всё. При этом надо понимать, что в роли «хорошего полицейского» выступает сам Петр Алексеевич — а вот кому досталась роль «мальчиша-плохиша»? И, как это ни смешно, таких «плохишей» на самом деле несколько — как минимум два. Прежде всего это «кровавый пастор» и по совместительству Глава СНБО Украины Александр Турчинов, полностью контролирующий работу СБУ, а также бывший «комендант майдана», а ныне целый спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Причем оба со своей запятнанной кровью биографией идеально подходят на роль «плохих полицейских» — и, соответственно, пугала для несговорчивых. А теперь внимательно следим за руками… На протяжении прошлого года Верховная Рада неоднократно принимала решения, закручивающие гайки в отношении не только культурно-языковой, но и вообще какой бы то ни было самобытности т. н. «национальных меньшинств» Украины — а любые попытки протеста тут же подавлялись силовыми методами. В отношении венгров Закарпатья СБУ массово возбуждала уголовные преследования, вносила активистов на скандальный сайт «Миротворец» — а подотчетная Порошенко и Гройсману ГСФ (Государственная фискальная служба) моментально наехала на венгерский правительственный фонд Эгана с бюджетом в 100 млн. евро под предлогом, что гранты из Будапешта не только используются для разжигания антиукраинских настроений, но еще на них имеется недоимка в размере 20% налогов в пользу киевской власти. И вдруг — резкий разворот назад в отношениях между столицами Украины и Венгрии, закончившийся визитом Порошенко в Закарпатье и временным примирением с местными элитами. А что мы видим в ситуации с польской диаспорой в самой «незалежной» стране мира? Да, практически, все то же самое — только вместо пугала скандального языкового закона Верховная Рада и силовые структуры Украины использовали совершенно другой кнут. В отличие от Будапешта, массово раздающего заграничным соотечественникам свои паспорта, процедура получения которого подразумевает принесение присяги Венгрии, Варшава действует более тонко — и раздает на территории Украины всего лишь т. н. «карты поляка». Официальная цель такого документа весьма благая — поддержка родственных, этнических и языковых ценностей польского народа в странах СНГ и Балтии. Однако права своему обладателю «карта поляка» дает весьма немалые — например, бесплатное получение долгосрочной национальной визы, дающей право на многократное пересечение границ Польши без предоставления дополнительных документов, что полностью нивелирует наличие или отсутствие т. н. «безвиза» в украинской внешней политике. Помимо этого, владелец «карты поляка» имеет право легально работать на территории Польши без получения специального разрешения на работу — или заниматься предпринимательской деятельностью на тех же основаниях, что и польские граждане. Кроме того, владелец «карты» может пользоваться бесплатной системой образования и медицинской помощи в Польше — и в качестве бонуса имеет право на финансовую помощь из польского бюджета, а также 37% скидки на железнодорожный транспорт на территории этой страны, что для украинских нищих гастарбайтеров является значительным денежным подспорьем. Всего же по сентябрь 2018 г. гражданам Украины МИД Польши выдал 102 тыс. «карт поляка» — что полностью сопоставимо со 100 тыс. венгерских паспортов в Закарпатье как в абсолютном, так и в процентном исчислении. Т. е. 2/3 как венгерской, так и польской диаспоры охвачены этими программами — однако, в отличие от Будапешта, нарвавшегося на дипломатический скандал с Киевом осенью 2018 г., к Варшаве юридически подкопаться невозможно. Также нереально разозлить украинских поляков и языковым вопросом — все они компактно живут в нескольких областях Западной Украины и практически полностью натурализовались из-за близости польского и украинского языков. Свое недовольство этнические украинские поляки, как, впрочем, и этнические галичане, реализуют «голосованием ногами» — по данным газеты Rzeczpospolita, на конец 2018 г. в Польше находилось 2 млн. украинских заробитчан, т. е. в 20 раз больше, чем обладателей «карты поляка». Кроме того, министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньски в интервью радио «Свобода» в 2018 г. заявил, что правительству страны, чтобы сохранить нынешние темпы экономического роста, в ближайшие годы потребуется привлечь от 3 до 5 млн работников различных специальностей — среди которых поляки видят прежде всего украинцев. И вот эти цифры — 2 млн. уже лояльных Польше украинских граждан и еще 3–5 млн. готовящихся к этому — уже не шутка: это весьма лакомый и значительный электоральный куш, на который и положил глаз Порошенко со своим окружением. И вместо силовых и фискальных структур Украины Петр Алексеевич бросил в бой Верховную Раду, которая будто бы ни с села, ни с города решила раззадорить Варшаву давно избитой темой «героизации» украинских националистов. И Польша, весьма трепетно относящаяся к своей истории, ответила симметрично — зимой 2018 г. польский Сейм принял закон о собственном Институте национальной памяти, созданном в противовес скандальному детищу Вятровича. Причем в рамках этого закона прозвучали не только такие жесткие для киевского слуха фразы как «украинские националисты» и запрет «бандеровской идеологии» — но и взорвавшее интернет определение западных областей Украины как «Восточная Малопольша». Дальше всё разворачивалось по сценарию, сходному с венгерским вопросом — взаимные обвинения двух сторон, дипломатические скандалы и крикливый шум в СМИ. И, кто бы сомневался, словно по команде сверху националисты обеих