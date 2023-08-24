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Алексей Исаев. “Кёнигсберг — наш!” Ч.6. Разгром Хайлигенбайльского котла

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Шестая лекция проекта РВИО “Кёнигсберг — наш!”, осуществляемого коллективом TacticMedia, посвящена разгрому окруженной в хайльсбергском укрепрайоне немецкой 4 армии.
В этой серии Алексей Валерьевич Исаев расскажет о блокировании и дальнейшем разгроме одних из самых боеспособных соединений Вермахта, на подступах к Кёнигсбергу, включая дивизию Великая Германия.

Напоминаем, что цикл лекций завершится интереснейшим фестивалем, организатором которого будет выступать РВИО в Калининградской области. 9 сентября в большом зале Калининградского историко-художественного музея пройдёт фестиваль “Кёнигсберг — наш!” на котором лучшие специалисты по истории Великой Отечественной войны, участники проекта «Архивная революция» (TacticMedia) и калининградского отделения РВИО будут рассказывать о сражениях за Восточную Пруссию.

Программа фестиваля “Кёнигсберг — наш!” и регистрация: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2488735/

Смотри также лекции:
Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Телеграмм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/

Калининградское отделение РВИО:
https://vk.com/rvio39
https://t.me/rviokldrf

Информационная поддержка проекта: https://oper.ru/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OxmmVP-jgW0
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