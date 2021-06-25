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Дефицит Газа в Европе – Зима Близко. Европа Перешла с Газа на Уголь | Геоэнергетика Инфо

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Дефицит Газа в Европе – Зима Близко. Европа Перешла с Газа на Уголь. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
В Европе настолько не хватает природного газа, что регион перешел на уголь. Это единственная возможность удовлетворить спрос на электроэнергию, который сейчас вернулся к допандемийному уровню.
Уголь же сейчас необходим, потому что в Европе катастрофически не хватает газа, который значительно чище угля в отношении выбросов вредных веществ в атмосферу при сгорании

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bVEaWyJg90w
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 17940 14962
    марина 29 мин. назад

      главное ,чтобы Миллеры с акционерами и Шредарами не очумели от жажды денег,ато уже газ за 300дол пошел,нефть за 76 дол при сверствовании бюджета по 40,Так что больше и больше нужно рабочих рук,а хохлов отовсюда гнать до рабочего уровня ,ибо шкоды наделает от злости.А Германия с Францией решительно собираются провести диалог с Россией,сплотившись,разменяв очередные санкции на плюшки??ну-ну,зеленский проведет ,как англию, через свои воды или территории.

    • 7476 6132
      Женечка 10 мин. назад

        Ну все! Теперь доллар будет по 35. Или господин Миллер на Ящик заходит цены на газ проверить? Какой интерес совершенно левым людям до цены природных недр? Ну кроме того, что с июля платёжки новые придут.

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