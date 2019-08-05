Где ты, наш ласковый мишка?

Отсчёт талисманов же начинается с Олимпийских игр в Мексике, где и был представлен первый неофициальный талисман — Красный Ягуар (за основу талисмана дизайнеры брали скульптурные изображения, которые нашли археологи занимаясь раскопками в Чичен-Ица (древней столице народов майя).

До 1968 года талисманы в Олимпийских играх полностью отсутствовали. В атрибутике игр использовались только эмблема (пять переплетённых между собой колец) и олимпийский огонь.

Для каждой Олимпиады талисман свой. Его часто выбирают всей страной по своим взглядам и убеждениям. Чаще всего в виде талисмана выступает образ какого-либо животного или графическое изображение, вызывающее у большинства людей связь со своей страной — новой хозяйкой Олимпийских игр. «Представителем» всего Советского Союза на Олимпиаде-80 был всем известный олимпийский мишка. Ласковый, добрый и в тоже время выносливый и сильный — он соединял в себе все лучшие качества нашей страны.

Из года в год в различных странах мира выбирают олимпийский талисман . В нём, обычно отражаются качества, характеристики страны, её узнаваемость.







Красный ягуар

Это был первый талисман. Не официальный, не полюбившийся народу и не коммерциализированный. Возможно такой провал произошёл потому, что организаторы не дали талисману никакого имени, и он так и остался просто красным ягуаром.

Но он был, он задал старт и за ним пошли другие талисманы. Уже к зимним Олимпийским играм в Гренобле (во Франции) появился талисман Шюсс — игрушка в виде стилизованного лыжника.

Он стал первым неофициальным талисманом, которого полюбили и приняли. Он уже имел коммерческий успех. Значки, фигурки с его изображением расходились очень быстро. Так благодаря людской предприимчивости с 1972 года Международный Олимпийский Комитет официально объявил о том, что теперь у Олимпийских игр появился третий атрибут — талисман.



И вот уже на Олимпиаде в 1972 году, которая проходила в Мюнхене, появился первый официальный талисман — такса по кличке Вальди. Так совпало, что на таксу выпала такая радостная доля быть первой. Это по сей день единственный талисман из представителей домашних животных, а также, только у него одного было имя.



При выборе талисмана для этих игр Международный Олимпийский Комитет отталкивался от качеств собаки. Как указано на самом сайте:

«Вальди выбрали талисманом игр за то, что ему присущи качества настоящего спортсмена: стойкость, упорство и ловкость. Яркая пёстрая маечка на Вальди символизирует радость и веселье Олимпийского праздника».







После Вальди в 1972 году, на летних Олимпийских играх в Саппоро, талисмана не было. В 1976 году, на летних играх в Монреале, талисманом был Бобр Амик. Далее 1976 году, зимой в Инсбруке —Снеговик Олимпиямандл и на зимних играх 1980 года в Лейк-Плэсиде — Енот Рони.

В 1980 году, через 8 лет после такого нововведения, Москва была хозяйкой летних Олимпийских игр и принимала гостей у себя. У нас тоже был свой талисман — Олимпийский Мишка или Михаил Потапыч Топтыгин.







Собой он представлял улыбающегося медведя стоящего на задних лапах (наделённый человеческими качествами и чувствами).



Как создавался символ Олимпиады-80

3 августа 2019 года исполняется 39 лет со дня закрытия Олимпиады-80.

Не только для Советского Союза Олимпиада стала знаковым событием, но и для всего олимпийского мира, потому как, это были первые игры проводимые территориально в Восточной Европе и в социалистической стране. Это событие для Советского Союза было достаточно важным в аспекте репутации и требовало колоссальной подготовки, как спортсменов, так и организаторов. Политическая обстановка в мире и давление со стороны западных стран на ввод советских войск в Афганистан, и как печальный итог этого, бойкот олимпийских соревнований США, тоже добавляли сложностей в подготовке.







Подготовительные мероприятия в отношении выбора талисмана начались ещё в 1977 году. Первый раз эта тема была поднята сразу в двух местах: в телевизионной передаче «В мире животных», на тот момент её ведущим был Василий Песков (он предложил телезрителям самим выбрать талисман предстоящей Олимпиады) и в газете «Советский спорт» (редакция газеты неустанно интересовалась у читателей, кого они хотят видеть в качестве талисмана?



