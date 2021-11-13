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Мировоззрение фюрера: истоки расовой теории/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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В серии «Нестареющая классика» Егор Яковлев рассказывает об истоках философской системы, в рамках которой оказалась возможной такая личность, как Адольф Гитлер.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ag8V8a7DE44
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8255 6015
    чужой час назад

      Из за излишней показной эмоциональности Егора, трудно отслеживается смысловая нагрузка его разьяснений.
      Идеи и взгляды немцев не совсем точно декларировал Гитлер. Гитлер выполнял волю не немецкого народа.
      Победа красной армии ни как не связана с заведомо проигрышными идеями фюрера.
      Вся эта сомнительная линия выстроенная Егором, сделана исходя из уже получившихся результатов.
      И эта сомнительная линия тяжело и с недоверием воспринимается на слух

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