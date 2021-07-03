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Что делать если началась пневмония? 9 действенных советов для выздоровления

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Всё описанное ниже проверено на практике и спасло жизнь многим людям разных возрастов, от молодых до почтенных стариков 90-ста лет. Делитесь этой информацией. Возможно, она поможет жизни хороших людей.
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Сначала рецепты, потом пояснения, как и почему это работает.

Что делать.
1 – Не паниковать. Быть в хорошем настроении. Думать о предстоящих добрых делах.
2 – Пить больше горячей воды.
3 – Разжижать кровь народными средствами и медицинскими препаратами.
4 – Принимать отхаркивающие средства, например: солодка, лазолван и другие.
5 – Не менее 4-х раз в день делать тёплые очистительные для легких ингаляции по 5 минут. * Состав раствора будет приведён ниже.
6 – Не залёживаться! Стараться двигаться всем телом или хотя бы верхней частью – наклоны вперёд, влево, вправо. После наклонов, в течение 1-ой – 3-х минут, сидя на кровати или стуле, сгибаться параллельно полу и производить короткие резкие выдохи – очищать лёгкие.
7 – Если лежать, то лежать на животе.
8 – Температуру не сбивать, если она ниже 38.5 градусов.
9 – Антибиотики и медицинские препараты применять по назначению врача, помня, что после антибиотиков потребуется восстановление бактериального состава ЖКТ.

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Состав ингаляционного раствора:
- Столовая ложка чистой воды.
- Чайная ложка лазолвана.
- Чайная ложка водки.
Дышать через ингалятор не менее 5-ти минут. Желательно, во время процедуры сидеть на кровати или стуле, наклонив тело параллельно полу.
Если нет ингалятора, дышите через марлю или бинт, сложенные в 5 – 10 слоёв обильно пропитанные этим составом.
Можно в небольшую емкость залить 100 миллилитров горячей воды, примерно 60 градусов Цельсия, добавить в воду 2-е столовые ложки описанного выше раствора и, наклонившись над ёмкостью, подышать 5-ть минут.

Весьма действенным средством показал себя старинный проверенный метод вдыхания паров отвара картофельных очисток. Для этого в 100-ста миллилитрах воды нужно отварить очистки одного клубня картофеля.
Для усиления действия средства можно добавить столовую ложку лазолвана, немного морской соли, пол чайной ложки соды и столовую ложку водки.

И помните, что всё нужно делать без фанатизма.
Здоровье можно быстро потерять, но купить новое не получится.
Поэтому, если Вы в чём-то не уверены, или происходит ухудшение самочувствия – не упорствуйте в самолечении. Обратитесь к врачам.

Полная статья расположена на сайте https://slavradio.org/casts/zhivie-ye…


Желаю Доброго Здоровья Вам и Вашим близким.
С уважением ваш Алексей Орлов.
Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JSzARnBP0mw
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