Конька-Горбунка, Матрёшку, Петрушку или может Зайца? Советские граждане писали письма на телевидение и в редакцию газеты и через них выражали свои предпочтения.

Среди разнообразных вариантов будущего талисмана зрители отдали больше всего голосов за медведя (первое место) и лося (второе место). Видимо немаловажным фактором в выборе символа стали воспоминания из детства у жителей нашей страны, ведь часто в детских мультфильмах и сказках медведь и олицетворяет силу, смелость, мощь.



Таким образом это «отпечатывание» символических ассоциаций нашло отражение в том, что люди сознательно и бессознательно выбрали именно медведя. После этого всесоюзного отбора в Организационном комитете официально утвердили нового «героя» страны. С этого момента талисманом всего Советского Союза стал косолапый мишка.

После официального выбора талисмана начался следующий этап — выбор образа. Каким должен быть медведь? Что держать в лапах? В какой позе изображён? Как изобразить его так, чтобы он одновременно и располагал к себе, вызывая добрые чувства, и в то же время представлял всю мощь и силу? Ведь это должен был быть не просто агрессивный медведь или детский мишка-топтыжка, а действительно мощный, и добрый талисман.

Со всей страны начали приходить письма в Союз художников с образами будущего талисмана. Люди видели его абсолютно разным. Таких предложений насчитывалось около 45 тысяч. Лучшие художники страны трудились, придумывая всё новые и новые образы. Однако всё было безуспешно, предложения были, а достойного образа, так и не представлялось.

Тогда, по воле случая, один из руководителей Союза художников встретил Владимира Перцова. На тот момент он был членом группы московских художников-иллюстраторов детских книжек. Руководитель поделился с иллюстратором своими мыслями о том, что так много эскизов пришло, а «годного» медведя, так и не нашли.



Так, во время этого разговора и была предложена идея, чтобы детские художники-иллюстраторы тоже подключились к этому процессу. Перцов предложил заняться этим делом своим лучшим друзьям — Виктору Чижикову, Евгению Монину и Вениамину Лосину.

Вот как это было, вспоминает Виктор Чижиков:

«Перцов встретил на улице одного из руководителей Союза художников, и тот ему говорит: «Слушай, проходит конкурс на талисман Олимпиады, уже рассмотрели сорок тысяч предложений и не можем найти нужное. Вот вам бы, детским художникам, принять в нём участие!» Мы собрались в моей мастерской, четверо друзей, и стали рисовать каждый своих медведей карандашом. Это были карандашные наброски с целью найти образ.



Штук по сто мы нарисовали…Но, понимаете, не всё было так просто, передо мной стояла задача нарисовать медведя, которого ещё не было в истории человечества, даже в фантазиях других художников. Ведь плагиат мог привести страну к юридическим неприятностям. До меня миллионы художников рисовали миллионы медведей, задача выдалась сложнейшая. Любой художник, если бы я повторил чей-то образ, мог предъявить мне претензии. Значит, нужно что-то вытаскивать из собственных глубин…».

Через неделю Перцову звонят и говорят:

«Ну вы чего-нибудь сделали?» Тогда принесите сегодня в Олимпийский комитет!».



Все рисунки детских художников отправились в путь. Только у одного — Виктора Чижикова, так медведь и поехал на проверку не олимпийский, а обычный, без олимпийской символики…



19 декабря 1977 года в газете «Правда» была статья, о том, что подготовка к предстоящей Олимпиаде идёт полным ходом и, что талисман олимпиады утверждён, автором которого является художник Виктор Чижиков. Так была начата «официальная жизнь» олимпийского медведя, символа Олимпиады-80.



После официального утверждения Чижиков отмечал:

«… это был опрос телезрителей в передаче «В мире животных», и большинство высказалось за медведя. Там лось его крепко подпирал, но я рад, что победил медведь, потому что у лося коленки гнутся не в ту сторону. А у медведя колени впереди, как у человека, он ходит, как мы с вами… Потом медведя хорошо в значок превращать…».

