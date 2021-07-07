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Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 5

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Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 1
Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 2
Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 3
Москва и москвичи на снимках Евгения Петровича Умнова. Часть 4

1968. Московский Дом моделей. Весенняя коллекция
1968. Московский Дом моделей. Весенняя коллекция

1968. Первый полет самолета ТУ-144
1968. Первый полет самолета ТУ-144

1968. Летчики-испытатели Козлов Михаил (второй пилот), ведущий инженер-испытатель Бендеров Владимир, Эдуард Елян (командир экипажа), бортинженер Селиверстов Юрий. Первый полет самолета ТУ-144
1968. Летчики-испытатели Козлов Михаил (второй пилот), ведущий инженер-испытатель Бендеров Владимир, Эдуард Елян (командир экипажа), бортинженер Селиверстов Юрий. Первый полет самолета ТУ-144

1970. Аэропорт «Шереметьево». Самолет Ил-62
1970. Аэропорт «Шереметьево». Самолет Ил-62

1970. Лауреаты Всесоюзного конкурса артистов эстрады Роман Карцев и Виктор Ильченко
1970. Лауреаты Всесоюзного конкурса артистов эстрады Роман Карцев и Виктор Ильченко

1970. Станция метро «Маяковская»
1970. Станция метро «Маяковская»

1970. Читатели в вагоне московского метро
1970. Читатели в вагоне московского метро

1971. «За кулисами спектакля Театра Образцова «Необыкновенный концерт». В центре актер Зиновий Гердт»
1971. «За кулисами спектакля Театра Образцова «Необыкновенный концерт». В центре актер Зиновий Гердт

1971. «Сергей Образцов и кукла Тяпа»
1971. «Сергей Образцов и кукла Тяпа»

1971. Сверхтяжелый транспортный вертолет В-12 (МИ-12) для перевозки различных видов боевой техники, включая баллистические ракеты.1
1971. Сверхтяжелый транспортный вертолет В-12 (МИ-12) для перевозки различных видов боевой техники, включая баллистические ракеты

1971. Сверхтяжелый транспортный вертолет В-12 (МИ-12) для перевозки различных видов боевой техники, включая баллистические ракеты
1971. Сверхтяжелый транспортный вертолет В-12 (МИ-12) для перевозки различных видов боевой техники, включая баллистические ракеты

1971. Юрий Никулин дома с женой и сыном
1971. Юрий Никулин дома с женой и сыном

1971. Юрий Никулин у себя дома
1971. Юрий Никулин у себя дома

1973. Актрисы Ия Саввина и Елена Коренева на съемках фильма «Романс о влюбленных»
1973. Актрисы Ия Саввина и Елена Коренева на съемках фильма «Романс о влюбленных»

1973. Андрей Михалков-Кончаловский на съемках фильма «Романс о влюбленных»
1973. Андрей Михалков-Кончаловский на съемках фильма «Романс о влюбленных»

1973. Певец и композитор Александр Градский во время съемок фильма режиссера Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных»
1973. Певец и композитор Александр Градский во время съемок фильма режиссера Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных»

1973. Режиссер Андрей Михалков-Кончаловский и актриса Елена Коренева на съемках фильма «Романс о влюбленных»
1973. Режиссер Андрей Михалков-Кончаловский и актриса Елена Коренева на съемках фильма «Романс о влюбленных»

1973. Режиссер Эльдар Рязанов и актеры Андрей Миронов и Наталья Гурзо. Озвучивание фильма «Приключения итальянцев в России»
1973. Режиссер Эльдар Рязанов и актеры Андрей Миронов и Наталья Гурзо. Озвучивание фильма «Приключения итальянцев в России»

1974. Композитор Микаэл Таривердиев
1974. Композитор Микаэл Таривердиев

1975. Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан в студии, март
1975. Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан в студии, март
Источник: https://humus.livejournal.com/7863048.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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