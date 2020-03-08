Новости Украины и Новороссии 08 марта 2020

В МВД ЛНР очень оригинально поздравили женщин с 8 марта (ВИДЕО)

Высочайший профессионализм продемонстрировали водители автомобилей, организовав движение «живой восьмерки» из полицейских экипажей. Как это происходило — на видео, предоставленном «Русской Весне» МВД ЛНР. Читайте также: Дело Мозгового: Как из героя Русской весны сделали преступника

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Украинский мальчик опрокидывает бандеровскую версию советской истории

Песни советского времени неожиданно оказались крайне эффективным инструментом российской «мягкой силы» – по крайней мере, так считают украинские националисты. Обычный украинский мальчик, решивший исполнить советскую классику, подвергся ожесточенной травле. Что означает происходящее с точки зрения настроений общества в соседних с Россией странах?

Устраивать скандалы из-за песенных конкурсов (гуглите «отбор на Евровидение-2019 Украина»), похоже, становится милой украинской традицией. Но в этот раз все вышло даже масштабнее. Хотя Евровидение совсем и не при чем.

Речь пойдет о другом конкурсе, куда менее известном – Stars of the Albion. Как нетрудно догадаться по названию, проводится он в Великобритании. Это конкурс для молодых исполнителей: украинцу Максиму Ткачуку всего 12 лет. Максим живет в небольшой поселке Волынской области, воспитывает его бабушка. Победа даже на таком не слишком известном конкурсе для парня со, скажем прямо, не самой простой судьбой – важное событие. Но на малой родине его уже готовятся встретить с дрекольем.

Репертуар у парня не тот. На конкурсе Максим победил, исполнив «Смуглянку» и «Синюю вечность» Муслима Магомаева. Причем «Смуглянку» – еще и в стилизованной советской военной форме. «Сучий предатель» – не самая резкая реакция его соотечественников, есть и похуже. Тем более, что возбудились не просто какие-то безвестные националисты, а представители партии «Свобода» – травят ребенка в facebook и в партийной прессе.

Любопытно, что за пару недель до этого другой украинский парень, Михаил, тоже исполнял в Лондоне песни на русском языке. Националисты тоже были не в восторге. Зафукали, попеняли родителям. Но в целом довольно быстро забыли. И уж точно никто не предлагал из-за музыкальных вкусов Михаила разобраться с ним и с семьей. Возможно, потому, что фамилия Михаила – Порошенко?

Не для всех

Отчасти да. Мы уже писали о том, что украинская молодежь незримо разделена в соответствии с имущественным цензом родителей. Те, что побогаче, имеют возможность отдавать детей в европейские школы и вузы. Обучаясь там, дети и не ведают прелестей средней школы на Украине. Они избавлены и от вышыванкового террора, и от курса лекций о российской агрессии (который вот-вот грозятся разработать для школьников Институт национальной памяти и минобразования). Не говоря уж о том, что и школьные предметы эти школьники изучают совсем не на украинском языке – в отличие от менее обеспеченных сверстников.

Но родители и разное имущественное положение – не единственные причины. Более того: они даже не главные.

Травля как способ выживания

Начинать нужно с атмосферы в украинском обществе. А она очень нездоровая: тоталитарная нетерпимость к иному мнению и террор всем, кто осмеливается его иметь и не скрывать. В особенности это касается случаев, когда украинец – не просто гражданин Украины, а еще и ее представитель. На конкурсе, спортивном состязании – где угодно. Тут за колебания в проведении линии партии «прилетает» сразу и без всяких скидок на пол, возраст и заслуги. Яркий пример – боксер Александр Усик, который как раз не стремится разделять это тоталитарное людоедство патриотов. И не боится об этом нежелании лишний раз напомнить. В итоге едва ли не на каждой пресс-конференции Александр выслушивает наставления на тему того, чей же на самом деле Крым и что ходить нужно не в УПЦ, а в порошенковскую ПЦУ.

Это, кстати, объясняет, почему от известных украинцев так редко можно услышать адекватную оценку украинских реалий. Последний такого рода скандал – интервью Юрия Бардаша (хореограф, певец, продюсер ряда музыкальных коллективов, в т.ч. «Грибы», «Quest Pistols») Юрию Дудю. «Как ты думаешь, что с тобой будет после этих слов?», – спросил Юрий Дудь после того, как Бардаш достаточно резко обозначил свое отношение к конфликту на Донбассе. На что получил ответ, который не ожидаешь услышать от представителя богемы: «Если в этой жизни ты не имеешь права высказаться, зачем вообще жить?».

