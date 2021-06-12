Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни. Часть 3
Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни. Часть 1
Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни. Часть 2
1928. Фининспектор у нэпманши
1928. Нэпман у фининспектора
1924. Открытие Всесоюзного торжища в Нижнем Новгороде (3-й советской Нижегородской ярмарки). Общий вид территории, август
1924. Открытие Всесоюзного торжища в Нижнем Новгороде (3-й советской Нижегородской ярмарки). Поднятие флага в честь открытия. Участники фотографируются у фонтана. 1 августа
1925. Первомайская демонстрация на Красной площади. 1 мая
1927. «Мы отпустим мать на грядку и пойдем на детплощадку». Первые деревенские детсады. Коломенский колхоз «Огородный гигант»
1927. Детская площадка Коломенского колхоза «Огородный гигант»
1928. Новые дома на Усачевке. Лестница сверху
1928. Новые дома на Усачевке. Лестница снизу
1928. Открытие ЦПКиО им. Горького. Гуляние
1928. Прокладка нефтепровода Баку-Туапсе
1929. Первые советские автомобили на экспорт
1930. Волейбол во дворе мечети
1930. Смычка ТуркСиба. Серебряный костыль
1930. Фабрика-кухня. Москва
1932. Красноармейская купальня. Толкатель ядра
1934. Встреча челюскинцев. Москва, улица Горького, у Центрального телеграфа
1934. Летчица Катя Медникова (жена авиаконструктора Александра Яковлева)
1935. Извозчик и автомобиль. Стоянка такси у Большого театра.
1936. Трактор и самолет
1939. Уличное движение