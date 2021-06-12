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Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни. Часть 3

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Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни. Часть 1
Аркадий Шайхет и его фотохроника советской жизни. Часть 2

1928. Фининспектор у нэпманши
1928. Фининспектор у нэпманши

1928. Нэпман у фининспектора
1928. Нэпман у фининспектора

1924. Открытие Всесоюзного торжища в Нижнем Новгороде (3-й советской Нижегородской ярмарки). Общий вид территории, август
1924. Открытие Всесоюзного торжища в Нижнем Новгороде (3-й советской Нижегородской ярмарки). Общий вид территории, август

1924. Открытие Всесоюзного торжища в Нижнем Новгороде (3-й советской Нижегородской ярмарки). Поднятие флага в честь открытия. Участники фотографируются у фонтана. 1 августа
1924. Открытие Всесоюзного торжища в Нижнем Новгороде (3-й советской Нижегородской ярмарки). Поднятие флага в честь открытия. Участники фотографируются у фонтана. 1 августа

1925. Первомайская демонстрация на Красной площади. 1 мая
1925. Первомайская демонстрация на Красной площади. 1 мая

1927. «Мы отпустим мать на грядку и пойдем на детплощадку». Первые деревенские детсады. Коломенский колхоз «Огородный гигант»
1927. «Мы отпустим мать на грядку и пойдем на детплощадку». Первые деревенские детсады. Коломенский колхоз «Огородный гигант»

1927. Детская площадка Коломенского колхоза «Огородный гигант»
1927. Детская площадка Коломенского колхоза «Огородный гигант»

1928. Новые дома на Усачевке. Лестница сверху
1928. Новые дома на Усачевке. Лестница сверху

1928. Новые дома на Усачевке. Лестница снизу
1928. Новые дома на Усачевке. Лестница снизу

1928. Открытие ЦПКиО им. Горького. Гуляние
1928. Открытие ЦПКиО им. Горького. Гуляние

1928. Прокладка нефтепровода Баку-Туапсе
1928. Прокладка нефтепровода Баку-Туапсе

1929. Первые советские автомобили на экспорт
1929. Первые советские автомобили на экспорт

1930. Волейбол во дворе мечети
1930. Волейбол во дворе мечети

1930. Смычка ТуркСиба. Серебряный костыль
1930. Смычка ТуркСиба. Серебряный костыль

1930. Фабрика-кухня. Москва
1930. Фабрика-кухня. Москва

1932. Красноармейская купальня. Толкатель ядра
1932. Красноармейская купальня. Толкатель ядра

1934. Встреча челюскинцев. Москва, улица Горького, у Центрального телеграфа
1934. Встреча челюскинцев. Москва, улица Горького, у Центрального телеграфа

1934. Летчица Катя Медникова (жена авиаконструктора Александра Яковлева)
1934. Летчица Катя Медникова (жена авиаконструктора Александра Яковлева)

1935. Извозчик и автомобиль. Стоянка такси у Большого театра.
1935. Извозчик и автомобиль. Стоянка такси у Большого театра.

1936. Трактор и самолет
1936. Трактор и самолет

1939. Уличное движение
1939. Уличное движение
Источник: https://humus.livejournal.com/7816961.html
Метки: история, Россия, фото
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