Но одно дело selfmade-man, родом из сурового рабочего Алчевска (эдакий украинский Челябинск). И совсем другое – 12-летний пацан из Волынской области. Как и любого подростка, его явно напрягает такая открытая критика и агрессия.

Не в языке дело

Идем дальше. Песни на русском языке и сценический костюм, стилизованный под военную форму, – это лишь верхушка айсберга. На самом деле большинство обвинителей даже не в состоянии сформулировать свои претензии. Мы сделаем это за них. Итак, что же им так не понравилось?

В основном дело, конечно, в «Смуглянке». Благодаря таланту Леонида Быкова эта песня прочно ассоциируется с ним самим и фильмом «В бой идут одни старики». В нем Быков предстает не только летчиком и командиром, но и выходцем с Украины – коим он, уроженец Донецкой области, и являлся. «Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались!», – пеняет он в шутку своим однополчанам.

Вот это уточнение («моей») – оно крайне важное с позиций дня сегодняшнего. Пользуясь современным интернет-сленгом, Быков – это «украинец здорового человек»а. А Украин существует, как минимум, две. Есть Украина Быкова – и много кто еще назовет эту Украину своей. В этой Украине помнят и ценят общую с Россией (и другими постсоветскими республиками) историю. Помнят о том, как когда-то мы были одним большим государством. Есть и другая Украина – она до боли напоминает рейхскомиссариат с таким же названием.

Позиция украинских националистов понятна. Им хочется, чтобы Украина была одна – милый их сердцу рейхскомиссариат. И каждый раз, когда появляется такой вот Максим и поет англичанам в Лондоне о совершенно другой Украине, – им это словно серпом по известному месту. Поэтому травят парня не за русский язык и не за костюм. А за то, что показал миру нормальную, небандеровскую Украину. Украину без дивизии СС «Галиция».

Кому-то хотелось, чтобы от представителя Украины на конкурсе звучала песня на украинском языке? Да вот беда: конкурс тематический. Посвящен 75-летнему юбилею окончания Второй мировой войны в Европе. А в современной Украине об этом песен как-то негусто. Все больше про УПА*. Так что нечего на зеркало пенять.

Песенная пропаганда

Тут очень к месту вспомнить еще одну историю. В мае прошлого года в Польше случился аналогичный скандал. Напомним, тогда директор музея Второй мировой войны Кароль Навроцкий пригласил на «Ночь музеев» музыкальный коллектив Kapiel Podworkowa. «…Сначала я сомневался, потому что с политической точки зрения мне с ним не по пути. Но все-таки я решил, что искусство может нас – поляков – каким-то образом объединять, а не разделять, что, слушая сентиментальные мелодии военных лет, мы задумаемся о том, чем была война, что мы можем сделать, чтобы эта страшная история никогда не повторилась… Вы даже не представляете, как сильно я ошибался!», – вспоминал позднее руководитель коллектива Петр Косевский.

Нет, поляки исполнили не «Смуглянку», а польский вариант песни «Темная ночь». Вернее начали исполнять, потому что директор впал в истерику и запретил им играть «большевистскую песню».

А затем случилось страшное. Во-первых, скандал стал темой, по поводу которой схлестнулись две основных политических партии Польши: «Право и справедливость» и «Европейская коалиция». Во-вторых, детально освещавшая все перипетии скандала Gazeta Wyborcza отметила, что «Темная ночь» стала популярной у молодых поляков, которые прежде о ней и не слыхивали. Классический случай эффекта Барбары Стрейзанд. Ну а в результате оказалось, что есть не только две Украины, но и две Польши. Хотя казалось бы: столько лет удобряемая антикоммунизмом и русофобией Польша. Которая, как принято было считать, сама кого-хочешь научит русофобии. И вдруг половина страны принимается задорно тролить вторую, распевая «Ciemna dzis noc».

Возможно, понимая все это, Прибалтика и перестраховывается — запрещает гастроли оркестра Российской армии. Да и в той же Польше его концерты пытались срывать (как и на Украине).

