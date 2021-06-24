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Подмосковная Купала 2021

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Небольшой фильм отчёт о Празднике Купала, который проводился под Москвой в 2021 году в дни летнего солнцестояния.
Запомнилась добрая, семейная атмосфера настоящего праздника, проводимого не по написанным инструкция а от души.
По понятным причинам в фильм не вошли светлые обряды и крупные планы многих участников, дабы обряды нужно не смотреть, а в них участвовать, а с друзьями следует быть рядом.
Цель фильма "Подмосковная Купала 2021" хоть немного передать настроение этого настоящего  прекрасного Народного праздника.

Если видео полезное помогите добрым людям узнать его. Отправь ссылку хорошему человеку. Пусть Света в Мире станет больше.

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kcEerbWCpdU
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