К своему творению художник относится не просто как к рисунку:

«…Создан образ. А этим образом уже можно оперировать. Когда образ не создан, можно сделать любого медведя, вот как «Единая Россия» – угрюмый такой медведь, идёт так. Таких много, они все куда-то бредут… если они никакие, то они куда-то бредут и бредут… А этот медведь — он до сих пор очень хорош. Он часто говорил мне: «Витя, не грусти! Всё нормально».

Воздушная операция «Медведь»

Время шло своим ходом. К Олимпиаде огромными тиражами выходили значки, плакаты, конверты, марки, открытки, одежда, игрушки — всё с талисманом страны.





Подготовка шла. Следующим этапом, над которым работали все более-менее приближенные к организационным процессам на Олимпиаде люди — это открытие и закрытие Олимпиады. На церемонии открытия образ талисмана использовался в основном на телевизионных плакатах стадиона и в костюмированном танце. Больше усилий и фантазии нужно было приложить при подготовке к финальным мероприятиям Олимпиады-80.

Режиссёр-постановщик предлогал идею о том, что на закрытии, медведь-талисман Олимпиады, должен будет улетать в небо и махать на прощание всем своей лапкой.







Однако, члены Партии заявляли, что такой вариант нереален и не безопасен.

Сначала приводились доводы к тому, что медведи, в прямом смысле своей природы, не летают. Куда логичнее будет, если в финале всех мероприятий медведь просто заползёт в свою берлогу, которая будет установлена в центре стадиона и на этом всё закончится. Потом последовали заявления, что своим полётом медведь может столкнуться с самолётом и это нанесёт непоправимый вред.

«Сначала никак не было обозначено, будет ли улетать Мишка или не будет ли? Шли дебаты. Говорили о том, что Мишка вообще не может летать, что это такое — Мишка улетит?!» — говорит певец Лев Лещенко, народный артист России.

Но дело не обошлось без добрых людей. Идею с полётом медведя всё-таки одобрили в вышестоящих кругах и даже выделили ему отдельный «воздушный коридор».







Итак, в апреле 1979 года, начался новый этап подготовки дальнейших мероприятий. На этот раз новому этапу, с присущей всей серьёзностью и армейской подготовкой дали название — «Медведь». Данный проект курировал научный сотрудник Алексей Иванович Фабер.

Чтобы летающего медведя было видно с любого ракурса стадиона организаторы решили изготовить 6 метровую куклу-аэростат в московском НИИ резиновой промышленности.







После всех расчётов и утверждений, размеры куклы увеличились до 8 метров и требовали 150 метров ткани, а вес её был 64 килограмма. Изготавливать её решили в филиале НИИРП, расположенному в Загорске (ныне — Сергиев Посад), потому как кукла имела слишком большие размеры.



Материал, из которого был сделан медведь представлял собой прорезиненную ткань. Лапы и туловище были отдельными частями. Они крепились к друг другу с помощью шарниров.

«Как делали? — улыбаясь, переспрашивает директор Владислав Матвеев (интервью было опубликовано в газете «Советский спорт» в августе 1980 года — ред). — Очень просто: склеили его из 150 квадратных метров прорезиненной ткани, такой же, что идёт на надувные спасательные плотики. Откровенно говоря, в НИИ поначалу опешили от такого заказа. Они знали, как делать надувные шары, конусы, с дирижаблем бы справились, но медведь не подходил ни под одну из этих разработок!»

«Сложнее всего оказалось делать лапы, которые крепились к туловищу на шарнирных петлях, потому что они должны были двигаться, — говорил ведущий специалист института Дмитрий Навроцкий. — Передняя, например, состоит из трёх частей. И так клеили, и этак — и ничего поделать не можем с морщинами.



Но справились. Пришлось повозиться и с олимпийскими кольцами. Всё, вроде, хорошо, а стали надувать — кольца деформируются, пояс сползает. Тогда сделали скользящие крепления» (https://www.kp.ru/daily/26412/3286309/)

Технические проблемы и человеческие жертвы

С самим полётом у организаторов возникли ещё более серьёзные проблемы. Медведь, внутри надутый гелием, «отказывался» лететь вертикально.



Он клонился в разные стороны, летел вверх ногами, но только не так, как нужно. Ещё медведь не просто должен был лететь вертикально, но ещё подняться на нужную высоту (3,5 м от верхнего края трибун стадиона), и поднимаясь выше лететь так, чтобы не задеть чашу с Олимпийским огнём.



