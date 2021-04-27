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Знать против Потемкина. Часть первая/Борис Кипнис и Егор Яковлев

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Военный историк Борис Кипнис вновь в гостях на «Цифровой истории». На этот он рассказал об интригах двора Екатерины II против светлейшего князя Григория Потемкина во время позднего периода ее правления. Жертвой тех дворцовых интриг стал даже полководец Суворов… Кто объединился против Потемкина? Как его выставляли в невыгодном свете для императрицы? Чего удалось достичь интриганам, и почему Суворов воспротивился назначению своей дочери фрейлиной к государыне? Об этом – в новой увлекательной лекции друга нашего проекта Бориса Кипниса.

Лекция вновь получалась большая. Решили разделить, вторую часть ожидайте на этой неделе. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dGTid_QDq3M
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