



Десять сталинских ударов по несправедливости

http://www.rossia3.ru/quotes/all/7205

Не каждый способен осознать счастье того, что его родители и он сам участвовали в строительстве идеального Справедливого государства. Не какого-нибудь хиппового Города Солнца или бумажной Утопии, а самого настоящего – реального, успешного, занимавшего одну шестую часть суши. Одну шестую! Это тебе не эксперименты полоумных сектантов на частном ранчо в «заштатном» штате Аризона. У нас масштабы – сотни миллионов людей, влияние на весь мир и законная убежденность, что советский человек – самый прогрессивный на свете.

Советский Союз был практической (и успешной!) попыткой создания крепости на пути надвигающийся эры Несправедливости, в которой мы с вами сейчас и живем. Она уже наступила, эта эра, разрушив Справедливую страну. Так часто бывает – Несправедливость и Зло проще Добра, изворотливей, выглядят презентабельней и предлагают человеку легкий и приятный путь к самоудовлетворению. И нынешние потомки защитников крепости, облачившись в латекс и павлиньи перья, с упоением распродают содержимое пакгаузов и подтираются боевыми знаменами отцов. Из гордых воинов и победителей мы превратились в полуграмотных дикарей, для которых категории Добро и Зло сжались до размеров собственного желудка, до животных ощущений «сыт – голоден».

Попытки т.н. десталинизации – это завершающий этап борьбы между Справедливостью и Несправедливостью, и в случае нашего поражения рабство становится не только прогнозируемым, но и неизбежным.

Чем же так ненавистен Сталин западному миру Несправедливости? Почему, захлебываясь и перебивая друг друга, служители демократическо-либеральных культов шаманят на мессах различных ток-шоу, пишут манускрипты и лгут, лгут, лгут, лгут безостановочно? Да просто образ генералиссимуса, нанесшего миру Несправедливости десять сокрушительных сталинских ударов, действует на них как чеснок на вампиров; пока его портрет висит на стенах в наших квартирах, и русские считают его человеком столетия (итоги голосования пусть снятся фальсификаторам в аду!) Зло не может праздновать победу. Кроме того, десталинизация – это рефлекс наших собственных политических элит, временщиков, захвативших власть, которые на генетическом уровне боятся наказания за разрушенную страну, украденные заводы и земли. Они хотят себя обезопасить от справедливого суда за расхищение народной собственности. Вот и создают миф о темном и кровавом прошлом потому, что в том прошлом их бы, мерзавцев, расстреляли. И это было бы Справедливо!

Итак, что же это за десять сталинских ударов по Несправедливости я имею ввиду?

Удар первый. Возрождение Империи

Как англосаксы разваливали Российскую империю, прикрываясь кайзеровской Германией, всем известно. В ходе противостояния Добра и Зла уничтожение мощного духовного центра мира – России – было важнейшим событием и, как надеялись наши противники, последней и решающей битвой, после которой мир спокойно можно было разрезать как праздничный торт, не учитывая генетического стремление русских к Справедливости. Кстати, методы идеологической войны мало изменились с тех пор. Лжедемократия, отрицание своего прошлого, вседозволенность, духовное обнищание, повальный разврат, ненависть к собственным ценностям – вот что прививали русскому народу. И прививают до сих пор.

Тогда не получилось. Империя была собрана в кулак и порядок восстановлен.

Удар второй. Справедливое наказание

Но даже в восстановленной Сталиным империи были слабые места. Одно из них – партийные кадры, участвовавшие в демонтаже Российского государства, в преследованиях православных священников, в кровавых зверствах – расстрелах, пытках и казнях. Многие из них были агентами влияния иностранных государств, а иногда – просто шпионами. Были, конечно, и обычные бездари, приспособленцы или мародеры. В любом случае новая империя не могла управляться предателями и уничтожителями русского народа. Некоторые из них были отстранены, некоторые – особо опасные – уничтожены. В ходе партийных чисток все пропивающие золотой запас России, купающиеся с проститутками в шампанском, захватившие для личного пользования дворцы, все расхристанные накокаиненные революционеры исчезли как дым. И это Справедливо. Спасибо Вам, товарищ Сталин!

Удар третий. Государство, а не коммерческое предприятие

Когда в очередной раз стало понятно, что новую Россию так вот запросто не завоюешь, в ход пошли западные рыночные штучки. НЭП. Да, это тот самый НЭП, который доконал СССР при содействии Горбачева, отсиживающегося ныне в Лондоне. Тогда, при Ленине, тоже к этому шло. Благо, задачей Сталина было построение государства, а не коммерческого предприятия для обогащения нэпманов-скоробогачей (читай – олигархов). Судя по всему, дряхлый Ильич просто махнул рукой на настойчивые требования Сталина, давая ему карт-бланш на решительные меры. И бардак закончился. Создание несправедливого общества, обслуживающего финансовые и промышленные элиты прекратилось. Бандитов, спекулянтов, барыг всех мастей быстро привели в чувство и поставили на место. Интересно, не этого ли сейчас ждут россияне от руководства страны? Можно спросить. Ответ, на мой взгляд, очевиден.

