После Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным прошло меньше суток, а уже некоторые проблемы, которые прозвучали во время вчерашнего эфира, начали решаться или даже уже решены. На местах подключились чиновники, где-то в ситуации разбираются Следственный комитет и прокуратура.

Жилищно-коммунальные беды заняли одну из верхних строчек в списке вопросов главе государства. В Кузбассе чиновники после многолетнего бездействия и отписок, что денег нет, попытались даже сыграть на опережение — взялись чинить прохудившуюся крышу детского сада в Новокузнецке, ещё когда только стало известно, что местная жительница Елена Калинина пожаловалась на ситуацию президенту. Правда, попутно с угрозами потребовали жалобу забрать. Теперь в ситуации разбираются не только строители, которые чинят крышу, но и прокуратура и губернатор Кемеровской области, который лично поговорил с заявительницей.

После того, как Светлана Култыгина обратилась к Путину с просьбой помочь с газицификацией, в посёлок в пригороде Краснотурьинска примчался целый десант из местной администрации, включая мэра, которого в эфире пенсионерка назвала обладателем газифицированной дачи. Ответ Путина не оставил чиновникам выбора: «Газовая труба где-то рядом. И в соответствии с принятым решением и к вашему участку должна быть подведена, причём бесплатно, газовая труба».

Пока труба тянется до посёлка, мэр Александр Устинов обещает помогать Култыгиным дровами: «Помимо того, что мы привезём дрова, уже наколотые, потому что, действительно, ему 75 лет, ей 70 лет, у нас ещё придут волонтёры и эти дрова разложат, то есть сложат туда, куда она скажет».

В обращении жителей посёлка Демьянка Тюменской области президента возмутили не только астрономические цифры в несколько десятков тысяч рублей в платёжках за коммунальные услуги, но и то, что при переезде из аварийного жилья в новые квартиры с людей взяли доплату. Губернатор Тюменской области объяснил, что новые квартиры больше старых, аварийных, вот и пришлось платить за дополнительные квадратные метры. А пятизначные цифры за коммуналку появились из-за нерасторопности управляющей компании, которая вовремя не оформила домовые счётчики. Сейчас, по его словам, формальности улажены и сделан перерасчёт.

Моментально решился вопрос и с аварийной школой в Приморском крае, о которой рассказали президенту родители учеников. Местные власти пообещали построить новую школу за два года.

Судя по мгновенной реакции губернаторов, Прямую линию с президентом смотрели даже там, где из-за разницы во времени с Москвой наступил поздний вечер. Руку на пульсе держало и правительство, впервые отрабатывая вопросы от граждан в режиме онлайн.

«Впервые во время Прямой линии мы не просто фиксировали запросы людей, а мгновенно получали всю необходимую информацию напрямую из регионов, из информационных систем, к которым подключён координационный центр. Все обращения сразу принимали в работу профильные вице-премьеры, которые также подключены к координационному центру. Премьер-министр Мишустин также лично отсматривал все данные в режиме реального времени», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, именно так — на основе мгновенной обратной связи — и должны приниматься решения.

За время эфира президент ответил на 68 вопросов, он пообещал, что и остальные не останутся не замеченными. Всего же на Прямую линию поступило более двух миллионов обращений, их обработкой занимается Общероссийский народный фронт (ОНФ).

По материалам Первого канала, НТВ.