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Фотограф Владислав Микоша. Фотографии 1930-х годов. Часть 3

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Владислав Микоша. Советский Союз в цвете
Владислав Микоша. Советский Союз в цвете. Часть 2
Владислав Микоша. Советский Союз в цвете. Часть 3
Фотограф Владислав Микоша. Фотографии 1930-х годов
Фотограф Владислав Микоша. Фотографии 1930-х годов. Часть 2

1934. Семья летчика Михаила Васильевича Водопьянова
1934. Семья летчика Михаила Васильевича Водопьянова

1934. Летчик Василий Сергеевич Молоков с женой и сыном
1934. Летчик Василий Сергеевич Молоков с женой и сыном

1934. Летчики - участники экспедиции по спасению «челюскинцев», первые Герои Советского Союза
1934. Летчики – участники экспедиции по спасению «челюскинцев», первые Герои Советского Союза

1934. Экспедиция по спасению челюскинцев. Летчик группы Николая Каманина Иван Демиров с бортмехаником рядом с самолетом
1934. Экспедиция по спасению челюскинцев. Летчик группы Николая Каманина Иван Демиров с бортмехаником рядом с самолетом

1934. Экспедиция по спасению челюскинцев. Разгрузка обледенелых деталей самолетов звена Николая Каманина. Мыс Олюторка. март
1934. Экспедиция по спасению челюскинцев. Разгрузка обледенелых деталей самолетов звена Николая Каманина. Мыс Олюторка. март

1934. Экспедиция по спасению челюскинцев. Пароход «Смоленск» во льдах Берингова моря
1934. Экспедиция по спасению челюскинцев. Пароход «Смоленск» во льдах Берингова моря

1934. Экспедиция по спасению челюскинцев. Судно во льдах
1934. Экспедиция по спасению челюскинцев. Судно во льдах

1934. Участник похода «Челюскина» - механик Александр Ервандович Погосов
1934. Участник похода «Челюскина» – механик Александр Ервандович Погосов

1934. Летчик Маврикий Тимофеевич Слепнев - участник экспедиции по спасению «челюскинцев»
1934. Летчик Маврикий Тимофеевич Слепнев – участник экспедиции по спасению «челюскинцев»

1934. Экспедиция по спасению челюскинцев. Карякские дети
1934. Экспедиция по спасению челюскинцев. Карякские дети

1934. Экспедиция по спасению челюскинцев (12)
1934. Экспедиция по спасению челюскинцев

1934. Экспедиция по спасению челюскинцев (11)

1934. Экспедиция по спасению челюскинцев (10)

1934. Экспедиция по спасению челюскинцев (9)

1934. Экспедиция по спасению челюскинцев (8)

1934. Экспедиция по спасению челюскинцев (7)

1934. Экспедиция по спасению челюскинцев (6)

1934. Экспедиция по спасению челюскинцев (5)

1934. Экспедиция по спасению челюскинцев (4)

1934. Экспедиция по спасению челюскинцев (3)

Источник: https://humus.livejournal.com/7955040.html
Метки: авиация, история, Россия, флот, фото, экспедиция
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