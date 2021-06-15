Национальный Курс 14.06.2021
Здравствуйте уважаемые зрители канала “Национальный курс”. С вами Алиса и сегодня буду брать интервью у журналиста, телеведущего, публициста, политического консультанта Анатолий Александровича Вассермана. Здравствуйте Анатолий Александрович.
Здравствуйте.
Анатолий Александрович, я подготовила вопросы связанные с последними актуальными событиями. Первый из которых связан с событиями в Белоруссии. Я нашла такую новость, что в Германии нашли виновников экстренной посадки самолёта. Как вы считаете, могут ли действительно западные спецслужбы быть связанны с этим событием? И если да, то какова их цель?
Прежде всего, я не считаю это решение не совсем адекватным. Я его считаю совсем неадекватным. Цель очевидна. Белоруссия, во-первых, очень лакомый кусочек в чисто экономическом отношении. Там находятся одни из крупнейших месторождений солей калия. А это весьма дефицитное удобрение. Если не ошибаюсь, Белоруссия покрывает примерно четверть мирового спроса на калий, как удобрение. Это уже само по себе огромные деньги, а ведь там же в Белоруссии находятся созданные в советское время колоссальные сборочные производства. Которые сейчас правда в значительной степени простаивают, поскольку с распадом Союза резко упала вся экономика Всея Руси, в том числе Белой Руси. и тем не менее, даже того, что там сейчас есть, достаточно для очень серьёзного экономического спроса.
Но это не главное. Куда важней для коллективного Запада то, что через Белоруссию он может давить на остальную Россию. Он может ограничивать экономические возможности России в целом и Российской Федерации в частности. А дальше, если ты имеешь возможность давить то ты имеешь возможность выдавливать себе какие-то выгоды. Какие? Тут возможны варианты, но сама по себе возможность очевидна. Кроме того, некоторые части Европейского союза имеют и собственные интересы. Например Польша, в состав которой долгое время Литва, где в тот момент кстати литовцы, точнее тогда племена жемайт и аукштайт, долгое время были ничтожным меньшинством, а ключевую роль играли именно русские. Та их часть, которую сейчас чаще называют белорусами. Так вот, Польша до сих пор “спит и видит” как бы вновь прибрать к своим рукам былые владения…