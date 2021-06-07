Алексей Исаев. Разгром 2-й ударной армии
В марте месяце немецкие войска провели операцию «Хищник» и 2-я ударная, а также части 52-й и 59-й армий оказались в кольце. Мужественное сопротивление советских войск позволило почти три месяца несмотря на голод и отсутствие снарядов держать оборону. Несколько раз удавалось освобождать коммуникации армии, но враг вновь их прерывал. В мае поступил приказ на выход армии из окружения, но далеко не все части смогли это сделать. Потери были очень большими, а коридор, по которому выходили войска получил горькое название «Долина смерти». К.и.н. Алексей Исаев рассказывает о гибели 2-й ударной и частей 52-й и 59-й армий весной 1942 года. Лекция подготовлена в рамках проекта «Подвиг 2-й ударной армии».
Проект реализуется фондом «Таволга» https://fondtavolga.ru/ при поддержке Государственной компании «Автодор» и Российского исторического общества.
Информационная поддержка проекта: «Я помню» https://iremember.ru/, «ТактикМедиа» и канал Дмитрия Пучкова.