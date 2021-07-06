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Егор Яковлев – о личности режиссера Владимира Меньшова и о беседах с ним

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Актер и режиссер, удивительный и честный человек Владимир Валентинович Меньшов скончался от последствий коронавируса. Помним и скорбим. Спасибо за все.

«Сегодня [5 июля – ЦИ] Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», – говорится в сообщении «Мосфильма».

Мы любим его за такие шедевры отечественного кино, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и замечательные актерские работы. Навсегда люди запомнят его отказ вручить кинематографическую премию фильму «Сволочи», безвкусной и пошлой выдумке на темы Великой Отечественной войны. Отдельная благодарность Меньшову за посещение третьего фестиваля «Цифровой истории» с рассказом о советском человеке и советском кино. Тогда разговор получился теплым, глубоким и очень интересным.

Источник видео: стрим ютьюб-канала «Изолента»

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AhkV24GtRkY
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7538 6190
    Женечка 19 мин. назад

      Надеюсь, через месяц-другой не начнутся танцы на костях, в виде телевизионных шоу с участием актрисулек с “поломанной режиссером жизнью и загубленной карьерой”, внебрачных детей, претендующих на наследство и тому подобной грязью.
      Земля пухом.

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