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Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни. Часть 4

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Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни
Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни. Часть 2
Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни. Часть 3

1928. Узбек под новым солнцем. Амбулатория
1928. Узбек под новым солнцем. Амбулатория

1924. «Охрана здоровья трудящихся - дело самих трудящихся». Столовая на пароходе «Жемчужина»
1924. «Охрана здоровья трудящихся – дело самих трудящихся». Столовая на пароходе «Жемчужина»

1924. Зарядка на пароходе «Жемчужина»
1924. Зарядка на пароходе «Жемчужина»

1924. Международный юношеский день (МЮД). Агитационный автомобиль на Мясницкой улице
1924. Международный юношеский день (МЮД). Агитационный автомобиль на Мясницкой улице

1924. Международный юношеский день (МЮД). Физкультурницы на Красной площади. 7 сентября
1924. Международный юношеский день (МЮД). Физкультурницы на Красной площади. 7 сентября

1924. Открытие Всесоюзного торжища в Нижнем Новгороде (3-й советской Нижегородской ярмарки). Речной порт в Нижнем Новгороде. Грузчик Федор Кондаков
1924. Открытие Всесоюзного торжища в Нижнем Новгороде (3-й советской Нижегородской ярмарки). Речной порт в Нижнем Новгороде. Грузчик Федор Кондаков

1924. Ходоки в Приемной всесоюзного старосты Михаила Калинина
1924. Ходоки в Приемной всесоюзного старосты Михаила Калинина

1925. Деревянный Мавзолей на фоне Никольской башни Кремля
1925. Деревянный Мавзолей на фоне Никольской башни Кремля

1925. Открытие крестьянского курорта «Ливадия». Большая санаторная спальня. 28-30 июня
1925. Открытие крестьянского курорта «Ливадия». Большая санаторная спальня. 28-30 июня

1925. Открытие крестьянского курорта «Ливадия». Крестьяне слушают радио в Красном уголке. 28-30 июня
1925. Открытие крестьянского курорта «Ливадия». Крестьяне слушают радио в Красном уголке. 28-30 июня

1925. Открытие крестьянского курорта «Ливадия». Отдых на верхней террасе. 28-30 июня
1925. Открытие крестьянского курорта «Ливадия». Отдых на верхней террасе. 28-30 июня

1925. Открытие крестьянского курорта «Ливадия». Экскурсия отдыхающих по бывшему царскому дворцу. В царской спальне. 28-30 июня
1925. Открытие крестьянского курорта «Ливадия». Экскурсия отдыхающих по бывшему царскому дворцу. В царской спальне. 28-30 июня

1925. Парад на Красной площади. Велосипедисты. 1 мая
1925. Парад на Красной площади. Велосипедисты. 1 мая

1925. Открытие Шатурской ГЭС, декабрь
1925. Открытие Шатурской ГЭС, декабрь

1925. Шатура дала ток. Установка столбов в селе Ботино
1925. Шатура дала ток. Установка столбов в селе Ботино

1927. Красноармейцы на лыжной прогулке
1927. Красноармейцы на лыжной прогулке

1927. Купание беспризорника в Покровском детприемнике
1927. Купание беспризорника в Покровском детприемнике

1927. На промысел в Москву. Казанский вокзал
1927. На промысел в Москву. Казанский вокзал

1927. Страстная площадь
1927. Страстная площадь

1934. Встреча челюскинцев на Белорусском вокзале. Вид сверху
1934. Встреча челюскинцев на Белорусском вокзале. Вид сверху
Источник: https://humus.livejournal.com/7818912.html
Метки: история, Россия, фото
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