Находчивость, сообразительность и выдумка советского снайпера при ночной снайперской охоте на немцев
Рассказ советского снайпера Кучменко Григория Тихоновича про то, какими хитростями он пользовался при ночных снайперских охотах. Рассказ от первого лица…
Другие истории про снайперов:
Снайперские дуэли Кучменко – https://youtu.be/IVH9lHq8pSI
«Он пил кофе, запрокинул голову и я выстрелил!»- Снайпер Василий Зайцев Воспоминания о войне – https://youtu.be/Cvq5xz5uHyw
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