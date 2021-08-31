Фотограф Владислав Микоша. Фотографии 1930-х годов
Владислав Микоша. Советский Союз в цвете
Владислав Микоша. Советский Союз в цвете. Часть 2
Владислав Микоша. Советский Союз в цвете. Часть 3
1930. Дирижабль «Graf Zeppelin»
1934. Руководитель экспедиции на ледоколе «Челюскин» О.Ю. Шмидт.
1934. Участники экспедиции по спасению челюскинцев. Летчик Бабушкин М.С., И.Т. Спирин и Молоков В.С.
1934. Участники экспедиции по спасению челюскинцев. Летчик Молоков В.С.
1934. Участники экспедиции по спасению челюскинцев. Летчик Доронин И.В. и писатель Розенфельд М.К.
1934. Экспедиция по спасению челюскинцев. Летчик Фарих Ф.Б.
1934. Экспедиция по спасению челюскинцев. Синпотик Самойлова
1934. Участники экспедиция по спасению челюскинцев на борту судна «Смоленск». Владивосток
1934. Экспедиция по спасению челюскинцев. Бухта Провидения
1934. Экспедиция по спасению челюскинцев. Бухта Лаврентия
1934. Экспедиция по спасению челюскинцев. Пароход «Смоленск»
1934. На тихой воде. «Смоленск» идет на спасение челюскинцев
1934. Экспедиция по спасению челюскинцев