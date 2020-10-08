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“Разгром фальшивой истории”

04:23. 8 октября 2020 282 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


"Разгром фальшивой истории"

Полная запись фестиваля "Цифровая история".
Почти 18 часов видео. Чтобы было удобно смотреть то, что интересно лично вам, к роликам прилагаются тайминги к началу выступлений по конкретным темам. Выбираете, смотрите/слушаете.
В основном, это годнота, хотя были и проходные темы. Порадовал акцент на разоблачении различной псевдоисторической мифологии.

Часть ;№1



Содержание с таймингами:

6:47 вступление
22:35 мифы об инквизиции
1:13:15 мифы про графа Дракулу
1:25:00 пропал звук
1:26:52 звук вернулся
2:14:39 было ли "немецкое засилье" в России в XVIII веке
3:02:40 обед
4:08:10 продолжение
4:12:39 миф о том что Сталин запретил праздновать День Победы
5:00:25 миф о решающем участии старого офицерства во главе октябрьского вооруженного восстания
5:56:34 перерыв
6:40:25 кайзер Вильгельм звонит Ленину: фальшивые документы Сиссона и их роль в политических интригах 1918 года
7:48:00 о Розалии Землячке
8:33:20 завершение

* * *

Часть №2



Содержание с таймингами:

4:55 – вступление, приветствие
9:22 – исполнение гимна фестиваля
12:00 – 1й доклад, выступает Алексей Исаев, "Сталин не верил: представление о будущей войне и действия советского руководства в 1940-1941 годах"
59:00 – вопросы зрителей
1:08:50 – Баир Иринчеев выступает с презентацией книг "За оборону советского заполярья", "Шрамы блокады", "Оборона советского заполярья"
1:19:20 – 2й доклад, выступает Наталия Таньшина, "Наполеон Бонапарт: между чёрной и золотой легендой"
1:58:30 – вопросы зрителей
3:14:38 – музыкальное вступление после перерыва
3:17:30 – 3й доклад, выступает Олег Ауров, "Совсем не рыцари: мифы о боевых качествах и поведении средневекового рыцарства"
4:00:03 – вопросы зрителей
4:06:30 – прямое включение, Андрей Рудой о фальсификации истории в современных российских учебниках
4:20:00 – 4й доклад, выступает Мэган Виртанен, "Вольчья маска и дерзкие простолюдинки: мифы о моде 17 и 18 веков"
5:01:25 – вопросы зрителей
5:49:50 – музыкальное вступление после перерыва
5:53:40 – Михаил Родин про "Битву истфаков"
6:00:45 – 5й доклад, Борис Кипнис, "Ну Петра то хоть подменили? История легенды о самозванце на русском троне"
6:34:50 – вопросы зрителей
6:43:05 – музыкальное выступление
6:47:40 – замечательные реконструкторы рассказывают о средневековом бое
6:57:20 – ! дискуссия с представителями журнала "Дилетант", "Дилетантские чтения профессионалов, или мифы о пакте Молотова-Риббентропа"
8:53:00 – завершающая часть

Метки: Видео, история, Россия, ссср, фальсификации, цифровая история

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6228586.html

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