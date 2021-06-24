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«Он пил кофе, запрокинул голову и я выстрелил!»- Снайпер Василий Зайцев Воспоминания о войне

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Из воспоминаний о войне советского снайпера, Героя Советского Союза, Зайцева Василия Григорьевича

0:01 Кто такой советский снайпер
0:51 Что видит снайпер
1:29 Как из писаря стал снайпером
2:35 Мне нравилось быть снайпером, а наблюдать за противником- моя страсть
3:29 Охота на офицеров: "мелкую рыбу отпускаем, ждём крупную"
4:32 Снайперские дуэли Василия Зайцева
6:19 Тактика снайперов во время Великой Отечественной войны
7:46 Характер вражеского снайпера, как его перехитрить и выиграть дуэль
8:22 Немецкие снайперы, как с ними боролись
9:05 Кто помогал снайперам при ведении снайперских дуэлей
10:23 Как искали и находили снайперов противника
11:18 Кто был лучшим снайпером в Сталинграде
12:14 Василий Григорьевич Зайцев после войны…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Cvq5xz5uHyw
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