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Императив смены курса ЦБ РФ



Наша цель

Изменить действующую кредитно-денежную политику, которая ведет нашу страну в пропасть бедности и второразрядности.

Создать кардинально новый подход для перехода в формирующиеся новые технологический и мирохозяйственный уклады.

Не позволить руководству ЦБ блокировать развитие реальной экономики, приносить убытки государству и нарушать конституционные обязанности, обслуживая интересы местных спекулянтов и иностранных финансовых структур по рекомендациям МВФ.

Перестроить деятельность ЦБ в интересах роста кредитования инвестиций, производства и занятости, создания условий для опережающего развития экономики в соответствии с поставленными Президентом России целями.

Действовать сейчас – чтобы сохранить экономический суверенитет страны, обеспечить устойчивый рост экономики и необходимый уровень общественного благоденствия.

Что не так с ЦБ России

С июня 2013 года рубль обесценился в 3 раза по отношению к доллару США

Начиная с 2014 года ЦБ России изъял из экономки более 12 триллионов рублей

Совокупный убыток ЦБ за 2013-2019 годы составил 584 миллиарда рублей или 83 миллиарда в год

Расходы на содержание служащих ЦБ за этот период составили 762 миллиарда рублей или 109 миллиардов в год

Отток капитала за рубеж в 2013-2019 годах составил 379 миллиардов долларов США или 59 миллиардов в год

Инвестиционные кредиты составляют менее 7% активов российской банковской системы и менее 10% источников финансирования инвестиций

За 6 лет – с 2014 года – лишь 9 компаний провели первичное размещение своих акций на Московской бирже на общую сумму 115 миллиардов рублей

Суммарная капитализация российского рынка росла лишь на 6% в год с учетом инфляции

Руководством ЦБ из Фонда Национального Благосостояния изъято более 2 триллионов рублей в счет «оплаты» доли в Сбербанке, еще 2 триллиона рублей. предполагалось выплатить иностранным инвесторам в рамках этой сомнительной «сделки»

В марте 2020 года ЦБ дал банкам на льготных условиях почти 3 триллиона рублей, что позволило им заработать рекордные 190 миллиардов рублей в месяц на фоне падающего рубля

В апреле 2020 года лишь 15 млрд рублей были выданы банками как беспроцентные кредиты на поддержку занятости

ЦБ допускает ростовщичество со стороны микрофинансовых организаций, которые используют безвыходное положение людей и берут с них 365% годовых и выше

Произошла фактическая национализация и монополизация банковского сектора – 5 госбанков контролируют две трети совокупных нетто-активов всего банковского сектора страны и несут все риски

Количество кредитных организаций сократилось на 53%, НПФ на 51%, УК на 33%

Количество страховых организаций сократилось на 58% до 178, что, в частности, привело с 2013 по 2019 год к росту средней стоимости ОСАГО на 71%

По сравнению с ведущими странами стоимость денег для экономики России, начиная с 2014 года завышена на 10%

После 2013 года ВВП России рос в среднем лишь на 0,9% в год, что втрое ниже среднемирового темпа роста, а инфляция составила 6.9%, что привело к снижению реальных доходов населения на 2.1% в год

По оценкам, общий ущерб от реализуемой с 2014 года кредитно-денежной политики и действий регулятора в финансовой сфере составил порядка 30 триллионов рублей недопроизведенной продукции и более 12 триллионов рублей неосуществленных инвестиций

Наше кредо

ЦБ обязан обеспечить стабильность рубля и создать условия для непрерывных кредитно-финансовых инвестиций и инноваций, повышения деловой активности и занятости населения

Монетаризм как квазинаучная форма денежных отношений морально и практически устарел

Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер и ЦБ обязан использовать свою монополию на эмиссию денег для поддержания социального благополучия населения и задействования производственного потенциала

Суверенитет страны превалирует над рекомендации МВФ и им подобных

Зависимость от внешних источников кредита и инвестиций подрывает экономический суверенитет

Политические, торговые и финансовые санкции против России сделали открытый рынок капитала уязвимым с неограниченными возможностями манипулирования и спекуляций

