Почему в стране, в которой приняли закон об осуждении нацистского и коммунистического режимов, закрывают глаза на то, что кто-то служил под началом немецкого абвера? При этом любой, кто служил под управлением НКВД (КГБ) — сразу же «предатель», его необходимо предать анафеме и вычеркнуть из истории.

Об этом рассказал журналист Павел Кухаркин в новом выпуске «Пригорело» на Klymenko Time.

«Я понял, как это всё работает у них в головах. Во-первых, это мир кривых зеркал. Можно смеяться над культом личности в СССР, говорить, что это „рабский менталитет“. Но при этом проводить шахматные турниры имени Степана Бандеры», — сказал Кухаркин.

Если дивизия СС «Галичина»* так боролась за независимую Украину, то почему спустя более чем 70 лет её участники рефлекторно ещё зигуют?

«Всё это фарс! Я вообще молчу про форму, в которой они шляются друг к другу в гости, на награждения. Но вот этим „недоразумениям“ можно устраивать свой шабаш. А вот другим проводить нормальные мероприятия и отмечать праздники почему-то нельзя», — поделился журналист.

Второе — это тотальная амнезия. Когда надо забыть что-то важное в истории, то забывается именно невыгодная часть. По словам Кухаркина, забывается то, что «дивизия „Галичина“ — это дивизия СС». Но любому участнику советской эпохи каждый раз это припоминается.

«Даже ходить далеко не нужно. Многим современникам приписывают „чиновник времён Януковича“. Это каждый раз вспоминают Портнову, Лукаш и другим, но забывают о Пете и его „шохах“» — отметил блогер.

Даже Владимиру Ленину, как сказал Павел, «возвращается бумерангом часть его негативной деятельности». Он объяснил, что «поначалу большевики старались затереть имперское прошлое, разные достояния царизма».

«Но факт остаётся фактом: он внёс огромный вклад в развитие мировой истории. Ленин — это большая величина и он осуществил колоссальное влияние на ход истории Украины», — подчеркнул он.

Он отметил, что «в желании поменять многие вещи, которые были присущи царской эпохе, слово „Украина“, которое произносилось в то время по-разному — „УкраИна“ или „УкрАина“, — стало произноситься исключительно как „УкраИна“, при том, что большинство при царе говорили „УкрАина“».

«То есть, даже в таких национальных мелочах есть его влияние. Но сегодня об этом никто не вспомнит», — обратил внимание блогер.

Стараются обходить стороной украинские «патриоты» и то, что самолёт «Мрiя» имел прямое отношение к Советскому Союзу, который направил все свои мощности на осуществление этого проекта.

«Наверно, очень стыдно признавать себя частью огромного промышленного потенциала, а тем более говорить, что самолёт был нужен не только для космической программы, но и для Красной армии. Потому что все разработки по сути были военные», — пояснил Павел.

Он добавил, что, к сожалению, это тенденция на Украине — вычёркивать определённые заслуги Советского Союза либо их приуменьшать и хвастаться «не той стороной истории, которой можно хвастаться».

«Сейчас многие неадекватные будут радоваться тому, что из-за карантина отменяется празднование 9 мая, а все, кто хотел выйти в „бессмертных полках“, пройтись к памятникам — останутся дома. И это маленькая „перемога“ для тех, кто проиграл в этот день. Но в этом есть и определённый плюс. Дело в том, что оставаясь дома, фокус внимания как раз будет сконцентрирован на телевизоре и на действиях властей. И будет ясно — будут ли они стесняться и вычёркивать то, что не нужно вычёркивать. Либо, всё-таки, будут иметь „яйца“ — сказал блогер.

— Хотя спустя год уже нет иллюзий по отношению к Зе-команде и к тому курсу, которым мы идём…».

Но возвращаясь к Ленину и к СССР, Кухаркин подчеркнул, что СССР, всё-таки, пришёл к тому, что невозможно построить великую страну без прошлого. Именно потому начали возрождать офицерские звания, реабилитировать Кутузова, Суворова и многих других. Но это было в 20 веке.

«Сейчас много чего поменялось и никто не пытается учиться на ошибках прошлого. Потому что все институты «национальной амнезии», все эти институты «национального оболванивания, вся эта программа заточена как раз под совершенно другое. И никто не пытается ничего изменить», — подытожил он.

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