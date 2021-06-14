Владислав Микоша. Советский Союз в цвете
1948. Братья. 1 мая
1948. Колонна жителей Пролетарского района на демонстрации. 1 мая
1950. В родильном доме.
1950. В родильном доме.
1950. На кого похож? В родильном доме
1950. Детская спортивная школа общества «Труд»
1950. Ленинградский дворец пионеров Свердловского района. В изостудии
1950. Ленинградский дворец пионеров Свердловского района. Мастерская кукол
1950. Ленинградский дворец пионеров Свердловского района. Мастерская механической игрушки
1950-1955. Дом Ленинградской торговли. Детский отдел
1950-1955. Дом Ленинградской торговли. Детский отдел
1950-1955. Дом Ленинградской торговли. Детский отдел
1950-1955. Московское академическое хореографическое училище при Большом театре СССР
1950-1955. Московское академическое хореографическое училище при Большом театре СССР
1950-1955. Московское академическое хореографическое училище при Большом театре СССР
1951. Чемпионат СССР по волейболу среди женщин. 24 октября – 3 ноября
1952. Артек. Пионеры на пляже
1952. Турецкий поэт Назым Хикмет в пионерском лагере «Артек»
1952-1953. Советский кинооператор Владислав Владиславович Микоша с ассистентом на крыше жилого здания во время съемки на Ленинградском проспекте
1954. Первая весна на целине (девочки и куры)
1954. Целина. Первая весна. Книги для целинников
1954. Целина. Первая весна
1955-1956. Строительство высотных зданий в Москве. Строительство здания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
1959-1960. На улицах города
1959-1960. Памятник композитору П.И. Чайковскому на Большой Никитской улице
1959-1960. Большой театр Союза ССР
1959-1960. Солисты балета Большого театра Союза ССР Екатерина Максимова и Владимир Васильев