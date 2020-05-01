Новости Украины и Новороссии 01 мая 2020
- 09:11 Час с Диким Шарием;).
- 08:02 Тимошенко сравнила Украину с идущим на дно “Титаником”.
- 06:32 В России раскрыли план Украины по зачистке Донбасса.
- 05:13 Страшный позор Украины (ВИДЕО).
- 04:49 Украине грозят карантинные бунты? (ВИДЕО).
- 03:30 Поржавевший занавес: Скандал с украинскими заробитчанами (ВИДЕО).
- 01:30 Карантин «убил» тысячи заведений общепита на Украине.
- 00:30 У Зеленского пообещали объявить о назначении Саакашвили в ближайшие дни.
Час с Диким Шарием;)
Все то, о чем мог сказать в часовом интервью. Без сдерживаний, закрытых тем, цензуры и самоцензуры.
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Тимошенко сравнила Украину с идущим на дно “Титаником”
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В России раскрыли план Украины по зачистке Донбасса
Именно по этой причине киевские власти отказываются следовать достигнутым договоренностям в рамках «нормандской четверки».
В программе Владимира Соловьева депутат Госдумы Константин Затулин поделился мнением относительно плана Украины по зачистке ЛДНР. По его мнению, киевский режим несет региону большую угрозу как с медицинской точки зрения, так и вероятных провокаций в это непростое время.
Из-за того, что Украина отказывается следовать достигнутым договоренностям, Лавров не видит смысла во встрече «нормандской четверки», объяснил парламентарий. Киев лишь «кормит завтраками» лидеров стран, но в действительности даже не собирается спасать Донбасс. У киевского режима на него другие планы. Губительные.
«Украина от этого принципиально отказывается. Вместо этого мы слышим всякие версии, как сначала мы зайдём в Донбасс, потом мы выйдем на границу, потом мы, может быть, проведём выборы».
Затулин добавил, что за всем этим скрывается план по зачистке ЛДНР от различных нежелательных элементов, которые могут выиграть на выборах. Именно поэтому киевские власти ничего не делают, и, как выразился депутат, мы видим «слияние образов Зеленского и Порошенко».
Сколько Порошенко «кошмарил» Донбасс, и Зеленский обещал с этим разобраться, остановить кровопролитие и войну, но пока безуспешно. Вместо урегулирования ситуации он решил продолжить линию своего предшественника. И это огромнейшая проблема для всех украинцев, а особенно жителей Донбасса.
«Вы представляете опасность для окружающих, в этом проблема. Не только опасность, связанную с коронавирусом, но и опасность, связанную с тем, что вы страна, которая в любой момент готова на провокацию», — отметил Затулин.
Вместо мира украинский режим снова готовится к обстрелам и новым убийствам мирных людей…
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Страшный позор Украины (ВИДЕО)
Почему в стране, в которой приняли закон об осуждении нацистского и коммунистического режимов, закрывают глаза на то, что кто-то служил под началом немецкого абвера? При этом любой, кто служил под управлением НКВД (КГБ) — сразу же «предатель», его необходимо предать анафеме и вычеркнуть из истории.
Об этом рассказал журналист Павел Кухаркин в новом выпуске «Пригорело» на Klymenko Time.
«Я понял, как это всё работает у них в головах. Во-первых, это мир кривых зеркал. Можно смеяться над культом личности в СССР, говорить, что это „рабский менталитет“. Но при этом проводить шахматные турниры имени Степана Бандеры», — сказал Кухаркин.
Если дивизия СС «Галичина»* так боролась за независимую Украину, то почему спустя более чем 70 лет её участники рефлекторно ещё зигуют?
«Всё это фарс! Я вообще молчу про форму, в которой они шляются друг к другу в гости, на награждения. Но вот этим „недоразумениям“ можно устраивать свой шабаш. А вот другим проводить нормальные мероприятия и отмечать праздники почему-то нельзя», — поделился журналист.
Второе — это тотальная амнезия. Когда надо забыть что-то важное в истории, то забывается именно невыгодная часть. По словам Кухаркина, забывается то, что «дивизия „Галичина“ — это дивизия СС». Но любому участнику советской эпохи каждый раз это припоминается.
