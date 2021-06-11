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Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни. Часть 2

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Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни. Часть 1

1928. Ташкент. Автомобильный пробег. Автомобиль и ишак
1928. Ташкент. Автомобильный пробег. Автомобиль и ишак

1924. Открытие Всесоюзного торжища в Нижнем Новгороде (3-й советской Нижегородской ярмарки). Речной порт в Нижнем Новгороде, август
1924. Открытие Всесоюзного торжища в Нижнем Новгороде (3-й советской Нижегородской ярмарки). Речной порт в Нижнем Новгороде, август

1924. Открытие Всесоюзного торжища в Нижнем Новгороде (3-й советской Нижегородской ярмарки). Самые разнообразные товары привезены на Нижегородскую ярмарку. Бочки с астраханской икрой и рыбой, август
“1924. Открытие Всесоюзного торжища в Нижнем Новгороде (3-й советской Нижегородской ярмарки). Самые разнообразные товары привезены на Нижегородскую ярмарку. Бочки с астраханской икрой и рыбой, август

1924. Первая геодезическая вышка метро на Лубянке
1924. Первая геодезическая вышка метро на Лубянке

1925. «Единогласно». Выборы в местный совет села Поворово
1925. «Единогласно». Выборы в местный совет села Поворово

1925. Лампочка Ильича. Шатура дала ток, декабрь
1925. Лампочка Ильича. Шатура дала ток, декабрь

1925. Открытие крестьянского курорта Ливадия. Упражнение перед дворцом
1925. Открытие крестьянского курорта Ливадия. Упражнение перед дворцом

1927. Автобусная остановка в Охотном ряду
1927. Автобусная остановка в Охотном ряду

1927. Советская площадь с монументом Свободы
1927. Советская площадь с монументом Свободы

1927. Утренняя зарядка
1927. Утренняя зарядка

1928. Монтаж конструкции глобуса на Центральном телеграфе
1928. Монтаж конструкции глобуса на Центральном телеграфе

1930. Красный обоз. Крестьяне сдают хлеб государству
1930. Красный обоз. Крестьяне сдают хлеб государству

1930. Туркменка. Заведующая детским садом колхоза «Большевик» Салиева
1930. Туркменка. Заведующая детским садом колхоза «Большевик» Салиева

1936. Сигнал. Рыбаки на вахте. Каспий
1936. Сигнал. Рыбаки на вахте. Каспий

1937. Канал Москва-Волга. Плотина
1937. Канал Москва-Волга. Плотина

1937. Канал Москва-Волга. Якорь
1937. Канал Москва-Волга. Якорь

1937. Памирская трасса. Верблюды. Тени
1937. Памирская трасса. Верблюды. Тени

1937. Памирская трасса. Караван идет вдоль реки
1937. Памирская трасса. Караван идет вдоль реки

1937. Рабочее кафе. Лучи (Ресторан Казанского вокзала)
1937. Рабочее кафе. Лучи (Ресторан Казанского вокзала)

1939. Экспресс. Москва, станция Удельная
1939. Экспресс. Москва, станция Удельная
Источник: https://humus.livejournal.com/7814798.html
Метки: история, Россия, фото
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