***

Мораль этой истории проста. Сознание любого общества обладает инерцией. Преодолеть ее можно, но для этого нужен действительно тотальный контроль воспитания и несколько поколений. А значит, союзники России есть даже там, где их, казалось бы, не может быть априори.

Поэтому если мы действительно хотим действенно препятствовать фальсификации истории, можно прописать это в конституции. Но еще более действеннее – работать с людьми, искать и поддерживать таких вот Максима и Петра. По крайней мере, сложно вспомнить, чьи усилия по противодействию фальсификации истории в последние годы были бы эффективнее, чем их выступления.

Николай Стороженко

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Уничтожение «Боинга» MH17: как это было

Недавно было сообщено, что следствие о сбитом над Донбассом малайзийском «Боинге» закончило расследование (прошло «всего-то» 5 с половиной лет), дело передали в суд и он начнётся 9 марта в Гааге. Это шоу рассчитано где-то ещё на семь лет! Сразу же оживились российские соцсети, напечатавшие несколько статей на эту тему. Почитал комментарии и с удивлением увидел, что почти все, подавляющее большинство комментаторов ОЧЕНЬ плохо разбираются в теме. Что здесь стало причиной, не знаю. То ли они (по неизвестным мне обстоятельствам) невнимательно отнеслись и не разобрались в ней до сих пор, то ли они всё напрочь забыли, то ли авторы разнообразных фейков и ложных вбросов (их в Рунете гуляет сейчас великое множество, многие за подписью россиян) достигли цели и сбили всех с толку — не знаю. Поэтому я решил отбросить наслоения ложных (на мой взгляд) данных и представить событие максимально точно (насколько видится мне). Официальное сообщение 17 июля 2014 было сообщено, что малайзийский «Боинг 777» авиакомпании «Малайзия Эрлайнс», бортовой номер 9M–MRD, совершающий ежедневный рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур был сбит над Донбассом. Погибло 15 членов экипажа и 283 пассажира, граждане Нидерландов (193), Малайзии (28), Австралии (27), Индонезии (12), Великобритании (10), ФРГ (4), Бельгии (4), Филиппин (3), Канады (1), Новой Зеландии (1). Мгновенное назначение виновных Почти сразу Украина сообщила, что, по имеющимся у СБУ «достоверным» данным — телефонным переговорам ополченцев, сбили самолёт ополченцы Донбасса имеющимся у них неисправным, но уже отремонтированным одиночным «Буком». Эту «новость» охотно подхватили все агентства Запада и стали также обвинять ополчение. Позже сообщили про российский одиночный «Бук», который якобы сначала прикатили на Донбасс, а потом укатили. И обвинять уже начали непосредственно Россию. Как всё произошло на самом деле Однако вскоре стало известно из сообщений в открытой прессе и по данным Министерства обороны России, что дело обстояло иначе, чем сообщили украинцы. Некоторые «эксперты» утверждали, что украинцы ошиблись, они спонтанно собирались сбить самолёт президента России Путина, возвращающийся из Европы. Это, считаю, не так. Жертва была определена заранее. И это был именно малайзийский «Боинг» рейса МН17. До 17 июля маршрут его проходил значительно южнее в относительно спокойной зоне на предельной высоте, но 15 и 16 июля маршруты МН17 были пошагово отклонены к северу. А 17 июля диспетчер днепропетровского ПКВД Анна Петренко отправила рейс по новому маршруту — ещё севернее и у Донецка он дополнительно ещё и совершил манёвр по высоте и направлению: отклонился влево и затем вправо, возвращаясь в коридор. И в этот момент был сбит. Полагаю, ракетой «воздух-воздух» с самолёта Су-25 лётчика Волошина — командира звена 299 штурмовой авиабригады из Николаева. Второй самолёт напарника контролировал выполнение задачи. Участвовали ли украинские зенитчики из 223 зенитного ракетного теребовлянского полка из Стрыя Львовской области? Да, но только в качестве наблюдателей и наводчиков авиации (отработка была 15 и 16 июля, 17 — боевая задача, а уже с 18 активность их резко упала и они были выведены из Донбасса). Был ли пуск УКРАИНСКОГО «Бука» и вообще какого-то «Бука»? Это было вполне возможно: полноценные батареи «Буков» штатной комплектации в немалом количестве, вопреки утверждениям украинских властей, что их вообще не было в Донбассе, австралийской и нидерландской разведок, утверждающих, что все они были, но находились вне зоны возможного поражения «Боинга», БЫЛИ и находились в доступных местах для поражения малайзийского «Боинга», могли поразить самолёт. Могли, но это маловероятно: ракета оставляет чётко видимый след в небе и было бы множество свидетелей. Хотя, конечно, совместный удар был бы также