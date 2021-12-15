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Находчивость, сообразительность и выдумка советского снайпера при ночной снайперской охоте на немцев

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Рассказ советского снайпера Кучменко Григория Тихоновича про то, какими хитростями он пользовался при ночных снайперских охотах. Рассказ от первого лица…

Другие истории про снайперов:
Снайперские дуэли Кучменко – https://youtu.be/IVH9lHq8pSI
«Он пил кофе, запрокинул голову и я выстрелил!»- Снайпер Василий Зайцев Воспоминания о войне – https://youtu.be/Cvq5xz5uHyw

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8d1YvKB7gRQ
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