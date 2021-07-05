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Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 3

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Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 1
Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 2

1960. Американский пианист Ван Клиберн в Доме творчества композиторов «Руза»
1960. Американский пианист Ван Клиберн в Доме творчества композиторов «Руза»

1960-е. На съемках фильма-концерта «Сильфиды»
1960-е. На съемках фильма-концерта «Сильфиды»

1960-е. Галина Вишневская дома в концертном платье
1960-е. Галина Вишневская дома в концертном платье

1960-е. Запись радиоспектакля. Актер Евгений Весник
1960-е. Запись радиоспектакля. Актер Евгений Весник

1960-е. Стоянка такси
1960-е. Стоянка такси

1961. Кинотеатр «Россия» в дни Второго МКФ в Москве
1961. Кинотеатр «Россия» в дни Второго МКФ в Москве

1963. Визит Фиделя Кастро в СССР. В ложе Большого театра Леонид Брежнев, Фидель Кастро, Никита Хрущев
1963. Визит Фиделя Кастро в СССР. В ложе Большого театра Леонид Брежнев, Фидель Кастро, Никита Хрущев

1963. Визит Фиделя Кастро в СССР. Фидель Кастро и балерина Майя Плисецкая после спектакля «Лебединое озеро»
1963. Визит Фиделя Кастро в СССР. Фидель Кастро и балерина Майя Плисецкая после спектакля «Лебединое озеро»

1963. Визит Фиделя Кастро в СССР. Митинг на Красной площади
1963. Визит Фиделя Кастро в СССР. Митинг на Красной площади

1963. Андриян Николаев, Валентина Терешкова, Никита Хрущев и Валерий Быковский на Красной площади
1963. Андриян Николаев, Валентина Терешкова, Никита Хрущев и Валерий Быковский на Красной площади

1964. Автобус в аэропорт
1964. Автобус в аэропорт

1964. Аэропорт «Внуково».
1964. Аэропорт «Внуково»

1964. Аэропорт «Внуково»
1964. Аэропорт «Внуково»

1964. Елена Образцова в гримерке Большого театра после спектакля «Борис Годунов»
1964. Елена Образцова в гримерке Большого театра после спектакля «Борис Годунов»

1964. Елена Образцова в партии Марины Мнишек в спектакле Большого театра «Борис Годунов»
1964. Елена Образцова в партии Марины Мнишек в спектакле Большого театра «Борис Годунов»

1964. Елена Образцова и Галина Вишневская в гримерной Большого театра
1964. Елена Образцова и Галина Вишневская в гримерной Большого театра

1964. Майя Плисецкая в партии Китри в балете Большого театра «Дон-Кихот»
1964. Майя Плисецкая в партии Китри в балете Большого театра «Дон-Кихот»”

1964. Пресс-конференция в МГУ, посвященная полету многоместного космического корабля «Восход». Герман Титов и Юрий Гагарин
1964. Пресс-конференция в МГУ, посвященная полету многоместного космического корабля «Восход». Герман Титов и Юрий Гагарин

1965. Актер Анатолий Солоницын и режиссер Андрей Тарковский на съемках фильма «Андрей Рублев»
1965. Актер Анатолий Солоницын и режиссер Андрей Тарковский на съемках фильма «Андрей Рублев»

1965. Станислав Долецкий в операционной
1965. Станислав Долецкий в операционной
Источник: https://humus.livejournal.com/7859493.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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