логичен для гарантированного выполнения задачи. Но свидетели — местные жители — видели только военные самолёты, а не след ракеты. И россияне в Ростовской области на радарах видели военные самолёты вблизи малайзийского «Боинга». И испанский диспетчер в Борисполе тоже видел военные самолёты рядом с МН17. Косвенным подтверждением сказанного мной служит отсутствие снимков американского спутника: США сообщили, что имеют их, но… не представили до сих пор (если бы была виновна Россия или ополченцы, то, убеждён, снимки были бы опубликованы немедленно). Вот и в недавнем случае со сбитым под Тегераном украинским лайнером снимки были представлены американцами почти сразу! Часть указанных выше данных уже опровергнуты «как несущественные», часть искажены до неузнаваемости, часть вообще не рассматриваются, а часть — просто исчезла из расследования нидерландской Объединённой следственной группы (ОСГ). Что это было, цели и задачи Это, считаю, была хорошо продуманная и подготовленная операция ЦРУ. Была поставлена задача, определены украинские исполнители, самолёты и зенитные батареи размещены в определённых местах, подготовлено и предварительно отработано взаимодействие. Целями провокации было сорвать готовящееся наступление ополчения Донбасса на слабую в тот период Украину, резко повысить русофобские настроения на Западе, ввести антироссийские санкции и ограничить действия России. Цели были достигнуты. Реакция Украины и Запада на сбитый «Боинг» Украина с самого начала заявила, что она не могла сбить «Боинг» потому, что просто не могла! И обвинила во всём сначала ополченцев, потом Россию. Примерно так же действует и созданная в Нидерландах Объединённая следственная группа, которая отвергает представленные Россией и не укладывающиеся в версию «российского следа» факты, препятствует участию в работе комиссии малайзийцев, требующих честного и непредвзятого расследования, а часть доказательной информации берёт из Интернета. «Свидетелей» обвинения, «видевших российский «Бук», она не собирается предъявлять суду (якобы в целях их безопасности), требует признать их «свидетельства» анонимно. Виновниками заранее назначены четыре россиянина во главе с Игорем «Стрелковым»-Гиркиным. Судьбы участников А что же американо-украинские «герои» уничтожения малайзийского «Боинга»? Про сотрудников ЦРУ, СБУ, днепропетровских диспетчеров, лётчиков 299 авиабригады, зенитчиков 223 полка мы ПОКА почти ничего не знаем. А испанский авиадиспетчер из Борисполя исчез: то ли ему заплатили за молчание и спрятали, то ли убили. Также исчезла и авиадиспетчер днепропетровского ПКВД Анна Петренко: ушла в отпуск и не вернулась. Жива ли ещё? А вот лётчик Волошин мёртв точно. Застрелился сам. И я верю этому, вопреки предположениям, что его убили. Почему? Потому что знаю хорошо историю его жизни. После «подвига» его наградили. Всего лишь орденом «За мужество» 3 степени. 18 июля 2014 года! Затем повысили в звании и должности. Позже наградили ещё парой медалей. И… всё! Он начал требовать большего, бузить, выступать в прессе (он ведь, по его мнению, в 2014 спас Украину от разгрома!). Уволился из ВВС. Хотел уехать за границу, переучиться и летать в гражданской авиации (он в самом деле очень любил летать). Не выпустили. Пристроили директором Николаевского аэропорта, где не летают самолёты. Дали медаль «Народный герой Украины» (между прочим, дают не всем бандеровцам, а только за ОСОБЫЕ заслуги). Продолжал бузить. Местные дельцы запутали его в финансовых махинациях при ремонте аэропорта. Грозило финансовое расследование с наказанием. Героя сажать? Застрелился. Считаю, сделал он это от разочарования и безнадёги: был амбициозен и честолюбив. Финиш амбициям! Станет ли когда-нибудь известна истина официально и всем, общественности? Полагаю — да. После разгрома бандеровского государства почти всё станет известно. Но свою часть секретов ЦРУ не раскроет, думаю, никогда: они не любят раскрывать свои тайны. Явных доказательств и фактов у меня, к сожалению, нет: я не Ассанж и не Сноуден. А ГРУ то ли пока не имеет этих данных, то ли не желает делиться с общественностью. Поэтому некоторые называют меня и моих сторонников фантазёрами, выдумщиками и конспирологами. Но вот 2 марта все информационные агентства мира напечатали сенсационную новость: австралийский адвокат Джеймс О’Нил, после изучения всех имеющихся документов и данных, уверен, что МН17 был сбит именно украинским военным самолётом… Читайте также: «Туда проникла девушка-агент», — «сбушник» рассказал об убийстве Гиви (ВИДЕО) Владимир Машков, специально для «Русской Весны»

