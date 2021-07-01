Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 1
1944. Колонна немецких военнопленных на Садовом кольце. 17 июля
1944. Колонна немецких военнопленных на Садовом кольце
1944. Люди наблюдают за проходом колонны немецких военнопленных.
1944. Садовое кольцо после прохода колонны немецких военнопленных
1947. 800-летие Москвы. Иллюминация. 7 сентября
1947. Физкультурный парад на стадионе «Динамо» к 800-летию Москвы. 7 сентября
1947. 800-летие Москвы.Танцы.
1947. Госплан и гостиница «Москва»
1950. Большой театр
1950-е. Актриса Клара Лучко. Северный речной вокзал
1950-е. Ансамбль народного танца СССР. Концертный номер «Русская сюита». Солист – Лев Голованов
1950-е. Ансамбль народного танца СССР. Танец «Полянка»
1950-е. Майя Плисецкая в спектакле Большого театра «Раймонда»
1950-е. На военном корабле
1951. Московский завод малолитражных автомобилей. МЗМА. Автомобили «Москвич-400»
1952. МГУ на Ленинских горах. Сварщик-верхолаз
1953. МГУ на Ленинских горах в свете прожекторов. 1 мая