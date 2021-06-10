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Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни

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1928. Максим Горький и директор 1-ого Государственного автомобильного завода Иван Лихачев с фотокорреспондентами сняты на фоне кузницы (справа) и отжигательной (слева)
1928. Максим Горький и директор 1-ого Государственного автомобильного завода Иван Лихачев с фотокорреспондентами сняты на фоне кузницы (справа) и отжигательной (слева)

1928. Физкультурник и физкультурница
1928. Физкультурник и физкультурница

1929. Балахна. Комсомолец за штурвалом бумагоделательной машины
1929. Балахна. Комсомолец за штурвалом бумагоделательной машины

1930. ТУРКСИБ. Пересечение первым поездом стыка. Поют «Интернационал». 28.04.
1930. ТУРКСИБ. Пересечение первым поездом стыка. Поют «Интернационал». 28.04.

1932. ГАЗ. Автомашины во дворе завода
1932. ГАЗ. Автомашины во дворе завода

1932. Первые машины Горьковского завода едут в Москву
1932. Первые машины Горьковского завода едут в Москву

1935. Велосипеды у чайханы
1935. Велосипеды у чайханы

1935. Съемка для книги «Первая конная». Конники пересекают реку по понтонному мосту
1935. Съемка для книги «Первая конная». Конники пересекают реку по понтонному мосту

1935. Съемка для книги «Первая конная». Цепочка кавалеристов в походе
1935. Съемка для книги «Первая конная». Цепочка кавалеристов в походе

1938. Виадук Северного (Химкинского) речного вокзала. Канал Москва-Волга
1938. Виадук Северного (Химкинского) речного вокзала. Канал Москва-Волга

1938. Спасская башня Кремля. Зима
1938. Спасская башня Кремля. Зима

1939. Аркадий Шайхет снимает на улице Горького
1939. Аркадий Шайхет снимает на улице Горького

1939. Большой Ферганский канал им. Сталина. На плотине
1939. Большой Ферганский канал им. Сталина. На плотине

1939. Большой Ферганский канал им. Сталина. Плотина
1939. Большой Ферганский канал им. Сталина. Плотина

1939. Большой Ферганский канал им. Сталина. Строительные работы
1939. Большой Ферганский канал им. Сталина. Строительные работы

1939. Большой Ферганский канал им. Сталина. Строительный пейзаж
1939. Большой Ферганский канал им. Сталина. Строительный пейзаж

1939. Инструктор-тракторист Ткаченко обучает колхозницу М. Ковалевскую работе на тракторе. Колхоз им. Ворошилова, село Красный Оскол Харьковской области
1939. Инструктор-тракторист Ткаченко обучает колхозницу М. Ковалевскую работе на тракторе. Колхоз им. Ворошилова, село Красный Оскол Харьковской области

1939. Лестница
1939. Лестница

1939. Новые дома в Тбилиси
1939. Новые дома в Тбилиси

1940. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ). Павильон Поволжья с памятником Чапаеву
1940. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ). Павильон Поволжья с памятником Чапаеву
Источник: https://humus.livejournal.com/7812550.html
Метки: история, Россия, фото
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