Владислав Микоша. Советский Союз в цвете. Часть 2
Владислав Микоша. Советский Союз в цвете. Часть 1
1961. В продуктовом магазине
1961. В отделе мужской обуви
1961. Установка указателя
1961. Площадь В.В. Маяковского. Здание концертного зала им. П.И. Чайковского
1961. Памятник Максиму Горькому на площади Белорусского вокзала
1961. На улицах Москвы
1961. На улицах Москвы
1961. Московское кафе
1961. Молодые
1961. Метромост ночью
1961. Башня Новодевичьего монастыря
1961. Вид с высотного здания гостиницы «Украина» на Москва-реку, набережную Тараса Шевченко и Калининский (ныне Новоарбатский) мост
1961. Конвейер автозавода «Москвич»
1961. В цехе автозавода «Москвич»
1961. В сборочном цехе автозавода «Москвич». Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ)
1961. Мальчик и голуби. Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ)
1961. Гостиница «Украина». Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ)
1961. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова на Ленинских горах. Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ)
1961. Витрина магазина. Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ)
1961. В городском троллейбусе. Кадр из документального фильма «Город большой судьбы» (реж. И.П. Копалин, ЦСДФ)