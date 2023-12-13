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Атомный ПРОРЫВ! Китай запустил ПЕРВУЮ В МИРЕ АЭС Четвертого Поколения

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Китай запустил в эксплуатацию первую в мире АЭС четвертого поколения. Китай запустил в коммерческую эксплуатацию первый в мире ядерный реактор четвертого поколения. В китайской провинции Шаньдунь запущена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция четвертого поколения Шидаовань. Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо. Приятного просмотра!

Комментарий редакции

В данном видео обсуждается запуск Китаем в эксплуатацию двух высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов 4-го поколения.

Основные тезисы:

1. Реакторы 4-го поколения – это международная программа по созданию перспективных ядерных реакторов. Выделяют несколько направлений: на быстрых нейтронах, высокотемпературные газоохлаждаемые, с жидкометаллическим теплоносителем и др.

2. Китай участвовал в программе по созданию высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов. После 11 лет работы в декабре 2021 года он запустил первые два таких реактора. 

3. Эти реакторы пока невелики по мощности (2х200 МВт), основная цель – получение высокотемпературного тепла, а не выработка электроэнергии.

4. Россия формально не участвует в этой программе 4-го поколения реакторов, так как занята другими проектами (БН-600, БН-800, БРЕСТ). Но в будущем возможно присоединение.

Вывод:

Китай продолжает активно развивать атомную энергетику, осваивая новые перспективные типы реакторов. Запущенные газоохлаждаемые реакторы 4-го поколения пока невелики по мощности и ориентированы на нужды промышленности. Россия пока не участвует в этой программе, сосредоточившись на собственных проектах реакторов на быстрых нейтронах, но возможно присоединится к разработкам реакторов 4-го поколения в будущем.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AoHdpDyf8E0
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