стран устроили яркие уличные шоу, чтобы подлить медийного топлива в искусственно раздуваемый конфликт. Но сам Петр Алексеевич при этом как бы дистанцировался от происходящего, переложив роль «плохишей» украинской политики на своих коллег — и весной, и летом 2018 г., в самый разгар украинско-польского политического кризиса, сигнализировал трусами о «налаживании диалога с Польшей». При посещении Мемориала памяти украинцев, которые погибли на Волыни от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году, Порошенко пустил крокодилью слезу и даже посетовал: «Страшные страницы прошлого польского и украинского народов не должны быть определяющими ни для настоящего, ни для нашего общего европейского будущего…» При этом, что характерно, в Луцке на открытии этого мемориала, посвященного Волынской трагедии, президент Украины был вместе… с президентом Польши Анджеем Дудой! Как же так? Дипломатические ведомства двух стран обвиняют друг друга во вражде, парламенты обоих государств изгаляются во взаимных пакостях с подтасовкой истории, националисты с обеих сторон устраивают угрожающие шествия — а президенты мило чирикают вместе про общее будущее? Интересно получается — паны даже и не ссорятся, а вот чубы у холопов все равно трещат! И вот после всей этой вакханалии в украинско-польских отношениях — снова резкий, на 180 градусов, разворот в риторике! Что лишний раз доказывает абсолютную управляемость искусственно раздутого конфликта. 19 марта 2019 г. официальный рупор Варшавы газета Rzeczpospolita опубликовала статью с неожиданным заголовком «Новый диалог с Украиной», в котором вновь назвала Киев… «ключевым польским партнером»! А выходу этой громкой публикации предшествовал еще ряд событий, который прошел совершенно незаметно как для рядового обывателя, так и для нарциссично влюбленных в себя конкурентов действующего украинского президента. 17 января 2019 г. Конституционный Суд Польши выдал решение относительно поправок в закон об Институте Национальной Памяти, где существенно смягчил формулировки, неприятные для нынешней украинской власти. А 22 января на Всемирном форуме в Давосе произошла встреча двух президентов — Петра Порошенко и Анджея Дуды. И, видимо, эти воркующие голубки украинско-польской политики договорились о чем-то между собой — потому что уже через месяц, 23 февраля 2019 г., МИД Польши призвал Украину улучшать отношения со своими соседями, явно намекая на себя. И за Петром Алексеевичем, естественно, не заржавело — как раз в эти самые дни, 22—23 февраля, Порошенко в Люблине принимал участие… в визите президента Литвы в Польшу! Не совсем, правда, понятно, чей это был все-таки визит — президента Литвы, президента Украины, или совместный визит? Тут, как говорится, без пол-литра не разберешься — но Петр Алексеевич умеет разбираться именно в таких вопросах. И вот на этом маловразумительном по статусу мероприятии президентская троица очень мило обсудила вопросы, связанные с еще одним аббревиатурным недоразумением, звучащем как ЛИТПОЛУКРБРИГ — т. е. литовско-польско-украинской бригады имени великого гетмана Константина Острожского. Но зато тема была очень ясной и понятной — поставки вооружений на Украину и участие польских и литовских военных в конфликте на Донбассе. А втихую, не для прессы, обсудили еще один вопрос — поддержку Порошенко на предстоящих выборах, задействуя как ресурс украинских заробитчан в Польше и Литве, так и польскую диаспору на Украине. Ну и как бы совсем случайное совпадение — в конце зимы польская правящая партия «Право и справедливость» вдруг вознамерилась увеличить денежную помощь полякам, живущим за пределами страны, в частности, на Украине. Возникает вопрос — а за что, собственно говоря, такой аттракцион неслыханной щедрости? Итого, подбиваем результат: общественность обеих стран, Польши и Украины, после затянувшегося конфликта облегчено выдохнула — потому что интерес друг в друге у государств на самом деле взаимный. Поляки нуждаются в рабочих руках — а украинцы, в свою очередь, в рабочих местах. Это то, что лежит на поверхности. А вот то, что спрятано под скатертью — за поддержку на выборах президента Украины платить будут. Причем поддерживать будут Порошенко — а раскошелится при этом Варшава. Ну и финансово-политический взаимный интерес решили закрепить, что называется, намертво — поляки будут участвовать в т. н. «ООС» на Донбассе, оплачивая своими жизнями авантюры власть предержащих. А как показывает опыт, никто так не голосует хорошо на выборах, как замазанные кровью подельники… Правда, чем все-таки в дальнейшем придется платить Петру Порошенко за свою блестяще проведенную предвыборную комбинацию, действующий пока президент не задумывается. А зря… Потому что 18 февраля 2019 г. т. н. «коалиция польских патриотов и христиан» подала петицию в поисках помощи от президента США Дональда Трампа в обеспечении репараций Польше за Вторую мировую войну. В тексте, который уже набрал 6,5 тыс. голосов поддержки, в частности, сказано: «Огромные потери, нанесенные Польше Советской Россией, которая оккупировала почти половину территории страны и в конечном итоге поработила ее под марионеточным государством коммунизма, также огромны…» Только фокус в том, что упомянутая в документе «оккупированная» половина Польши сейчас является территорией Западной Украины. Может, именно это и является со стороны Польши и стоящих за ней США настоящей ценой поддержки Порошенко на предстоящих выборах? Читайте также: Порошенко обвинил Россию в торможении украинского метрополитена Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»