«Даже ходить далеко не нужно. Многим современникам приписывают „чиновник времён Януковича“. Это каждый раз вспоминают Портнову, Лукаш и другим, но забывают о Пете и его „шохах“» — отметил блогер.
Даже Владимиру Ленину, как сказал Павел, «возвращается бумерангом часть его негативной деятельности». Он объяснил, что «поначалу большевики старались затереть имперское прошлое, разные достояния царизма».
«Но факт остаётся фактом: он внёс огромный вклад в развитие мировой истории. Ленин — это большая величина и он осуществил колоссальное влияние на ход истории Украины», — подчеркнул он.
Он отметил, что «в желании поменять многие вещи, которые были присущи царской эпохе, слово „Украина“, которое произносилось в то время по-разному — „УкраИна“ или „УкрАина“, — стало произноситься исключительно как „УкраИна“, при том, что большинство при царе говорили „УкрАина“».
«То есть, даже в таких национальных мелочах есть его влияние. Но сегодня об этом никто не вспомнит», — обратил внимание блогер.
Стараются обходить стороной украинские «патриоты» и то, что самолёт «Мрiя» имел прямое отношение к Советскому Союзу, который направил все свои мощности на осуществление этого проекта.
«Наверно, очень стыдно признавать себя частью огромного промышленного потенциала, а тем более говорить, что самолёт был нужен не только для космической программы, но и для Красной армии. Потому что все разработки по сути были военные», — пояснил Павел.
Он добавил, что, к сожалению, это тенденция на Украине — вычёркивать определённые заслуги Советского Союза либо их приуменьшать и хвастаться «не той стороной истории, которой можно хвастаться».
«Сейчас многие неадекватные будут радоваться тому, что из-за карантина отменяется празднование 9 мая, а все, кто хотел выйти в „бессмертных полках“, пройтись к памятникам — останутся дома. И это маленькая „перемога“ для тех, кто проиграл в этот день. Но в этом есть и определённый плюс. Дело в том, что оставаясь дома, фокус внимания как раз будет сконцентрирован на телевизоре и на действиях властей. И будет ясно — будут ли они стесняться и вычёркивать то, что не нужно вычёркивать. Либо, всё-таки, будут иметь „яйца“ — сказал блогер.
— Хотя спустя год уже нет иллюзий по отношению к Зе-команде и к тому курсу, которым мы идём…».
Но возвращаясь к Ленину и к СССР, Кухаркин подчеркнул, что СССР, всё-таки, пришёл к тому, что невозможно построить великую страну без прошлого. Именно потому начали возрождать офицерские звания, реабилитировать Кутузова, Суворова и многих других. Но это было в 20 веке.
«Сейчас много чего поменялось и никто не пытается учиться на ошибках прошлого. Потому что все институты «национальной амнезии», все эти институты «национального оболванивания, вся эта программа заточена как раз под совершенно другое. И никто не пытается ничего изменить», — подытожил он.
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* Запрещённая на территории РФ экстремистская организация.
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Украине грозят карантинные бунты? (ВИДЕО)
Карантин на Украине продлили до 11 мая. В связи с этим украинский премьер Денис Шмыгаль предложил поэтапный план того, как страна будет из него выходить.
Но план Шмыгаля, по словам киевской журналистки Олеси Медведевой, «устроил далеко не всех».
«Украинский малый бизнес требует снимать ограничения с 1 мая и грозит майданом. Да и фермеры, которые не могут сбыть собранный урожай из-за закрытия рынков, уже начинают перекрывать дороги», — сказала Медведева.
В ответ на недовольство народа — в Администрации президента Украины заявили, что открыть рынки решением Кабмина могут с 29 апреля. Хотя до того их планировали едва ли не в самую последнюю очередь после выхода из карантина.
Вряд ли тысячи украинских предпринимателей переживут ещё 1–2 месяца карантина, запланированные правительством, считает блогер. А тем более, когда для крупного бизнеса послабления действуют уже сейчас. И это очень раздражает малых и средних предпринимателей.
