Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 3
Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 1
Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 2
1960. Американский пианист Ван Клиберн в Доме творчества композиторов «Руза»
1960-е. На съемках фильма-концерта «Сильфиды»
1960-е. Галина Вишневская дома в концертном платье
1960-е. Запись радиоспектакля. Актер Евгений Весник
1960-е. Стоянка такси
1961. Кинотеатр «Россия» в дни Второго МКФ в Москве
1963. Визит Фиделя Кастро в СССР. В ложе Большого театра Леонид Брежнев, Фидель Кастро, Никита Хрущев
1963. Визит Фиделя Кастро в СССР. Фидель Кастро и балерина Майя Плисецкая после спектакля «Лебединое озеро»
1963. Визит Фиделя Кастро в СССР. Митинг на Красной площади
1963. Андриян Николаев, Валентина Терешкова, Никита Хрущев и Валерий Быковский на Красной площади
1964. Автобус в аэропорт
1964. Аэропорт «Внуково»
1964. Аэропорт «Внуково»
1964. Елена Образцова в гримерке Большого театра после спектакля «Борис Годунов»
1964. Елена Образцова в партии Марины Мнишек в спектакле Большого театра «Борис Годунов»
1964. Елена Образцова и Галина Вишневская в гримерной Большого театра
1964. Майя Плисецкая в партии Китри в балете Большого театра «Дон-Кихот»”
1964. Пресс-конференция в МГУ, посвященная полету многоместного космического корабля «Восход». Герман Титов и Юрий Гагарин
1965. Актер Анатолий Солоницын и режиссер Андрей Тарковский на съемках фильма «Андрей Рублев»
1965. Станислав Долецкий в операционной