Успешные государства создают и регулируют денежную массу как инструмент стимулирования роста инвестиций, производства и занятости

Устойчивый рост благосостояния граждан невозможен без роста инвестиций в реальную экономику

Существующие законодательство, правовые институты, финансовые технологии и организационно- управленческие механизмы позволяют проводить разумную денежно-кредитную политику для преодоления кризиса и развития страны

Происходящая сейчас смена технологических укладов и формирование нового мирохозяйственного уклада дают России шанс для будущего успешного развития как равноправного партнера зарождающегося многополярного мира

Что делать – Курс рубля

Ввести в действие специальные механизмы для восстановления стабильности: временной лаг между заявкой на покупку валюты и совершением операции, резервные требования, прекращение торгов в случае сильных колебаний курса

Обеспечить долгосрочную стабильность рубля на уровне, соответствующем конкурентоспособности реальной экономики

Ввести «правило курсовой политики» – удерживать реальный курса рубля на заданном уровне длительное время. При угрозе выхода за пределы установленных границ проводить неожиданное для спекулянтов единовременное изменение курса в связи с изменением фундаментальных внешнеэкономических условий

Добиться снижения размаха спекуляций посредством сокращения кредитного плеча, а также других общепринятых в мировой практике стабилизационных механизмов на Московской бирже

Прекратить льготное налогообложение прибыли от спекуляций и ввести налог на спекуляции в размере0,01% от суммы транзакции

Дестимулировать перевод рублей в другие денежные единицы: дифференцированные нормативы по резервированию, достаточности капитала, налоговые стимулы и иные механизмы, предотвращающие спекулятивные и дестабилизирующие рынок сделки

Активировать действующие нормы права, предусматривающие наказание за манипулирование рынком, проводить объективные расследование всех резких изменений для выявления механизмов и фактов манипулирования рынком

Перекрыть каналы утечки капитала и восстановить ограничения на существенные трансграничные операции в иностранной валюте

Обеспечить необходимый приток валюты на рынок через обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Стимулировать совершение внешнеторговых операций в рублях через дифференцированное использование обязательных резервных требований, норм валютного контроля и других нормативов

Установить минимальные сроки вывода за рубеж финансовых ресурсов от продажи гособлигаций и других рублевых ценных бумаг

Временно ограничить покупку ценных бумаг стран НАТО, а также запретить государственные вложения в эти инструменты

Запретить покупку иностранной валюты правительством в рамках бюджетного правила, дополнительные доходы бюджета направить на финансирование антикризисных мер

Прекратить действие системы страхования вкладов в части нерублевых депозитов

Разрешить заемщикам применять условия форс-мажора по отношению к кредитам, предоставленным субъектами стран, установивших и вводящих финансовые санкции против России

Запретить дочерним структурам банков из стран, применяющих санкции, привлечение новых средств российских вкладчиков

Ввести ограничения на объемы забалансовых зарубежных активов и обязательств перед нерезидентами по производным финансовым инструментам российских организаций

Организовать Московский клуб кредиторов и инвесторов для координации кредитно-инвестиционной политики российских банков и фондов за рубежом, процедур по возвращению проблемных кредитов, выработки единой позиции по отношению к дефолтным странам-заемщикам

Что делать – Финансовая независимость

Вывести из резервов ЦБ все долговые обязательства стран НАТО, с приобретением эквивалентного объема активов стран ШОС, БРИКС и золота. Долю золота в резервах увеличить до 55% как у стран ЕС

Выкупить за счет целевой кредитной эмиссии Банка России валютные активы контролируемых государством банков и корпораций

Прекратить кредитование нефинансовых организаций в иностранных денежных единицах со стороны российских банков

Исключить использование американского доллара во внешнеторговых и инвестиционных операциях государственных корпораций и банков, рекомендовать то же самое сделать частным предприятиям

Выделить целевые рублевые кредиты государствам-импортерам российской продукции для поддержания товарооборота

Осуществлять целевое рефинансирование банков под рублевое кредитование экспортно-импортных операций на долгосрочной основе

Расширить систему обслуживания расчетов в национальных валютах между предприятиями государств ЕАЭС и СНГ посредством ЕАБР и Межгосбанка СНГ, с иными государствами – через контролируемые Россией международных финансовых организаций (МБЭС, МИБ и др.)

