Императив смены курса ЦБ РФ
Понятно, что тогда свежеиспечённый президент замахнулся на „святое”, причём силёнок у него в те годы явно не доставало. Сегодня, по прошествии двух десятков лет, ситуация изменилась в пользу России. И, похоже, наступает момент, когда вторая попытка национализации должна оказаться успешной.
Тем не менее, успех подобной исторической операции может быть достигнут лишь в случае переизбрания Трампа, который, фактически, добивается той же цели, что и наш президент: получить право, наконец, выпускать доллар США, а не доллар ФРС.
Тем не менее, момент истины наступает, а короновирусная ситуация даже этому способствует, поэтому логично накачивать информационную матрицу для скорейшего и максимально безболезненного решения этого более чем насущного вопроса. Также понятно, что такие решения принимаются не под прямым воздействием дебатов, а лишь тогда, когда среда в системе, как один из акторов управления, не будет сильно противодействовать предполагаемому изменению статуса ЦБ.
А вот для изменения качества этой среды подобные дебаты совсем не помешают!
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Наша цель
Изменить действующую кредитно-денежную политику, которая ведет нашу страну в пропасть бедности и второразрядности.
Создать кардинально новый подход для перехода в формирующиеся новые технологический и мирохозяйственный уклады.
Не позволить руководству ЦБ блокировать развитие реальной экономики, приносить убытки государству и нарушать конституционные обязанности, обслуживая интересы местных спекулянтов и иностранных финансовых структур по рекомендациям МВФ.
Перестроить деятельность ЦБ в интересах роста кредитования инвестиций, производства и занятости, создания условий для опережающего развития экономики в соответствии с поставленными Президентом России целями.
Действовать сейчас – чтобы сохранить экономический суверенитет страны, обеспечить устойчивый рост экономики и необходимый уровень общественного благоденствия.
Что не так с ЦБ России
С июня 2013 года рубль обесценился в 3 раза по отношению к доллару США
Начиная с 2014 года ЦБ России изъял из экономки более 12 триллионов рублей
Совокупный убыток ЦБ за 2013-2019 годы составил 584 миллиарда рублей или 83 миллиарда в год
Расходы на содержание служащих ЦБ за этот период составили 762 миллиарда рублей или 109 миллиардов в год
Отток капитала за рубеж в 2013-2019 годах составил 379 миллиардов долларов США или 59 миллиардов в год
Инвестиционные кредиты составляют менее 7% активов российской банковской системы и менее 10% источников финансирования инвестиций
За 6 лет – с 2014 года – лишь 9 компаний провели первичное размещение своих акций на Московской бирже на общую сумму 115 миллиардов рублей
Суммарная капитализация российского рынка росла лишь на 6% в год с учетом инфляции
Руководством ЦБ из Фонда Национального Благосостояния изъято более 2 триллионов рублей в счет «оплаты» доли в Сбербанке, еще 2 триллиона рублей. предполагалось выплатить иностранным инвесторам в рамках этой сомнительной «сделки»
В марте 2020 года ЦБ дал банкам на льготных условиях почти 3 триллиона рублей, что позволило им заработать рекордные 190 миллиардов рублей в месяц на фоне падающего рубля
В апреле 2020 года лишь 15 млрд рублей были выданы банками как беспроцентные кредиты на поддержку занятости
ЦБ допускает ростовщичество со стороны микрофинансовых организаций, которые используют безвыходное положение людей и берут с них 365% годовых и выше
Произошла фактическая национализация и монополизация банковского сектора – 5 госбанков контролируют две трети совокупных нетто-активов всего банковского сектора страны и несут все риски
Количество кредитных организаций сократилось на 53%, НПФ на 51%, УК на 33%
Количество страховых организаций сократилось на 58% до 178, что, в частности, привело с 2013 по 2019 год к росту средней стоимости ОСАГО на 71%
По сравнению с ведущими странами стоимость денег для экономики России, начиная с 2014 года завышена на 10%
После 2013 года ВВП России рос в среднем лишь на 0,9% в год, что втрое ниже среднемирового темпа роста, а инфляция составила 6.9%, что привело к снижению реальных доходов населения на 2.1% в год
По оценкам, общий ущерб от реализуемой с 2014 года кредитно-денежной политики и действий регулятора в финансовой сфере составил порядка 30 триллионов рублей недопроизведенной продукции и более 12 триллионов рублей неосуществленных инвестиций
Наше кредо
ЦБ обязан обеспечить стабильность рубля и создать условия для непрерывных кредитно-финансовых инвестиций и инноваций, повышения деловой активности и занятости населения
Монетаризм как квазинаучная форма денежных отношений морально и практически устарел
Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер и ЦБ обязан использовать свою монополию на эмиссию денег для поддержания социального благополучия населения и задействования производственного потенциала
Суверенитет страны превалирует над рекомендации МВФ и им подобных
