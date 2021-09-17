Именно эти масштабные операции советских войск фактически обеспечили победу антигитлеровской коалиции над странами «оси» во Второй мировой войне.

В 1944 году Красная Армия осуществила десять крупных стратегических наступательных операций, в результате которых была освобождена почти вся территория Советского Союза, были разгромлены более 130 дивизий противника, Болгария, Румыния и Финляндия перешли на сторону антигитлеровской коалиции, а нацистская Германия оказалась на грани полного краха.

Характерными особенностями этих операций стали высокие темпы наступления Красной Армии, согласованность действий всех родов войск, оперативная и тактическая внезапность, а также эффективная массированная авиационная и артиллерийская подготовка.

4 ноября того же года, выступая в Москве с докладом «27-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» Иосиф Сталин впервые перечислил эти операции, назвав их «ударами». С тех пор выражение «10 сталинских ударов» прочно вошло в обиход.

Первый удар: Ленинградско-Новгородская операция (январь-март 1944 г.)

Атака десантников в районе Красного села. Борис Лосин/Sputnik Борис Лосин/Sputnik

Взломав хорошо подготовленную немецкую оборону под Ленинградом, советские войска отбросили противника на 200-280 км на запад, полностью сняв тем самым блокаду второго по значимости города Советского Союза. 16-я и 18-я армии группы армий «Север» потерпели тяжелое поражение и были вынуждены отступить на оборонительную линию «Пантера» на границе советской Эстонии.

Второй удар: Днепровско-Карпатская операция (декабрь 1943 г. — апрель 1944 г.)

Бойцы 2-го Украинского фронта осматривают захваченную в боях технику гитлеровских войск. Израиль Озерский/Sputnik Израиль Озерский/Sputnik

Битва за правобережную Украину стала одной из самых масштабных в Великой Отечественной войне: с обеих сторон в ней приняло участие до 4 миллионов человек. Значительную часть времени наступление Красной Армии проходило в тяжелых условиях сильной весенней распутицы и длительной непогоды. Несмотря на это, ей удалось освободить значительную часть Украины и треть Молдавии, а также выйти на государственную границу с Румынией. За свой провал с поста командующего группой армий «Юг» был снят фельдмаршал Эрих фон Манштейн.

Третий удар: Одесская и Крымская операции (март-май 1944 г.)

Освобожденный Севастополь. Май 1944 года. Mil.ru Mil.ru

Если в 1941 году вермахту понадобилось 250 суток, чтобы овладеть главной базой советского Черноморского флота — Севастополем, то в 1944 году Красная Армия справилась всего за три. Освобождение южной Украины и Крыма позволило обезопасить фланги наступавших на Румынию советских войск, а кораблям вновь вернуться на свои базы на полуострове. Вскоре они взяли всю акваторию Черного моря под свой полный контроль.

Четвертый удар: Выборгско-Петрозаводская операция (июнь-август 1944 г.)

Советские войска в освобожденном Выборге. Яков Рюмкин/Sputnik Яков Рюмкин/Sputnik

Главной целью широкомасштабного наступления в Карелии в июне 1944 года было вывести Финляндию из войны. Несмотря на то, что противник сосредоточил на Карельском перешейке более 70 процентов всех своих сил, Красной Армии удалось прорвать его оборону и овладеть Выборгом и Петрозаводском. Оказавшись перед угрозой прорыва советских войск вглубь территории страны, финское правительство стало искать возможность заключения с СССР мира.

Пятый удар: Белорусская операция (июнь-август 1944 г.)

В ходе Белорусской наступательной операции «Багратион» Красная Армия продемонстрировала вермахту, что такое блицкриг по-советски. Готовившаяся в условиях максимальной секретности операция стала для немцев полной неожиданностью. Всего за два месяца боев войска трех советских фронтов, грамотно координируя действия между собой, продвинулись в западном направлении на 600 км, разгромили группу армий «Центр» и освободили территории Белоруссии, восточной Польши и части Прибалтики.

Шестой удар: Львовско-Сандомирская операция (июль-август 1944 г.)

Красная Армия на улицах Львова. Аркадий Шайхет/Частное собрание

В результате Львовско-Сандомирской операции была сильно потрепана группа армий «Северная Украина», 32 немецких дивизии потеряли до 70 процентов личного состава, 8 были полностью уничтожены. Красная Армия полностью освободила Украину и прервала связь между северной и южной немецкими группировками, которая теперь могла осуществляться лишь кружным путем через территории Венгрии и Чехословакии.

Седьмой удар: Ясско-Кишиневская и Бухарестско-Арадская операции (август-октябрь 1944 г.)

Советские танки на улицах Бухареста. Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Сокрушительный разгром немецко-румынской группировки войск в Молдавии и прорыв Красной Армии на румынскую территорию привели к тому, что 23 августа король Михай I совершил государственный переворот, арестовав маршала Иона Антонеску и членов его правительства. Румыния перешла в стан антигитлеровской коалиции и ее армия помогла 2-му Украинскому фронту маршала Родиона Малиновского освободить к концу октября почти всю территорию королевства от немецких и венгерских войск.

Восьмой удар: Прибалтийская операция (сентябрь-ноябрь 1944 г.)

Освобожденная Рига. Николай Петров/ТАСС Николай Петров/ТАСС

Несмотря на то, что в результате операции «Багратион» дислоцированные в Прибалтике войска группы армий «Север» оказались под угрозой отсечения от основных сил, Гитлер распорядился удерживать регион до последнего. В тяжелых боях Красной Армии пришлось преодолевать глубоко эшелонированную оборону противника, особенно в районе Риги и на островах Моонзундского архипелага. Выйдя 10 октября к побережью Балтийского моря южнее Мемеля (Клайпеда) советские войска отрезали группу армий «Север» в западной Латвии. Блокированная Красной Армией в Курляндском котле группировка противника просуществовала до самой капитуляции Германии и получила среди советских солдат шутливое прозвище — «лагерь вооруженных военнопленных».

Девятый удар: Восточно-Карпатская и Белградская операции (сентябрь-октябрь 1944 г.)

Наступление войск 3-го Украинского фронта на Белград. Общественное достояние Общественное достояние

Наступать в Карпаты в начале сентября 1944 года Красной Армии пришлось в условиях спешки и без проведения надлежащей подготовки — о помощи их попросили участники вспыхнувшего в конце августа в Словакии восстания. Несмотря на то, что пробиться к повстанцам советские войска так и не смогли, им удалось разбить группу армий «Хейнрици» и занять восточную Словакию. Одновременно с этим войска 3-го Украинского фронта маршала Федора Толбухина совместно с соединениями Народно-освободительной армии Югославии выбили противника с большей части югославской территории и 20 октября вошли в Белград.

Десятый удар: Петсамо-Киркенесская операция (октябрь-ноябрь 1944 г.)

Десант в Печенгу. Роберт Диамент/МАММ/МДФ

В советском Заполярье немцы за всю войну так и не смогли добиться серьезных успехов. Тем не менее, к началу октября 1944 года они все еще контролировали советскую территорию западнее Мурманска, которая прикрывала путь к важнейшим для Третьего рейха месторождениям меди, никеля и молибдена в северных областях Норвегии и Финляндии. Преодолевая глубоко эшелонированную оборону противника в тяжелых условиях местности, войска Карельского фронта генерала Кирилла Мерецкова при поддержке кораблей Северного флота и морских десантов, смогли освободить регион от противника и к концу октября вступили на норвежскую территорию.