Не исключено, что в ближайшее время на Украине могут возникнуть протесты. Но пойдёт ли власть на послабление карантина? Вопрос…
Первыми на антикарантинный бунт вышли херсонские фермеры, которые устроили акцию протеста на въезде в Херсон. Их возмущает, что в область возят свои товары крупные сети, а малым предпринимателям ничего реализовать не удаётся.
«Они потребовали, чтобы власть, если не сможет открыть рынки, то организовала бы закупку сезонных товаров у них по приемлемым ценам», — пояснила Медведева.
Губернатор Херсонщины Юрий Гусев пообещал поднять эту проблему на интернет-форуме. В своей соцсети он написал, что «его команда совместно с парламентариями работает над планом антикризисных экономических мер, которые бы предоставили дополнительный импульс развитию экономики после карантина, а также поддержали бы бизнесменов и предпринимателей во время карантина». А фермерам на всякий случай напомнил об ответственности за нарушение карантина во время акций протеста.
Недовольны фермеры Днепропетровской и Запорожской областей. Тем, кто вырастил овощи в теплицах, придётся их выбрасывать тоннами. Перекупщики у них овощи не покупают, так как не знают — купят ли у них?
«Из-за этого фермеры вывозят овощи в придорожные посадки и поля, чтобы они там сгнивали. Государство вообще этой проблемой не занимается, делая вид, что её не существует. А сбыт наладить никак не помогает», — отметила Медведева, добавив, что в случае, если карантин не снимут 1 мая, то на Украине соберётся новый майдан.
Как сообщала «Русская Весна», один из украинских городов остался без скорой помощи из-за массового заражения медиков коронавирусом.
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Поржавевший занавес: Скандал с украинскими заробитчанами (ВИДЕО)
Из Борисполя на протяжении 29 апреля пытался вылететь чартерный рейс в Великобританию, организованный работодателем для украинских граждан, имеющих долгосрочный контракт. Госавиаслужба то давала разрешение на вылет, то отменяла его, ссылаясь на распоряжение правительства.
В итоге рейс таки вылетел, после встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с послом Европейского Союза в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.
В последние дни Кабмин сделал массу противоречивых заявлений по поводу будущего украинских заробитчан, которые хотят вернуться на работу в страны Европы. В итоге все эти заявления переросли в грандиозный скандал.
Сомнения в целесообразности
22 апреля премьер-министр на прямой вопрос о том, будет ли Украина позволять своим гражданам выезжать на заработки за границу, ответил, что Кабмин приложит максимум усилий, чтобы оставить людей дома. Поскольку «в Украине также полно работы». Правда, рабочие места Шмыгаль только планирует создавать, а платить думает по 6-8 тысяч гривен в месяц.
Глава МИД Дмитрий Кулеба 28 апреля заявил, что государство руководствуется, прежде всего, соображениями безопасности и здоровья граждан, а поэтому в пандемию отправлять своих граждан за границу, якобы нелогично.
Уже после скандала с лондонским рейсом и встречей с послами Шмыгаль разразился заявлением, что правительство рассмотрит запросы от стран-партнеров по потребности в сезонных работниках, но при определенных условиях.
«Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда для украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции», — заявил Шмыгаль.
Чего это вдруг правительство решило, что оно может устанавливать, кому из украинцев, куда ехать, а кому нет, премьер-министр не объяснил.
Позже в правительстве все-таки вспомнили о Конституции и объяснили, что никакого запрета на выезд из Украины нет, но чиновникам очень хотелось бы оставить заробитчан на Украине.
«Государству эти люди очень нужны. Они гибкие, активные, готовы выехать за тысячи километров от родного дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно», — отметил вице-премьер Вадим Пристайко, которого уполномочили вести переговоры с западными странами о выезде заробитчан.
Пристайко говорит, что уже провел ряд телефонных разговоров с чиновниками стран ЕС, чтобы сформировать единый эффективный механизм работы.
«Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить возможность сезонных работников из Украины работать, позаботившись об их здоровье и безопасности за рубежом. Также, мы должны учесть риски и для тех, кто остается в Украине, ведь пересечение границы означает повышенную необходимость проводить обсервацию, чтобы не допустить новых вспышек коронавирусной болезни в Украине», — сказал вице-премьер.