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Признание Донбасса в новой конституции России? (ВИДЕО)

В России обсуждается вопрос внесения поправок в Конституцию страны и граждане Российской Федерации, которые проживают на территории Донбасса, тоже должны в этом участвовать. Об этом на днях заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что данное обсуждение инициировано самим президентом страны — Владимиром Путиным. «Считаю, что граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе, также должны быть вовлечены в этот процесс», — сказал глава ДНР. Он выразил надежду на то, что это будет воспринято «с воодушевлением» и реализовано «с осознанием исключительной важности масштабов и глубины происходящих процессов, а также степени их влияния на судьбу нашего государства и нашего народа». Донецкий блогер Иван Лихачёв прокомментировал заявление Пушилина. «Граждане России действительно имеют право принимать участие в изменениях в Конституцию, там будет референдум. Естественно, если у них прописка есть на территории Ростовской области, они на своем избирательном участке могут пройти и всё это сделать. Это всё понятно. Но я бы этой темы вообще не коснулся, то есть вообще к этому заявлению Пушилина претензий никаких нет, но есть некоторые моменты. Как эту новость отрабатывают у нас местные информационщики, местные СМИ? Вы видите скриншот газеты «Донецкая Республика». Смотрим на заголовок: «Донбасс примет участие в обсуждении поправок в Конституцию Российской Федерации». Какой Донбасс? Донбасс по Минским соглашениям — это территория Украины, насколько мне известно. Высшее руководство Российской Федерации точно так же говорит, что Донбасс — это территория Украины, должны быть Минские соглашения и так далее. Вы всё это прекрасно знаете. Как может Донбасс принимать участие в поправках в Конституцию Российской Федерации?

И вот здесь есть большая подмена понятий. Россияне, проживающие на этой территории, будут голосовать на территории Российской Федерации, или Донбасс участвует в изменениях в Конституцию Российской Федерации? Чувствуете разницу? То есть, чтобы Донбассу принимать участие, здесь должно быть либо признание определённое, чтобы здесь появилось какое-то консульство или посольство, куда люди могли бы прийти и проголосовать. Да, понятное дело, что у нас здесь сейчас уже очень много людей с паспортами Российской Федерации, но таких людей очень много и по остальному миру. Но это же не значит, что Германия участвует в поправках в Конституцию Российской Федерации, правда? Ну, или другие страны, где есть граждане Российской Федерации. Но почему-то у нас считают, что это каким-то образом возможно. Я почему касаюсь этой темы, потому что это сейчас у нас здесь, в обществе, обсуждается. И обсуждается это на уровне слухов, что Российская Федерация сможет нас признать. Мне даже вопросы на прямой эфир поступали о том, что 9 мая Россия признает Донбасс и так далее. Но это всего лишь определённые манёвры, определённой структуры, но это никак не позиция высшего руководства Российской Федерации. Ещё раз подчеркну для “особо одарённых”: жители республики, имеющие паспорта Российской Федерации и регистрацию на территории Российской Федерации, действительно могут проехать и проголосовать за изменения в Конституцию Российской Федерации на территории России. Но чтобы проголосовать здесь, в Донецке, должно быть определённое признание. Может быть, оно каким-то образом и будет осуществлено. Допустим, паспорта же едут организованно получать в Российскую Федерацию? Может быть, какой-то пункт и откроется. Но это будет частичное признание тогда республик, что на самом-то деле стратегически будет проигрышем для высшего руководства Российской Федерации, да и в целом для всех нас людей, которые себя считают гражданами одной пятой части суши. Я думаю, что вот это нужно понимать», — поделился мнением Лихачёв. Как сообщала «Русская Весна», ежедневно в отделы миграционной службы в РФ направляется 10-12 автобусов с жителями Донбасса для получения российских паспортов. Читайте также: В оккупированном Донбассе есть пациент с подозрением на коронавирус На видео с 00:02:41

