Мировоззрение фюрера: истоки расовой теории/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
В серии «Нестареющая классика» Егор Яковлев рассказывает об истоках философской системы, в рамках которой оказалась возможной такая личность, как Адольф Гитлер.
В серии «Нестареющая классика» Егор Яковлев рассказывает об истоках философской системы, в рамках которой оказалась возможной такая личность, как Адольф Гитлер.
Из за излишней показной эмоциональности Егора, трудно отслеживается смысловая нагрузка его разьяснений.
Идеи и взгляды немцев не совсем точно декларировал Гитлер. Гитлер выполнял волю не немецкого народа.
Победа красной армии ни как не связана с заведомо проигрышными идеями фюрера.
Вся эта сомнительная линия выстроенная Егором, сделана исходя из уже получившихся результатов.
И эта сомнительная линия тяжело и с недоверием воспринимается на слух