Что тут не так
Норма о праве граждан свободно покидать территорию государства содержится и в ст. 33 Конституции Украины, и в статье 2 Протокола 4 к Европейской Конвенции о защите прав человека.
«Правительство блефует, делая вид, что карантин дает ему право решать, кто летит или не летит на заработки и что у него есть полномочия определять, как организовать людям такую возможность. Этот блеф становится еще более очевидным, если ознакомиться с текстом профильного в этом случае закона о порядке въезда и выезда из Украины ее граждан. В перечне оснований для временного ограничения этого нет права правительства заботиться об их безопасности и здоровья», — отмечает аналитик Фонда Демократические инициативы Петр Бурковский.
Кроме того, не работает и аргумент, что за границей, в частности, в европейских странах, украинцам угроз от коронавируса больше, чем в самой Украине.
Как минимум, в той же Великобритании количество доступных коек интенсивной терапии и масштабы тестирования, несравнимо больше, чем в Украине.
Их ждут
Польша уже ощущает острую нехватку украинских работников. Сельскому хозяйству страны сейчас нужны несколько тысяч рабочих рук, в июне — несколько десятков тысяч. В строительной отрасли, на которую приходится 8% ВВП Польши, также заявляют об острой нехватке работников. Из страны уехал каждый пятый украинский строитель.
После закрытия границ из Польши двумя волнами выехало около 150 тысяч украинцев. В основном это те мигранты, у которых заканчивался срок легального пребывания в стране.
По подсчетам аналитического департамента Gremi Personal, это 12% украинцев, работающих в Польше. При этом треть украинцев, выехавших из Польши, уже хотят вернуться назад.
И украинские работники уже снова выезжают в Европу. «Через польскую границу провозим за 430 злотых (2768 гривен). Дорого, но все риски берем на себя. Пограничники редко отказывают во въезде, если пассажиры правильно подготовились», — рассказывает LIGA.net Антон Стищенко (фамилия изменена по просьбе героя), который возит пассажиров из Украины в Польшу.
Кроме Польши, трудовые мигранты могут добраться наземным транспортом в Венгрию, Чехию и Беларусь. Основное требование для трудовых мигрантов — наличие рабочей визы.
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Карантин «убил» тысячи заведений общепита на Украине
Из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания, которые функционировали на Украине до начала пандемии коронавируса, 12 тысяч по состоянию на конец апреля прекратили свою деятельность.
Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции «Слуга народа» Никита Потураев.
«Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг — прим) до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тыс. из этих 30 — ликвидированы (40% от общего количества). Не в смысле «закрылись на карантин», а в смысле «ликвидировались как предприятия», — сказал Потураев.
Нардеп предполагает, что закрытие ресторанов связано с тем, что Верховная рада не смогла с первого раза принять изменения в государственный бюджет.
«Возможно, это связано с тем, что нам не удалось с первого раза принять бюджет, а именно в том пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательное основание для запуска процедуры форс-мажора. Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде», — добавил заместитель председателя комитета.
По его словам, часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина.
«Возможно, кто-то из этих 12 тыс. ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем, сколько, и это проблема», — добавил Потураев.
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У Зеленского пообещали объявить о назначении Саакашвили в ближайшие дни
Вопрос с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили решится в ближайшее время.
Станет известно, на какую должность назначат Саакашвили.
Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Эта история еще не закончилась. Это такой небольшой тизер или анонс, можно так сказать. Я надеюсь, что через несколько дней мы узнаем информацию, и я думаю, что наша страна только выиграет, если господин Саакашвили будет помогать в реформировании нашей страны, заниматься именно реформами», — сказал он.
При этом Тимошенко опроверг информацию о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль не желает видеть Саакашвили в Кабинете министров.
«У господина Шмыгаля хорошие отношения с Саакашвили. Это не соответствует никакой действительности», — заверил он.
Замглавы АП также указал, что «не все должности требуют голосования в Верховной Раде». При этом Тимошенко подчеркнул, что если будут нужны голоса для принятия решения в парламенте о назначении Саакашвили на определенную должность, то «голоса под это есть».
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