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Особенности украинского коронавируса (ВИДЕО)

Первый заражённый коронавирусом украинец оказался жителем Черновцов. Об этом сообщили в Минздраве Украины. Мужчина вернулся после поездки в Италию вместе с женой. Они прошли пограничный контроль, им обоим измерили температуру и ничего подозрительного не выявили. Но спустя несколько дней его с сухим кашлем и температурой госпитализировали в местную инфекционную больницу. Позже забрали и его супругу, хотя это, скорее, вынужденная мера. Медики считают, что для её госпитализации не было никаких оснований. Но таким образом женщину обезопасили от обезумевших соседей, которые устроили бунт в подъезде. Бывший главный санврач Украины Святослав Протас после появления первой информации предположил, что этот случай может быть далеко не единственным на Украине. Просто о других пока что ему неизвестно. Напомним, что с тех пор несколько человек в разных регионах страны были госпитализированы с подозрением на смертоносную китайскую пневмонию. Как отметила украинская журналистка Олеся Медведева, ситуация требует «экстренного реагирования со стороны государства и Минздрава». Один больной может заразить от 5 до 25 человек. И хотя в министерстве утверждают, что ко вспышке вируса готовы, но медики «на самом низком уровне» уверены, что нет. «У нас было два месяца для подготовки, пока вирус добирался до Украины. К сожалению, за это время мало что сделано в плане дополнительных закупок средств защиты и медицинского оборудования (аппарата вентиляции лёгких и оксигенации лёгких), подготовки инфекционных клиник и прочее», — такое заявление сделал глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко. По словам Медведевой, те страны, в которых отмечались массовые вспышки коронавируса, «пытались решить эту проблему карантином». В этом плане показателен, конечно же, пример Китая, который закрыл целые города и в итоге это понизило уровень распространяемости вируса. В Италии после массовых случаев коронавируса начали вводить ограничения на передвижение людей и транспорта. «На днях запрет на массовое мероприятие с участием более тысячи человек ввели и в Швейцарии», — добавила она. Она отметила, что речь о карантине на Украине пока не идёт. Но украинцам уже советуют не бывать в местах массового скопления людей. Что касается Черновцов, то мэр города Алексей Каспрук признал, что у властей города нет возможности обеспечить защитными средствами всех жителей. А единственного на данный момент пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» они лечат в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы в боксе с деревянными стенами и советским оборудованием. Читайте также: Стало известно, кто не заражается коронавирусом

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Экс-депутат Рады: Запад пытается стереть нам память о Великой Отечественной (ВИДЕО)

