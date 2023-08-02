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Алексей Исаев. “Кёнигсберг — наш!” Ч.3. Наступление 3-го Белорусского фронта в январе 1945

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Третья лекция проекта РВИО “Кёнигсберг — наш!”, осуществляемого коллективом TacticMedia, посвящена наступлению в январе 1945 года 3-го Белорусского фронта под командованием Ивана Даниловича Черняховского.

В этой серии Алексей Валерьевич Исаев расскажет о тяжёлых боях января 1945 г., в ходе которых РККА удалось прорвать оборону противника и выйти к столице Восточной Пруссии – городу-крепости Кёнигсберг.

Напоминаем, что цикл лекций завершится интереснейшим фестивалем, организатором которого будет выступать РВИО в Калининградской области. 9 сентября в большом зале Калининградского историко-художественного музея пройдёт фестиваль “Кёнигсберг — наш!” на котором лучшие специалисты по истории Великой Отечественной войны, участники проекта «Архивная революция» (TacticMedia) и калининградского отделения РВИО будут рассказывать о сражениях за Восточную Пруссию.

Программа фестиваля “Кёнигсберг — наш!” и регистрация: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2488735/

Смотри также лекции:
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Калининградское отделение РВИО:
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https://t.me/rviokldrf

Информационная поддержка проекта: https://oper.ru/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vSItR6hEppI
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