Всех этих проблем возможно можно было бы избежать, если бы к пробным «полётам» медведя был допущен художник — Владимир Чижиков. Но организаторы посчитали, что свою роль он выполнил, придумал образ талисмана и на этом его работа окончена.

«…Созданием резиновой куклы занимались люди, возможно, не имеющие художественного образования. Какие к ним могли быть претензии. У меня был не только эскиз, но и макет игрушки, то есть я смастерил Мишку в виде куклы, то ли из шкурок, то ли из какого-то лохматого материала.



У тех, кто работал над тем самым резиновым огромным олимпийским медведем, не должно было быть особых мучений, если заданы и пропорции, и портретные характеристики. Всё было, не представляло труда повторить, только в увеличенном виде» — считает автор.



Всеми испытательными полётами занимались исключительно сотрудники университета. После многочисленных провальных испытаний, организаторы недоумевали, как сделать так, чтобы медведь летал как нужно. Была паника и страх, если Партия утвердила летающего медведя, то он должен летать, других вариантов нет.



Искали новые идеи осуществления задуманного проекта. У инженера Александра Трусова была идея, что полетит не медведь в виде куклы-аэростата, а человек в костюме медведя, привязанный к воздушным шарикам.



Решили испытать этот вариант. В итоге на подмосковном военном аэродроме Кубинка-2, где проходили испытания, в небо полетела кукла с самим инженером внутри. Костюм для этого мероприятия изготовили на фабрике меховых игрушек в украинском городе Жёлтые Воды.



Первый запуск, на радость всем, прошёл успешно и кукла пролетев вертикально, вернулась на землю с живым и невридимым Александром Трусовом внутри. Решили усложнить задачу и провести эксперимент, по соответствующим условиям Олимпиады. На этот раз в ночное небо Москвы на высоту 50 метров поднялся медведь и пролетев какое-то время правильно, вскоре стал подниматься очень быстро вверх и вскоре исчез совсем. Что стало после этого полёта с Трусовым так и остаётся загадкой. Долгие поиски так и не увенчались успехом.



Официально так и значится, что он просто пропал (по имеющимся сведениям, семья Трусовых (Штейн) с 1980 года проживает в Чикаго, штат Иллинойс, США).

После «пропажи» инженера, работа временно сбавила обороты. Заменил его инженер Юрий Мальцев. После такого эксперимента было понятно, что такой способ не годится для Олимпиады. Стали пробовать новые идеи. Следующий вариант был, чтобы зверя «несли» по воздуху воздушные шары. Они прикреплялись определённым образом, смещая центр тяжести самого медведя.



Это позволяло более отчётливо контролировать полёт медведя, а находящийся оператор в кабине задней лапы мог бы более точно управлять всеми процессами.







Оператор должен был непосредственно управлять всей конструкцией находясь в правой лапе медведя. Предполагалось, что в лапе будет проделана щель, через которую можно будет наблюдать за полётом и в случае чего корректировать полёт куклы.

Но такой вариант тоже был провальным. На первом же тестовом полёте аэростат потерял управление и полетел в сторону горящего олимпийского факела. Пролетая над ним кукла вспыхнула, а находящейся в ней инженер Игорь Артамонов, получил сильнейшии ожоги и в дальнейшем скончался от них.



Снова стал вопрос вертикального и правильного движения медведя. Сотрудники института решили положить груз в его лапы и надеялись, что он изменит способ своего воздушного путешествия, ко всему прочему к нему привязали гирлянду из 24 огромных воздушных шаров.После такой трагедии самим Фабером была предложена новая идея — закрепить воздушные шары на передних лапах и ушах и немного подкачать гелием самого медведя. Такой вариант запуска наконец-то увенчался успехом.



Медведь летел так, как планировали организаторы. Многие участники этого процесса в этот момент «выдохнули». Осталось дело за малым — разработать «путь» полёта медведя.







После согласования всей процедуры полёт мишки должен был начинаться на Олимпийском стадионе, далее пролетая над районами Москвы, которые считались менее населенными (Ленинские горы, Дерябино) и приземлиться в районе Солнцево.

