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Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 1

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1944. Колонна немецких военнопленных на Садовом кольце.
1944. Колонна немецких военнопленных на Садовом кольце. 17 июля

1944. Колонна немецких военнопленных на Садовом кольце
1944. Колонна немецких военнопленных на Садовом кольце

1944. Люди наблюдают за проходом колонны немецких военнопленных. 17 июля
1944. Люди наблюдают за проходом колонны немецких военнопленных.

1944. Садовое кольцо после прохода колонны немецких военнопленных
1944. Садовое кольцо после прохода колонны немецких военнопленных

1947. 800-летие Москвы. Иллюминация. 7 сентября (1)
1947. 800-летие Москвы. Иллюминация. 7 сентября

1947. 800-летие Москвы. Иллюминация. 7 сентября (2)

1947. 800-летие Москвы. Иллюминация. 7 сентября (3)

1947. 800-летие Москвы. Иллюминация. 7 сентября (4)

1947. Физкультурный парад на стадионе «Динамо» к 800-летию Москвы. 7 сентября
1947. Физкультурный парад на стадионе «Динамо» к 800-летию Москвы. 7 сентября

1947. 800-летие Москвы. сентябрь
1947. 800-летие Москвы.Танцы.

1947. Госплан и гостиница «Москва»
1947. Госплан и гостиница «Москва»

1950. Большой театр
1950. Большой театр

1950-е. Актриса Клара Лучко. Северный речной вокзал
1950-е. Актриса Клара Лучко. Северный речной вокзал

1950-е. Ансамбль народного танца СССР. Концертный номер «Русская сюита». Солист - Лев Голованов.
1950-е. Ансамбль народного танца СССР. Концертный номер «Русская сюита». Солист – Лев Голованов

1950-е. Ансамбль народного танца СССР. Танец «Полянка»
1950-е. Ансамбль народного танца СССР. Танец «Полянка»

1950-е. Майя Плисецкая в спектакле Большого театра «Раймонда»
1950-е. Майя Плисецкая в спектакле Большого театра «Раймонда»

1950-е. На военном корабле
1950-е. На военном корабле

1951. Московский завод малолитражных автомобилей. МЗМА. Автомобили «Москвич-400»
1951. Московский завод малолитражных автомобилей. МЗМА. Автомобили «Москвич-400»

1952. МГУ на Ленинских горах. Сварщик-верхолаз.
1952. МГУ на Ленинских горах. Сварщик-верхолаз

1953. МГУ на Ленинских горах в свете прожекторов. 1 мая
1953. МГУ на Ленинских горах в свете прожекторов. 1 мая
Источник: https://humus.livejournal.com/7855271.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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