Зависимость от внешних источников кредита и инвестиций подрывает экономический суверенитет
Политические, торговые и финансовые санкции против России сделали открытый рынок капитала уязвимым с неограниченными возможностями манипулирования и спекуляций
Успешные государства создают и регулируют денежную массу как инструмент стимулирования роста инвестиций, производства и занятости
Устойчивый рост благосостояния граждан невозможен без роста инвестиций в реальную экономику
Существующие законодательство, правовые институты, финансовые технологии и организационно- управленческие механизмы позволяют проводить разумную денежно-кредитную политику для преодоления кризиса и развития страны
Происходящая сейчас смена технологических укладов и формирование нового мирохозяйственного уклада дают России шанс для будущего успешного развития как равноправного партнера зарождающегося многополярного мира
Что делать – Курс рубля
Ввести в действие специальные механизмы для восстановления стабильности: временной лаг между заявкой на покупку валюты и совершением операции, резервные требования, прекращение торгов в случае сильных колебаний курса
Обеспечить долгосрочную стабильность рубля на уровне, соответствующем конкурентоспособности реальной экономики
Ввести «правило курсовой политики» – удерживать реальный курса рубля на заданном уровне длительное время. При угрозе выхода за пределы установленных границ проводить неожиданное для спекулянтов единовременное изменение курса в связи с изменением фундаментальных внешнеэкономических условий
Добиться снижения размаха спекуляций посредством сокращения кредитного плеча, а также других общепринятых в мировой практике стабилизационных механизмов на Московской бирже
Прекратить льготное налогообложение прибыли от спекуляций и ввести налог на спекуляции в размере0,01% от суммы транзакции
Дестимулировать перевод рублей в другие денежные единицы: дифференцированные нормативы по резервированию, достаточности капитала, налоговые стимулы и иные механизмы, предотвращающие спекулятивные и дестабилизирующие рынок сделки
Активировать действующие нормы права, предусматривающие наказание за манипулирование рынком, проводить объективные расследование всех резких изменений для выявления механизмов и фактов манипулирования рынком
Перекрыть каналы утечки капитала и восстановить ограничения на существенные трансграничные операции в иностранной валюте
Обеспечить необходимый приток валюты на рынок через обязательную продажу валютной выручки экспортерами
Стимулировать совершение внешнеторговых операций в рублях через дифференцированное использование обязательных резервных требований, норм валютного контроля и других нормативов
Установить минимальные сроки вывода за рубеж финансовых ресурсов от продажи гособлигаций и других рублевых ценных бумаг
Временно ограничить покупку ценных бумаг стран НАТО, а также запретить государственные вложения в эти инструменты
Запретить покупку иностранной валюты правительством в рамках бюджетного правила, дополнительные доходы бюджета направить на финансирование антикризисных мер
Прекратить действие системы страхования вкладов в части нерублевых депозитов
Разрешить заемщикам применять условия форс-мажора по отношению к кредитам, предоставленным субъектами стран, установивших и вводящих финансовые санкции против России
Запретить дочерним структурам банков из стран, применяющих санкции, привлечение новых средств российских вкладчиков
Ввести ограничения на объемы забалансовых зарубежных активов и обязательств перед нерезидентами по производным финансовым инструментам российских организаций
Организовать Московский клуб кредиторов и инвесторов для координации кредитно-инвестиционной политики российских банков и фондов за рубежом, процедур по возвращению проблемных кредитов, выработки единой позиции по отношению к дефолтным странам-заемщикам
Что делать – Финансовая независимость
Вывести из резервов ЦБ все долговые обязательства стран НАТО, с приобретением эквивалентного объема активов стран ШОС, БРИКС и золота. Долю золота в резервах увеличить до 55% как у стран ЕС
Выкупить за счет целевой кредитной эмиссии Банка России валютные активы контролируемых государством банков и корпораций
Прекратить кредитование нефинансовых организаций в иностранных денежных единицах со стороны российских банков
Исключить использование американского доллара во внешнеторговых и инвестиционных операциях государственных корпораций и банков, рекомендовать то же самое сделать частным предприятиям
Выделить целевые рублевые кредиты государствам-импортерам российской продукции для поддержания товарооборота
Осуществлять целевое рефинансирование банков под рублевое кредитование экспортно-импортных операций на долгосрочной основе
Расширить систему обслуживания расчетов в национальных валютах между предприятиями государств ЕАЭС и СНГ посредством ЕАБР и Межгосбанка СНГ, с иными государствами – через контролируемые Россией международных финансовых организаций (МБЭС, МИБ и др.)