Как и было обещано, медведь имел свой «воздушный коридор». Даже, на крайний случай, обсуждался вариант разгона облаков над столицей. Оставалось решить вопрос только с ветром. Думается, если бы у организаторов была возможность контролировать его поток и силу, они непременно бы этим воспользовались.



Но такие процессы были не подвластны организаторам, поэтому этот вопрос так и остался самым «больным».

Перед самой Олимпиадой изготовили ещё одну куклу-аэростат, для подстраховки. Потому как, в самый «нужный» момент не должно случаться никаких недоразумений.

Летающий мишка

Итак, 3 августа 1980 года под песню, в исполнении Льва Лещенко вместе с Татьяной Анциферовой, все неравнодушные люди (а их насчитывалось около двух миллиардов), следили за финальными мероприятиями на церемонии закрытия Олимпиады-80 на московском стадионе имени Ленина в Лужниках.



В сумеречное небо Москвы была запущена фигура медведя привязанного к огромным воздушным шарам. Вся многотысячная аудитория стадиона не сдерживала чувств: кто-то плакал (многие даже рыдали), кто-то пел песню и махал рукой, провожая тем самым медведя в его небесный путь и веря, что он обязательно отыщет дорогу в свой сказочный лес о котором поётся в его песне.



Вначале из его лап вылетели три воздушных шарика, как бы радуясь и вступая в унисон со всей публикой и только потом поднимаясь над трибунами всё выше и выше он окончательно исчез в ночном небе Москвы.

Автор талисмана потом прокомментировал свои чувства:

«Я не плакал, а соседки по трибуне ревели как белуги. Понятно, женщины».

«Такой любви к талисману не было ни на одной Олимпиаде. Четырнадцать дней его видели иностранцы, и они так к нему привыкли, он так проник в их сердца, что женщины ревели, а мужчины их успокаивали. Поэтому я и считаю, что работа удалась».

Народный артист СССР, главный режиссёр массового театрализованного открытия и закрытия XXII Олимпийских Игр потом делился своими мыслями:

«— Волновались за него ужасно (интервью опубликовано в газете «Комсомольская правда» от 6 августа 1980 года — наше примечание). Поднять самому себя Мише было трудно, потому мы помогли ему шарами, которые также наполнены гелием. Когда Миша оттолкнулся от земли, ему открыли один из клапанов, давая возможность медленному выходу газа. За Мишей следили. Была создана специальная группа поиска.



А он, умница, не заставил себя искать где-нибудь на крыше дома или снимать с верхушек деревьев. Спокойно приземлился на лужайке»

— это, так сказать, одна из версий «официального источника» [ 7 ].

Уже после окончания Олимпиады работники НИИ резиновой промышленности поделились с народом «секретной информацией». Эти три шарика была некой системой оповещения, по ним определяли направление и скорость ветра.



Слухи, домыслы и факты

После того как эмоции поутихли для многих были интересны ответы на вопросы: Куда всё же улетел медведь? Что с ним случилось? Где он теперь? Слухов и фактов по этому поводу собралось не мало. И они очень кардинально разнятся. Даже у «официальной» версии существуют различные «концовки».

На сегодняшний день существует «официальная» и пожалуй «самая добрая» версия случившегося, которую как раз и рассказывают все участники событий, в том числе и автор талисмана. Также, именно её публиковали в советских газетах. На следующий день после закрытия Олимпиады, во всеуслышание было рассказано о том, что олимпийский медведь счастливо выполнил свой долг — пролетев над стадионом и после полусуток путешествий, был найден возле Ленинских гор (ныне Воробьёвы горы) Москвы.



После приземления там был подобран организаторами и торжественно был передан в павильон ВДНХ для того, чтобы им наслаждались зрители. Это, как говорится рассказывали «идеальный вариант», потому, как в СССР «не идеально» быть не могло. Всё должно было идти так, как запланировано и продумано. Потому, как: «всё продумано до мелочей».







