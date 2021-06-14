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Владислав Микоша. Советский Союз в цвете

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1948. Братья. 1 мая
1948. Братья. 1 мая

1948. Колонна жителей Пролетарского района на демонстрации. 1 мая.
1948. Колонна жителей Пролетарского района на демонстрации. 1 мая

1948. Колонна жителей Пролетарского района на демонстрации. 1 мая

1948. Колонна жителей Пролетарского района на демонстрации. 1 мая1

1950. В родильном доме.
1950. В родильном доме.

1950. В родильном доме
1950. В родильном доме.

1950. На кого похож? В родильном доме
1950. На кого похож? В родильном доме

1950. Детская спортивная школа общества «Труд»
1950. Детская спортивная школа общества «Труд»

1950. Ленинградский дворец пионеров Свердловского района. В изостудии.
1950. Ленинградский дворец пионеров Свердловского района. В изостудии

1950. Ленинградский дворец пионеров Свердловского района. Мастерская кукол
1950. Ленинградский дворец пионеров Свердловского района. Мастерская кукол

1950. Ленинградский дворец пионеров Свердловского района. Мастерская механической игрушки
1950. Ленинградский дворец пионеров Свердловского района. Мастерская механической игрушки

1950-1955. Дом Ленинградской торговли. Детский отдел.
1950-1955. Дом Ленинградской торговли. Детский отдел

1950-1955. Дом Ленинградской торговли. Детский отдел
1950-1955. Дом Ленинградской торговли. Детский отдел

1950-1955. Дом Ленинградской торговли. Детский отдел1
1950-1955. Дом Ленинградской торговли. Детский отдел

1950-1955. Московское академическое хореографическое училище при Большом театре СССР.
1950-1955. Московское академическое хореографическое училище при Большом театре СССР

1950-1955. Московское академическое хореографическое училище при Большом театре СССР
1950-1955. Московское академическое хореографическое училище при Большом театре СССР

1950-1955. Московское академическое хореографическое училище
1950-1955. Московское академическое хореографическое училище при Большом театре СССР

1951. Чемпионат СССР по волейболу среди женщин. 24 октября - 3 ноября.
1951. Чемпионат СССР по волейболу среди женщин. 24 октября – 3 ноября

1951. Чемпионат СССР по волейболу среди женщин. 24 октября - 3 ноября

1952. Артек. Пионеры на пляже
1952. Артек. Пионеры на пляже

1952. Турецкий поэт Назым Хикмет в пионерском лагере «Артек»
1952. Турецкий поэт Назым Хикмет в пионерском лагере «Артек»

1952-1953. Советский кинооператор Владислав Владиславович Микоша с ассистентом на крыше жилого здания во время съемки на Ленинградском проспекте
1952-1953. Советский кинооператор Владислав Владиславович Микоша с ассистентом на крыше жилого здания во время съемки на Ленинградском проспекте

1954. Первая весна на целине (девочки и куры)
1954. Первая весна на целине (девочки и куры)

1954. Целина. Первая весна. Книги для целинников
1954. Целина. Первая весна. Книги для целинников

1954. Целина. Первая весна
1954. Целина. Первая весна

1955-1956. Строительство высотных зданий в Москве. Строительство здания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
1955-1956. Строительство высотных зданий в Москве. Строительство здания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

1955-1956. Строительство высотных зданий в Москве. Строительство здания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

1959-1960. На улицах города
1959-1960. На улицах города

1959-1960. Памятник композитору П.И. Чайковскому на Большой Никитской улице
1959-1960. Памятник композитору П.И. Чайковскому на Большой Никитской улице

1959-1960. Большой театр Союза ССР
1959-1960. Большой театр Союза ССР

1959-1960. Солисты балета Большого театра Союза ССР Екатерина Максимова и Владимир Васильев
1959-1960. Солисты балета Большого театра Союза ССР Екатерина Максимова и Владимир Васильев
Источник: https://humus.livejournal.com/7821221.html
Метки: история, Россия, фото
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