Отозвать ценные бумаги подконтрольных государству эмитентов из депозитариев стран НАТО
Проводить эмиссию денежной массы под долгосрочное размещение государственных ценных бумаг на внутреннем рынке с прямой покупкой этих бумаг ЦБ
Ввести предварительный валютный контроль по операциям с компаниями из стран НАТО и офшорных зон и обязательное лицензирование операций капитального характера с денежными единицами стран, присоединившихся к антироссийским санкциям
Внести в регуляторные акты определение понятия «национальная компания». Только национальным компаниям и российским гражданам-резидентам следует предоставлять доступ к операциям со сбережениями населения, а также к другим стратегически важным и чувствительным для общества видам деятельности
Обязать конечных владельцев акций российских системообразующих предприятий зарегистрировать права собственности на них в российских регистраторах
Запретить перевод активов в офшорные юрисдикции, с которыми нет соглашения об обмене налоговой информацией
Ввести в отношении офшорных компаний, принадлежащих российским резидентам, требования по соблюдению российского законодательства о раскрытии информации о бенефициарах под угрозой установления 30%-ого налога на любые операции
Активизировать работу по созданию нового международного расчетного инструмента, котируемого к корзине валют стран-участниц c механизмом взаимной стабилизации валютных курсов
Разработать с партнерами механизм страхования рисков и обязательств по взаимной конвертации национальных валют
Гармонизировать национальные системы валютного регулирования операций капитального характера
Завершить создание защищенной системы обмена межбанковской информацией и клиринга международных расчетов с партнерами
Что делать – новая кредитно-денежная политика
Включить в перечень целей деятельности Банка России создание условий для экономического роста, увеличения инвестиций и занятости
Перейти к многоцелевой денежно-кредитной политике и системное управление процентными ставками, обменным курсом, валютной позицией банков, объемом денежной эмиссии по всем каналам и другими параметрами денежного обращения.
Перейти к многоканальной системе рефинансирования банковской системы с проведением денежной эмиссии под залог кредитных требований к производственным предприятиям, облигаций государства и институтов развития
Для банков развития рефинансирование осуществлять на особых условиях, соответствующих профилю и целям их деятельности с учетом ожидаемой окупаемости инвестиций в инфраструктуру – до 20-30 лет под 1-2%
Обеспечить целевые антикризисные кредитные линии на восстановление деловой активности, расширение и модернизацию производства
Выделить 5 триллионов рублей на целевое кредитование производственных предприятий, сбыт продукции которых гарантирован экспортными контрактами, госзаказами, долгосрочными договорами с партнерами с жестким контролем за целевым использованием средств
Выделить 2 триллиона рублей на целевое финансирование одобренных государством инвестиционных проектов за счет кредитов ЦБ институтам развития по ставке 1% на 5-15 лет под гарантии госкорпораций, правительства, субъектов федерации и муниципалитетов
Увеличить в 3 раза объем льготных кредитов не более чем под 2% годовых на поддержку малого бизнеса, жилищного строительства, сельского хозяйства, рефинансируемых ЦБ через специализированные институты развития федерального и регионального уровня
Разработать и реализовать государственную программу импортозамещения в объеме не менее 3 триллионов рублей. Запретить импорт и лизинг за государственные средства любой продукции, аналоги которой производятся в России
Запретить банкам пересматривать условия кредитных соглашений в одностороннем порядке
Многократно увеличить капитал институтов развития путем эмиссии их долгосрочных облигаций, выкупаемых ЦБ
Эти меры обеспечат условия для нормализации инвестиционного климата, расширения международного сотрудничества, национальной безопасности и придания рублю функций региональной резервной валюты.
Слом в условиях пандемии финансового мироустройства дает нашей стране уникальный шанс для долгосрочного финансирования роста инвестиций и производства, что позволит выйти на траекторию устойчивого опережающего развития с темпом прироста ВВП не ниже 8%, инвестиций – не ниже 15% в год при обеспечении макроэкономической стабильности и росте благосостояния граждан России
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Самое первое что нужно сделать это повесить все руководство,а уж затем заниматься всем остальным.
Публично.