Потом многие участники Олимпиады начали давать интервью и здесь уже варианты разнились и «обрастали» новыми событиями и фактами. По словам Владимира Петровича Шпакова (на момент Олимпиады он занимал должность начальника отдела пневматических конструкций Загорского филиала НИИ резиновой промышленности, и он курировал все процессы связанные с медведем):

«— Сидеть никто в нашем изделии не мог, оно заполнялось гелием, и дышать там было нечем, да и конструкция не предусматривала пилота. Мишка изготовлялся по принципу свободного аэростата и был неуправляем. Он мог подняться на высоту до 1000 метров и летать более двух часов. Потом давление уменьшалось и он прекращал полёт. Упал Мишка в Подмосковье в лесу (где точно, не знаю), оболочка его при этом порвалась.



С просьбой отремонтировать к нам никто не обращался. Но поскольку мы изначально сделали два экземпляра медведя (для подстраховки), то не летавшего Мишку Олимпийский комитет выставлял на обозрение на ВДНХ. Немцы хотели его купить за приличные деньги, но им было отвечено, что талисман не продается. Так и истлел он где-то на складе, ведь срок службы прорезиненной хлопчатобумажной ткани даже при идеальном хранении не более 20 лет.»

Сам автор олимпийского талисмана, Виктор Чижиков отметил в интервью:

«— Он полетел неожиданно для меня. Ну, вынесли и вынесли на стадион медведя… Самое интересное, что когда его отпустили, то он полетел в направлении Красной Пресни, а потом, под напором ветра, в другую сторону. Я сначала подумал, надо же, как он хорошо чувствует дом, где родился.



А оказалось, что он не долетел, рухнул где-то недалеко от университета, на Воробьевых горах…Его нашли около пивного киоска, причем он сшиб и сам киоск, и половину очереди. Так говорят. А я не могу ничего ни подтвердить, ни опровергнуть».

То, что он был представлен в одном павильоне ВДНХ всё же является правдой. Он выставлялся там более 10 лет.

«Олимпийский Мишка — символ Московской Олимпиады. Насколько же он был обаятельнее и человечнее однообразно красивых и целеустремленных плакатных «строителей коммунизма!». И как же история рождения талисмана Олимпиады и его дальнейшая судьба характерны для того времени! Когда он улетал в московское небо под берущую за душу песню Пахмутовой и Добронравова, даже у самых закоренелых циников на глаза наворачивались слёзы.



Два миллиарда человек во всем мире следили за самой трогательной в истории Олимпиады церемонией закрытия игр. И почти никто не знал, что дальше случилось с таким милым Мишкой. А он приземлился на окраине Москвы, сбил пивную будку, до смерти напугав двух местных «дядек».



Затем его на какое-то время выставили на ВДНХ, рядом с другими достижениями советского народного хозяйства (коровы-рекордсменки, монстроподобный трактор «Кировец» и олимпийский Мишка — есть чем гордиться народному хозяйству!). В то время одна западно-германская фирма предложила купить резинового Мишку за 100 тысяч марок.



Наивные немцы! У советских — собственная гордость, которая не продаётся за презренные дойчмарки! Мишку с ВДНХ отправили в один из подвалов Олимпийского комитета СССР, где он стоял до тех пор, пока его… не съели крысы.» (А. Хорошевский. «100 знаменитых символов советской эпохи»).





Другие версии также имеют множетсво различных вариантом случившегося и варьируются от самых «добрых» до самых «безумных».

По одной из них внутри всё-таки находился пилот и медведя в очередной раз подвёл ветер, и кукла-аэростат, вместе с находящимся внутри человеком, Русланом Суровым, унесло в «не ту сторону». Суров долгое время летал туда, куда его нёс ветер. Его обуревал самый сильный страх для советского человека — улететь на этом аэростате за границу.



Чтобы этого избежать, он нажал экстренную кнопку, которая, как раз и была приготовлена для такого случая. После этого он совершил посадку в подмосковном пансионате «Вымпел», где его и лицезрели неспавшие отдыхающие.



Подмосковный пансионат «Вымпел» с высоты медвежьего полёта



Даже в этой версии есть два варианта развития событией. По одной из них Суров приземлился живой, только потерял сознание, а по другой — мёртвый. За такой «последний полёт» его, якобы, посмертно наградили званием героя. О том, как забирали самого медведя из пансионата информация полностью отсутствует. То ли за счёт своей секретности, то ли потому, что информация полностью вымышленная.