Удар четвертый. Защита православия

Когда антисталинистам нечего сказать, они начинают вещать о сталинских гонениях на православную церковь. Как раз наоборот. Сталин пытался остановить антицерковную волну, которую породили «просвещенные» умы России еще до октябрьских событий. Толстой, гений мировой литературы и махровый сектант, на похоронах которого крестьяне(!) отказывались креститься(!) в знак протеста. А сукин сын Пушкин со своей «Сказкой о попе…»! И еще много-много примеров, когда великие отвращали свой собственный народ от Веры и от церкви. К революции все было готово. Народ был воспитан в «лучших» атеистических традициях – врывался в церкви, ломал кресты, сжигал иконы, издевался над священнослужителями. Главари революционных шаек только управляли этим процессом, но они его не могли подготовить – сознание масс уже было сформировано либеральной творческой интеллигенцией.

Как бы ни хотел Сталин остановить этот процесс, гниение душ зашло слишком далеко. Он сделал то, что мог – прекратил вакханалию и ввел институт Патриаршества. Во время обороны Москвы над столицей делал круги самолет с иконой Божьей Матери, а в храмах шли богослужения. Православная церковь в Советском Союзе не исчезла, распад центрального духовного стержня русского народа, начатый дореволюционными «западниками», демократами и либералами, был остановлен.

Удар пятый. Селекция кадров

Современная «демократическая» модель общественного устройства декларирует неограниченные возможности каждому отдельному индивиду. Это, конечно же, пропаганда чистой воды, не лучше и не хуже геббельсовской. Попасть на самый верх, в клуб, управляющий государственными процессами просто «с улицы» невозможно. Потомственные демократы крепко держат строй, отсекая чужаков. И как точно говорил Герцен, хоть и про других людей – «Узок круг ... Страшно далеки они от народа». Узкий этот круг массировано обрабатывает мозги своих крепостных, успешно превращая их в безынициативных и малограмотных потребителей продукции своих корпораций. Нет никакой «великой американской мечты» – есть «великая американская ложь», красиво упакованная и разрекламированная. Да и вообще не существовало ни одной страны, где простой слесарь или, например, шахтер был бы допущен к государственному штурвалу.

Ни одной, кроме СССР. Сталинские карательные органы, демонизированные солженицынами-новодворскими, имели, кроме прямых своих обязанностей, еще одну важную функцию – выбирать и продвигать успешных и талантливых людей по карьерной лестнице. Поверьте, Буш-младший при советской системе селекции кадров не имел бы ни малейшей надежды попасть в высшие эшелоны власти. Хотя бы потому, что он дурак. А в либерально-демократической системе богатые идиоты могут возглавлять ядерные державы, угрожая всему миру, да и собственной стране.

Успешность сталинского менеджмента опиралась на эффективную кадровую работу. И что самое опасное для мира Несправедливости, эта система была по-настоящему демократична, давала возможность любому талантливому и работящему человеку сделать карьеру.

Удар шестой. Наука и образование

Расстроенный Кеннеди говорил «Космос мы проиграли русским за школьной партой». Я бы добавил – и не только космос. Самая совершенная советская система обучения дала не просто стопроцентную грамотность, но и развивала в людях тягу к творчеству, к наукам, воспитывала гражданина своей страны. В отличие от усиленно копируемой нынче западной системы, которая «выдает» с конвейера слегка грамотных потребителей. Да ладно бы всех одинаково выдавала! Но ведь нынешняя западная элита обучает своих детишек в закрытых заведениях, созданных по образу и подобию русских и советских школ и лицеев, увеличивая тем самым разрыв между правящей верхушкой и основной массой людей. Западный мир Несправедливости был в шоке от успехов науки и образования страны, «стонущей» под Сталиным. Какой удар! Миллионы образованных творческих людей в стане врага, развивающих свое государство, и миллионы же полуграмотных, жующих попкорн на своей территории. Т.к. учить своих невыгодно в любом смысле и даже опасно, значит, надо разрушить систему противника.

Это долгое время не удавалось. Но нынешние руководители России и Украины с удовольствием принялись за уничтожение сложной системы образования в своих странах. Какими бы прогрессивными лозунгами они не прикрывались – они уже встали на сторону Несправедливости, превращая великий народ в полуграмотное быдло.

