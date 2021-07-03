Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 2
Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 1
1954. Леонид Утесов и его оркестр
1954. Леонид Утесов и его оркестр
1954. Строительство гостиницы «Украина»
1954. Строительство спортивного комплекса в Лужниках. Окружная железная дорога
1955. Биолого-почвенный факультет МГУ. На занятиях на большом практикуме на кафедре физиологии животных студентки 4-го курса Светлана Никитина и Оля Поликарпова (справа)
1956. Вид на Москву из гостиницы «Украина»
1956. Марк Бернес и итальянские актрисы Сильвана Пампанини и Элеонора Росси Драго. Неделя Итальянского кино в кинотеатре «Ударник»
1956. Хореограф Игорь Моисеев, руководитель Ансамбля народного танца СССР
1957. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Садовое кольцо
1957. Кафе «Дружба» на Петровке
1957. Московский зоопарк
1957. Московский зоопарк
1957. Скульптор Сергей Коненков с внучкой
1958. Ансамбль народного танца СССР. Украинская сюита «Веснянка»
1958. Актриса Ольга Книппер-Чехова
1958. Ансамбль народного танца СССР. Эстонская «Полька через ножку». Тамара Зейферт, Борис Березин
1959. Галина Уланова и Сол Юрок
1959. Пэт и Ричард Никсоны. Визит в СССР