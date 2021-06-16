Главная » История, Творчество

Владислав Микоша. Советский Союз в цвете. Часть 2

105 0


Владислав Микоша. Советский Союз в цвете. Часть 1

1961. В продуктовом магазине
1961. В продуктовом магазине

1961. В отделе мужской обуви
1961. В отделе мужской обуви

1961. Установка указателя
1961. Установка указателя

1961. Площадь В.В. Маяковского. Здание концертного зала им. П.И. Чайковского
1961. Площадь В.В. Маяковского. Здание концертного зала им. П.И. Чайковского

1961. Памятник Максиму Горькому на площади Белорусского вокзала
1961. Памятник Максиму Горькому на площади Белорусского вокзала

1961. На улицах Москвы
1961. На улицах Москвы

1961. На улицах Москвы.
1961. На улицах Москвы

1961. Московское кафе
1961. Московское кафе

1961. Молодые
1961. Молодые

1961. Метромост ночью
1961. Метромост ночью

1961. Башня Новодевичьего монастыря
1961. Башня Новодевичьего монастыря

1961. Вид с высотного здания гостиницы «Украина» на Москва-реку, набережную Тараса Шевченко и Калининский (ныне Новоарбатский) мост
1961. Вид с высотного здания гостиницы «Украина» на Москва-реку, набережную Тараса Шевченко и Калининский (ныне Новоарбатский) мост

1961. Конвейер автозавода «Москвич»
1961. Конвейер автозавода «Москвич»

1961. В цехе автозавода «Москвич»
1961. В цехе автозавода «Москвич»

1961. В сборочном цехе автозавода «Москвич». Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ, 1961
1961. В сборочном цехе автозавода «Москвич». Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ)

1961. Мальчик и голуби. Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ, 1961)
1961. Мальчик и голуби. Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ)

1961. Гостиница «Украина». Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ, 1961)
1961. Гостиница «Украина». Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ)

1961. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова на Ленинских горах. Кадр из документального фильма «Город большой судьбы»
1961. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова на Ленинских горах. Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ)

1961. Витрина магазина. Кадр из документального фильма «Город большой судьбы»
1961. Витрина магазина. Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ)

1961. В городском троллейбусе. Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ, 1961)
1961. В городском троллейбусе. Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ)
Источник: https://humus.livejournal.com/7822999.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru