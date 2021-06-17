Главная » История, Творчество

Владислав Микоша. Советский Союз в цвете. Часть 3

94 0


Владислав Микоша. Советский Союз в цвете
Владислав Микоша. Советский Союз в цвете. Часть 2

1964. Девочка с арбузами
1964. Девочка с арбузами

1964. Дети в осеннем парке
1964. Дети в осеннем парке

1964. В осеннем парке
1964. В осеннем парке

1964. В осеннем парке.
1964. В осеннем парке

1964. Осень. На набережной
1964. Осень. На набережной

1964. Вид на Крымский мост
1964. Вид на Крымский мост

1964. Вид на Константино-Еленинскую башню Московского Кремля
1964. Вид на Константино-Еленинскую башню Московского Кремля

1964. Аэропорт «Внуково»
1964. Аэропорт «Внуково»

1964. Аэропорт «Внуково».
1964. Аэропорт «Внуково»

1964. Аэропорт «Внуково»1
1964. Аэропорт «Внуково»

1965. За чтением журнала «Огонек»
1965. За чтением журнала «Огонек»

1974. Очередь к Джоконде. Женский портрет. апрель
1974. Встреча с Джокондой… апрель – июнь

1974. Очередь к Джоконде. апрель - июнь.

1974. Очередь к Джоконде. апрель - июнь

1974. Очередь к Джоконде. апрель - июнь.1

1974. Встреча с Джокондой... апрель - июнь

1974. Встреча с Джокондой... апрель - июнь

1974. Встреча с Джокондой... апрель - июнь1
Источник: https://humus.livejournal.com/7825368.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru