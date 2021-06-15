Расклад о встрече Путина – Байдена

Здравствуйте уважаемые зрители канала “Национальный курс”. С вами Алиса и сегодня буду брать интервью у журналиста, телеведущего, публициста, политического консультанта Анатолий Александровича Вассермана. Здравствуйте Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, я подготовила вопросы связанные с последними актуальными событиями. Первый из которых связан с событиями в Белоруссии. Я нашла такую новость, что в Германии нашли виновников экстренной посадки самолёта. Как вы считаете, могут ли действительно западные спецслужбы быть связанны с этим событием? И если да, то какова их цель?