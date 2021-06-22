Главная » Видео, История, Мировоззрение

Егор Яковлев – кто решил уничтожить всех советских евреев

59 0

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h0XgxDZ-M2o
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Е. Яковлев: В случае победы Германии в войне мы повторили бы судьбу индейцев
Новости Украины и Новороссии 01 мая 2020
Знать против Потемкина. Часть первая / Борис Кипнис и Егор Яковлев
Развенчание мифа о „русском патриоте” Н.И. Бухарине-2
Миф о параде в Бресте
Яма разлада „Я” и „Мы”
Рассказывает маршал Язов
ГКЧП создал Горбачев

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru