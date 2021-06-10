Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни
1928. Максим Горький и директор 1-ого Государственного автомобильного завода Иван Лихачев с фотокорреспондентами сняты на фоне кузницы (справа) и отжигательной (слева)
1928. Физкультурник и физкультурница
1929. Балахна. Комсомолец за штурвалом бумагоделательной машины
1930. ТУРКСИБ. Пересечение первым поездом стыка. Поют «Интернационал». 28.04.
1932. ГАЗ. Автомашины во дворе завода
1932. Первые машины Горьковского завода едут в Москву
1935. Велосипеды у чайханы
1935. Съемка для книги «Первая конная». Конники пересекают реку по понтонному мосту
1935. Съемка для книги «Первая конная». Цепочка кавалеристов в походе
1938. Виадук Северного (Химкинского) речного вокзала. Канал Москва-Волга
1938. Спасская башня Кремля. Зима
1939. Аркадий Шайхет снимает на улице Горького
1939. Большой Ферганский канал им. Сталина. На плотине
1939. Большой Ферганский канал им. Сталина. Плотина
1939. Большой Ферганский канал им. Сталина. Строительные работы
1939. Большой Ферганский канал им. Сталина. Строительный пейзаж
1939. Инструктор-тракторист Ткаченко обучает колхозницу М. Ковалевскую работе на тракторе. Колхоз им. Ворошилова, село Красный Оскол Харьковской области
1939. Лестница
1939. Новые дома в Тбилиси
1940. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ). Павильон Поволжья с памятником Чапаеву