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Атомный прорыв

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Атомный прорыв.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=10RnCjEu8ko
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 54 42
    мыкола только что

      Ладно там, “победные реляции”, празднования, агитки и т.п…Но вот ЗАЧЕМ??! выпускать в воздух, -каждый раз!-в “чёрти-куда” -эти резиновые шарики, наполненные лёгким газом?? Разве можно знать -где, в каком лесу (болоте, пруду, акватории и т.п.) они осядут? И кто и как будет (будет ли?) спасать от этого мусора животных и остальную природу??

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