Две самые «безумные» версии рассказывают нам, что в небо недалеко от места, где летел медведь, поднялся и специальный самолёт со снайпером внутри и он незаметно и точно подстрел несколько шариков, что дало медведю приземлиться «туда, куда нужно». Из этой же серии, есть ещё одна, более масштабная версия, что Мишка был сбит ПВО.

Многие люди создавали слухи, просто для того чтобы привлечь к себе внимание. От этого и существует множество историй, где и как приземлился медведь. Откровенно много жителей нашей страны хотели и дальше быть причастны к истории с нашим добрым, олимпийским мишкой. Они рассказывали, что именно около их дома упал знаменитый герой. В итоге каждый находит ту историю, которая ему ближе по духу и верит в неё. «Правда» для каждого своя, в том числе и для бывшего советского правительства и Организационного комитета.



Символ вечен, а сама кукла — не очень

За всю историю создания мишки было снято множество фильмов, как о нём самом, так и о художнике, придумавшего талисман. С самого первого появления он коммерчески успешный зверь.

В своих интервью Виктор Чижиков часто говорит:

«— Я его сдал в 1977 году. Ни одной жалобы не было, что это плагиат, а ведь медведи перерисованы миллионы разными людьми во всех странах. А когда изображение становится популярным во всех странах — есть много шансов, что подадут жалобу, пойдут в суд, а тут — тишина! Он настолько самобытен, у него такая мощная душевность (слово «духовность» я не употребляю, потому что меня побьют), и я понимаю, что я сделал очень хорошее изображение». [ 10 ]

Продукцию с изображением нашего талисмана можно было увидеть на различных вещах. Кроме этого он «принимал участие» в съёмках многих детских мультфильмах и даже в нескольких фильмах.







Но увы… со временем даже самые удивительные и трогательные вещи приходят в негодность. Так произошло и с медведем. Сначала медведь-аэростат радовал всех посетителей в одном из павильонов в Московском ВДНХ, потом немного истрепался и был отправлен на заслуженный «отдых». Дальнейшая судьба его неизвестна.

Несмотря на то, что с окончания Олимпиады-80 прошло 39 лет, а с момента «рождения» медведя-талисмана 42 года , он всё равно не теряет популярности и всё ещё любим народом. Сейчас в павильонах ВВЦ красуются новые куклы Олимпийского мишки. Новенькие, разного размера, разного дизайна, манят к себе, как бы говоря:

«обними меня, прикоснись к истории».



«Перерождение» медведя-талисмана

Прав был Виктор Чижиков, насколько сложно придумать образ-талисмана из всех образов уже имеющихся в природе. Так невооружённым глазом можно заметить, что в 2014 году на проводимых в Сочи Олимпийских играх медведь-талисман уж очень похож на талисман Олимпиады-80. Может они родственники?

По этому поводу Чижиков говорит:

«Я — художник, смотрел и видел — есть общее. Разрез глаз, улыбка с насечками в углах рта, характерными для моих персонажей…Сочинского мишку воздухом накачали больше и сделали из него какого-то алкаша, раздув нос. Шарф надели. Но от этого он не изменил внешность…



В общем, чувствовалось, что мимо не прошли. А многие люди совершенно серьёзно думали, что в Сочи был мой мишка, только перекрашенный в белый цвет. Больше того, в связи с сочинской Олимпиадой магнитик на холодильник выпускался под маркой Сочи, но с моим медведем…»

То ли организаторы Олимпиады-2014 года решили повторить коммерческий успех прошлого талисмана и просто «переродить» медведя, то ли решили не тратить много сил и времени на создание нового, ещё небывалого медведя. В общем имеем то, что имеем.

Заключение

По сей день олимпийский мишка Олимпиады-80 это добрый символ целой эпохи. Символ нашей сплочённости, силы, крепости, доброты, мира и любви. От мала до велика все знают кто он.



Коллекционеры и просто любители с интересом и почтением относятся к любым его изображением. Очень много среди его поклонников людей, которые в ту пору ещё не были рождены, однако, они узнали о нём и сейчас ценят и любят его и по-детски верят, что он когда-нибудь появится и скажет им:

«Мы обязательно встретимся… слышишь меня…? Прости… Там, куда я ухожу… весна…» Дельфин «Весна»

Школа аналитики



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