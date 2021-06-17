Владислав Микоша. Советский Союз в цвете. Часть 3
Владислав Микоша. Советский Союз в цвете
Владислав Микоша. Советский Союз в цвете. Часть 2
1964. Девочка с арбузами
1964. Дети в осеннем парке
1964. В осеннем парке
1964. В осеннем парке
1964. Осень. На набережной
1964. Вид на Крымский мост
1964. Вид на Константино-Еленинскую башню Московского Кремля
1964. Аэропорт «Внуково»
1964. Аэропорт «Внуково»
1964. Аэропорт «Внуково»
1965. За чтением журнала «Огонек»
1974. Встреча с Джокондой… апрель – июнь