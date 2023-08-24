Алексей Исаев. “Кёнигсберг — наш!” Ч.6. Разгром Хайлигенбайльского котла
Шестая лекция проекта РВИО “Кёнигсберг — наш!”, осуществляемого коллективом TacticMedia, посвящена разгрому окруженной в хайльсбергском укрепрайоне немецкой 4 армии.
В этой серии Алексей Валерьевич Исаев расскажет о блокировании и дальнейшем разгроме одних из самых боеспособных соединений Вермахта, на подступах к Кёнигсбергу, включая дивизию Великая Германия.
Напоминаем, что цикл лекций завершится интереснейшим фестивалем, организатором которого будет выступать РВИО в Калининградской области. 9 сентября в большом зале Калининградского историко-художественного музея пройдёт фестиваль “Кёнигсберг — наш!” на котором лучшие специалисты по истории Великой Отечественной войны, участники проекта «Архивная революция» (TacticMedia) и калининградского отделения РВИО будут рассказывать о сражениях за Восточную Пруссию.
Программа фестиваля “Кёнигсберг — наш!” и регистрация: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2488735/
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