Удар седьмой. Великая Победа

Это был момент истины, когда весь мир понял эффективность сталинской системы. Больше того, он понял его справедливость. Только народ, живущий в справедливой стране, мог так героически сражаться и победить. Мир стал «краснеть», а сам Сталин стал настоящей мировой звездой. В Греции шла гражданская война между коммунистами и антикоммунистами, Восточная Европа попала под влияние СССР, в Западной Европе и США авторитет Союза вырос невероятно, пошатнув устои общества частников, индивидуалистов и потребителей.

Этого Сталину простить не могли. Черчилль в Фултоне четко определил угрозу для мира Несправедливости, и началось «холодная война», «охота на ведьм» и план Далласа…

Удар восьмой. Ядерная бомба, космос или Добро с кулаками

Являясь прогрессивным государством с высоким уровнем технологий и огромным научным потенциалом, Советский Союз в кратчайшие сроки ликвидировал западную монополию на ядерное оружие и пошел дальше – в космос. И ядерная, и космическая программы были заложены еще при Сталине – созданы полигоны, институты, заводы, обучены тысячи специалистов. Прибавьте к этому многомиллионную армию-победительницу, и вы поймете, как погрустнели враги Справедливой империи. Добро должно быть с кулаками. И теперь крепость этих кулаков мог оценить каждый желающий. Слава Богу, до сих пор никто не решился.

Удар девятый. Справедливая Империя

История знает множество примеров, когда высокопоставленные западные чиновники, инженеры, ученые работали добровольно на советскую разведку. При этом материальная составляющая в их сотрудничестве даже не рассматривалась. Их не покупали, они были добровольцами, сознательно ставшими на сторону Справедливости. Мы Запад переигрывали по известной формуле героя Сергея Бодрова из фильма «Брат-2»: «Сила – в правде!»

В правде! Советский Союз был Империей Справедливости. Либералы, конечно, всё пытаются мерить метрами колбасы или глубиной потребительской корзины. Спорить с ними бесполезно – они защищают другие ценности, они из другого мира. Слова «гордость», «честь» и «справедливость» для них пустой звук. Поэтому поговорим о вещах более приземленных и понятных всем – о равенстве перед законом.

Во время Великой Отечественной войны командиров любых рангов, пославших своих солдат без подготовки на укрепленные вражеские позиции, расстреливали.

Любой партаппаратчик (по модному – элита) наказывался самым суровым образом за хамство на рабочем месте при общении с простым человеком.

Рабочего не могли уволить с предприятия без достаточных оснований, КЗОТ выполняли неукоснительно. Борьба со взяточничеством была жесточайшая – вплоть до расстрелов.

Как вы думаете, что случилось бы при Сталине с руководителями разных уровней, если бы детишки в дошкольном заведении отравились столовской едой? Думаю, даже в Обкоме полетели бы головы.

А вот пример из жизни. На дальнем Севере в военном городке «разморозили» систему отопления, двое солдат слегли с пневмонией, еще у трех – легкие обморожения. Через день там была комиссия МО, в которую как специалист по строительству входил мой отец. Командира части лишили звания и выгнали из партии, зама по тылу – в тюрьму и т.п. Но главное – в день приезда комиссии уже заканчивались восстановительные работы (в 50-тиградусный мороз!) и в казармах было тепло.

А сейчас трави детей, морозь солдат, хами, сидя в кожаном кресле, посетителю, бери взятки – ничего страшного. Деньги решают все. Вот на бытовом уровне разница между Справедливостью и Несправедливостью.

Ну и главное. Советская империя была полной противоположностью западных империй. Во-первых, в Союзе не было угнетенных и уничтоженных народов, в отличие от США и Великобритании. Во-вторых, все богатства страны принадлежали государству, т.е. народу. В Западном же мире государство принадлежит представителям крупных кланов и корпораций.

Вам не кажется, что мы развиваемся наихудшим из возможных путей?

Удар десятый. Сталин жив!

Надо отдать должное изворотливости наших врагов – избежав прямого конфликта со сверхдержавой, они смогли развалить Советский Союз, навязав свои ценности и свою порочную рыночную систему. Осталось только одно препятствие – историческая память. Она-то и не дает нашему народу рассеяться по свету в виде безродных индивидуумов-потребителей, она продолжает цементировать оставшиеся камни в кладке оборонительных стен. Сталин – один из важных ингредиентов этой цементирующей смеси. К ужасу разрушителей империи Справедливости Сталин наносит по ним десятый удар уже после своей смерти, прямо сейчас. Русские не просто помнят Сталина, они считают его одной из самых выдающихся личностей в истории России. Мало того – они желают его возвращения. Знаете почему? Русские хотят Справедливости.

Сергей Юхин