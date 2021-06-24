Подмосковная Купала 2021
Небольшой фильм отчёт о Празднике Купала, который проводился под Москвой в 2021 году в дни летнего солнцестояния.
Запомнилась добрая, семейная атмосфера настоящего праздника, проводимого не по написанным инструкция а от души.
По понятным причинам в фильм не вошли светлые обряды и крупные планы многих участников, дабы обряды нужно не смотреть, а в них участвовать, а с друзьями следует быть рядом.
Цель фильма "Подмосковная Купала 2021" хоть немного передать настроение этого настоящего прекрасного Народного праздника.
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