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Есть информация, что жители ДНР и ЛНР получат российские паспорта, а Крым уже наш — известный военкор об итогах Русской весны

Наш портал продолжает широкую общественно-политическую дискуссию, приуроченную к пятой годовщине известных событий. На наш вопрос: «5 лет Русской весны — есть ли разочарование? Вернувшись в 2014 год, включились бы вы вновь в борьбу с преступным киевским режимом?» — уже ответили Глава ДНР Денис Пушилин, председатель парламента Новороссии Олег Царев, писатель Захар Прилепин, философ Александр Дугин, военкор Дмитрий Стешин и «народный губернатор» Павел Губарев. Теперь на наши вопросы любезно согласился ответить известный военкор, долгое время пробывший в самом пекле боев на Донбассе, Семен Пегов: — Есть ли разочарование итогами Русской весны? — Я почти никогда не испытываю разочарования, считаю это бессмысленным занятием. Это с одной стороны. С другой — я вовсе не уверен, что пришло время подводить итоги Русской весны, разве что промежуточные. Крым наш и никогда больше не станет украинским (верю, что на моем веку так точно), донбасские республики, благодаря во многом добровольческому движению, смогли отстоять более чем солидные территории, есть информация, что довольно скоро жители ДНР и ЛНР начнут получать российские паспорта, так что Донбасс — по большей части тоже наш. Остаются русские города Одесса, Харьков и Киев — но это вопрос будущего. Повторюсь, сейчас итоги промежуточные. — Вернувшись в 2014 год, включились бы Вы вновь в борьбу с преступным киевским режимом? — Если честно, я не считаю себя «борцом с режимом». Скорее киевский режим отчаянно боролся с нами, российскими журналистами. К большому несчастью, убив нескольких из нас и посадив других наших коллег за решетку. Впрочем, этим он ничего не добился. Я боролся за очевидные факты, за то, чтобы гибель мирных жителей на Донбассе от рук украинских военных не осталась незамеченной — ни Украиной, ни Россией. Я боролся за то, чтобы по обе линии фронта знали — Донецкий аэропорт брали не российские ГРУшники, а донбасские шахтеры во главе с Захарченко и «Гиви», а также добровольцы под командованием «Моторолы» и «Абхаза». Если бы понадобилось бороться за это снова — я бы не задумываясь это сделал. И надеюсь, еще сделаю. Читайте также: Путин в Крыму вызвал взрыв негодования на Украине (ВИДЕО)

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Для Порошенко президентство – бизнес.

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57% украинцев выступают за автономию Донбасса мирным путем – Владимир Олейник

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