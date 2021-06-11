Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни. Часть 2
Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни. Часть 1
1928. Ташкент. Автомобильный пробег. Автомобиль и ишак
1924. Открытие Всесоюзного торжища в Нижнем Новгороде (3-й советской Нижегородской ярмарки). Речной порт в Нижнем Новгороде, август
“1924. Открытие Всесоюзного торжища в Нижнем Новгороде (3-й советской Нижегородской ярмарки). Самые разнообразные товары привезены на Нижегородскую ярмарку. Бочки с астраханской икрой и рыбой, август
1924. Первая геодезическая вышка метро на Лубянке
1925. «Единогласно». Выборы в местный совет села Поворово
1925. Лампочка Ильича. Шатура дала ток, декабрь
1925. Открытие крестьянского курорта Ливадия. Упражнение перед дворцом
1927. Автобусная остановка в Охотном ряду
1927. Советская площадь с монументом Свободы
1927. Утренняя зарядка
1928. Монтаж конструкции глобуса на Центральном телеграфе
1930. Красный обоз. Крестьяне сдают хлеб государству
1930. Туркменка. Заведующая детским садом колхоза «Большевик» Салиева
1936. Сигнал. Рыбаки на вахте. Каспий
1937. Канал Москва-Волга. Плотина
1937. Канал Москва-Волга. Якорь
1937. Памирская трасса. Верблюды. Тени
1937. Памирская трасса. Караван идет вдоль реки
1937. Рабочее кафе. Лучи (Ресторан Казанского вокзала)
1939. Экспресс. Москва, станция Удельная