Отозвать ценные бумаги подконтрольных государству эмитентов из депозитариев стран НАТО

Проводить эмиссию денежной массы под долгосрочное размещение государственных ценных бумаг на внутреннем рынке с прямой покупкой этих бумаг ЦБ

Ввести предварительный валютный контроль по операциям с компаниями из стран НАТО и офшорных зон и обязательное лицензирование операций капитального характера с денежными единицами стран, присоединившихся к антироссийским санкциям

Внести в регуляторные акты определение понятия «национальная компания». Только национальным компаниям и российским гражданам-резидентам следует предоставлять доступ к операциям со сбережениями населения, а также к другим стратегически важным и чувствительным для общества видам деятельности

Обязать конечных владельцев акций российских системообразующих предприятий зарегистрировать права собственности на них в российских регистраторах

Запретить перевод активов в офшорные юрисдикции, с которыми нет соглашения об обмене налоговой информацией

Ввести в отношении офшорных компаний, принадлежащих российским резидентам, требования по соблюдению российского законодательства о раскрытии информации о бенефициарах под угрозой установления 30%-ого налога на любые операции

Активизировать работу по созданию нового международного расчетного инструмента, котируемого к корзине валют стран-участниц c механизмом взаимной стабилизации валютных курсов

Разработать с партнерами механизм страхования рисков и обязательств по взаимной конвертации национальных валют

Гармонизировать национальные системы валютного регулирования операций капитального характера

Завершить создание защищенной системы обмена межбанковской информацией и клиринга международных расчетов с партнерами

Что делать – новая кредитно-денежная политика

Включить в перечень целей деятельности Банка России создание условий для экономического роста, увеличения инвестиций и занятости

Перейти к многоцелевой денежно-кредитной политике и системное управление процентными ставками, обменным курсом, валютной позицией банков, объемом денежной эмиссии по всем каналам и другими параметрами денежного обращения.

Перейти к многоканальной системе рефинансирования банковской системы с проведением денежной эмиссии под залог кредитных требований к производственным предприятиям, облигаций государства и институтов развития

Для банков развития рефинансирование осуществлять на особых условиях, соответствующих профилю и целям их деятельности с учетом ожидаемой окупаемости инвестиций в инфраструктуру – до 20-30 лет под 1-2%

Обеспечить целевые антикризисные кредитные линии на восстановление деловой активности, расширение и модернизацию производства

Выделить 5 триллионов рублей на целевое кредитование производственных предприятий, сбыт продукции которых гарантирован экспортными контрактами, госзаказами, долгосрочными договорами с партнерами с жестким контролем за целевым использованием средств

Выделить 2 триллиона рублей на целевое финансирование одобренных государством инвестиционных проектов за счет кредитов ЦБ институтам развития по ставке 1% на 5-15 лет под гарантии госкорпораций, правительства, субъектов федерации и муниципалитетов

Увеличить в 3 раза объем льготных кредитов не более чем под 2% годовых на поддержку малого бизнеса, жилищного строительства, сельского хозяйства, рефинансируемых ЦБ через специализированные институты развития федерального и регионального уровня

Разработать и реализовать государственную программу импортозамещения в объеме не менее 3 триллионов рублей. Запретить импорт и лизинг за государственные средства любой продукции, аналоги которой производятся в России

Запретить банкам пересматривать условия кредитных соглашений в одностороннем порядке

Многократно увеличить капитал институтов развития путем эмиссии их долгосрочных облигаций, выкупаемых ЦБ

Эти меры обеспечат условия для нормализации инвестиционного климата, расширения международного сотрудничества, национальной безопасности и придания рублю функций региональной резервной валюты.



Слом в условиях пандемии финансового мироустройства дает нашей стране уникальный шанс для долгосрочного финансирования роста инвестиций и производства, что позволит выйти на траекторию устойчивого опережающего развития с темпом прироста ВВП не ниже 8%, инвестиций – не ниже 15% в год при обеспечении макроэкономической стабильности и росте благосостояния граждан России

ИА «АВРОРА»



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