Историю Великой Отечественной войны не переписать, но тем не менее. Запад пытается целенаправленно переписывать всё, что связано с исторической памятью советского народа о великой победе в борьбе с фашистской Германией. Вместо этого — украинцам предлагают на официальном уровне признать, обелить коллаборантов, нацистов и фашистов. По словам экс-депутата Верховной Рады V-VII созывов Елены Бондаренко, такую программу коллективный Запад ввёл сразу после окончания Великой Отечественной войны, когда почувствовал советскую угрозу и бросил все свои идеологические силы на финансирование различных антисоветских продуктов, программ и исторических исследований. «Я думаю, что для большинства европейцев не является секретом, что откроете вы учебник истории в той же Германии и окажется, что Вторую мировую войну выиграли американцы, а ни какие не советские воины. Вот как переписывают историю в угоду тому, кто финансирует эту антирусскость. птьИ вот эти потомки полицаев, которые чувствуют свою ущербность, которые выросли вот с этим чувством вины (от него же хочется освободиться!) или обелить своих дедушек и бабушек, которые были коллаборантами и участвовали в казнях и расстрелах своих же сограждан, прислуживая нацистам, которые пришли в немецких сапогах на нашу землю. Вот эти потомки полицаев щедро финансируются из-за рубежа коллективным Западом практически по всей идеологической линейке. Вот нате вам новые исторические извращённые параллели, вот нате вам ложных исторических персонажей, вот нате вам ложных исторических героев, вот нате вам нужную литературу! И так далее, и тому подобное. То есть у нас пытаются стереть память!» — сказала она. Политик пояснила, что направлены эти действия коллективного Запада прежде всего на то, чтобы людьми можно было легко управлять. «Сделать из нас дворняжек без рода, без племени, тех, которые, в общем-то не будут доставлять хлопот коллективному Западу. А ещё лучше (максимальная цель) — сделать из любого украинца анти-россиянина! Чтобы всегда иметь бесплатное оружие в виде украинца и натравить на Российскую Федерацию… Другой, к сожалению, более благородной миссии для нас коллективный Запад не нашёл», — добавила Бондаренко. Она также напомнила, что сейчас на Украине идёт активная подмена понятий, связанных с исторической символикой, в том числе пытаются ввести в умы людей то, что не 9, а 8 мая и не гвоздики, а маки. То есть, изменить язык символов советского народа, который считает себя потомками победителей, поколением, выросшем на этих ценностях и которого пытаются всего этого лишить. «Это борьба с символами! Понимаете, 9 мая для нас — это святой, священный сакральный символ для нормального, здорового украинца, который действительно живёт памятью своих дедов, памятью своей крови, памятью своего рода. И вот как раз эту генную память пытаются взломать!» — добавила Бондаренко. Подобные действия вызывают осуждение у здравомыслящего населения страны, подчеркнула она. Как сообщала «Русская Весна», Вадим Рабинович, украинский депутат-оппозиционер, во время заседания фракций Верховной Рады, прямо в зале заявил: «Уважаемые, вы совсем охренели!» в адрес тех, кто в угоду Западу переписывает историю своего народа. Читайте также: После слов про «атомную бомбу на Москву» депутат поставил диагноз украинцам На видео с 00:00:54

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Грубая сила против Партии Шария

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МИД ДНР жёстко ответил Зеленскому, который заговорил о выходе из «Минска»

Заявление и.о главы МИД ДНР Натальи Никоноровой в связи с высказываниями украинского президента о готовности выйти из Минского процесса. Президент Украины продолжает демонстрировать не только во внутреннем медиа-пространстве, но и международному сообществу, как оригинально он понимает свои обязательства по документам, одобренным странами-гарантами и Советом Безопасности ООН. В частности, господин Зеленский чуть ли не с гордостью признает тот факт, что он готов запросто отказаться от выполнения Комплекса мер, являющегося актом международного права, поскольку он якобы не хочет тратить на его реализацию все 5 лет своего президентского срока. При этом сложно понять, что по мнению украинского лидера может быть важнее, чем возобновление мира. Читайте также: Обнаглевший Зеленский анонсировал выход из «нормандского формата» Однако, президенту Украины самому решать, как ему строить деятельность на высоком посту. Если Зеленский действительно хочет принести мир, у него есть такая возможность: нужно просто перестать придумывать нелепые отговорки и наконец-то добросовестно, безоговорочно, четко и буквально начать выполнять Минские соглашения в согласовании с представителями Республик. В частности, фундаментом реализации данных договоренностей является работа над правовыми аспектами особого статуса Донбасса, включая его закрепление в конституции, что было подтверждено лично Зеленским на саммите лидеров „нормандской четверки“. Но если нынешнему президенту ближе путь вооруженного противостояния и агрессивная риторика своего предшественника Порошенко, который все пытался выставить Российскую Федерацию стороной конфликта, чтобы не общаться с Республиками, — мы готовы и к такому варианту. Только в таком случае Киеву уже сейчас стоит осознать последствия и подготовиться, во-первых, к тому, что Республики в состоянии ответить на любую провокацию со стороны Украины симметричным образом, а, во-вторых, к неизбежному грузу ответственности перед странами-гарантами за срыв Минского процесса. А мы будем двигаться по тому пути, который был выбран народом Донбасса и вот уже 6 лет активно реализовывается. Читайте также: Генсек НАТО выступил с заявлением по «Боингу» MH17

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